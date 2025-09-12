Tomás Etcheverry venció a De Jong y le dio a la Argentina el primer punto de la serie de Copa Davis ante Países Bajos

Tomás Etcheverry le dio a la Argentina el primer punto en la serie ante Países Bajos (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Tomás Etcheverry se impuso ante Jesper de Jong, por 6-4 y 6-4, y selló el primer punto para la Selección Argentina de Tenis YPF ante Países Bajos, en la ciudad neerlandesa de Groningen. En un Estadio MartiniPlaza colmado y ruidoso, Tommy logró quedarse con un match clave, que perfila al conjunto conducido por Javier Frana a los puntos del sábado con la certeza de no llegar en desventaja.

El primer set del partido mostró la paridad esperada entre los protagonistas que abrieron la serie. Ambos jugadores fueron de menos a más, en la búsqueda de adaptarse a una pista rápida y a un público que hacía tronar el recinto. En el tercer game el Retu consiguió un quiebre que pareció encaminar la ventaja inicial para el combinado albiceleste conducido por Javier Frana. De Jong, impulsado por las más de 3.800 personas -todas vestidas de naranja- que celebraron cada uno de sus puntos, recuperó la ventaja y quedó 3-3 en el marcador, pero de inmediato el bonaerense volvió a romper el servicio y quedó 4-3 para encaminar el 6-4 definitivo.

La segunda manga el nerviosismo invadió la cancha y se repartieron quiebres de un lado y de otro. Sin consistencia de la línea de fondo, Etcheverry encontró el camino del triunfo con variedad de golpes cortos y potencia. En los primer siete juegos, solo una vez por lado lograron sostener el servicio. Ya 4-3 arriba, con el saque y un nuevo break, el platense se quedó con el primer punto de la serie entre europeos y sudamericanos, a la espera del segundo match entre Francisco Cerúndolo y Botic van de Zandschulp.

Tomás Etcheverry recibe las indicaciones de Javier Frana durante el partido ante De Jong (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Una muestra del marco en el que se presenta el combinado conducido por Javier Frana la dejó el mismo Tommy tras el encuentro. Todavía con las pulsaciones a mil y al borde del campo de juego, sostuvo que el MartiniPlaza “es una cancha difícil, por el aliento de la gente” local. Aunque destacó que los 50 argentinos presentes también “se hicieron sentir”.

“Estoy contento por darle el primer punto a la Argentina y disfruto mucho de la Copa Davis”, destacó el segundo singlista del equipo. Y respecto a De Jong, analizó: “Sabía que le iba a pesar que sea su primer partido en Copa Davis y me pude agarrar de eso -en los momentos clave-. En este deporte, si estamos tranquilos, después se hace fácil”.

La serie entre Países Bajos y Argentina definirá una de las ocho plazas del Final 8 de Bolonia, a disputarse en el próximo noviembre. Italia, vigente campeón y organizador del tramo de cierre del certamen, espera en ese selecto grupo, mientras que los restantes siete participantes se definen en llaves mano a mano durante este fin de semana. Esta modalidad de competencia, incorporada por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), recuerda a la vieja Copa Davis, donde todas las instancias se definían en series 1 vs. 1.

Tomás Etcheverry y Jesper de Jong abrieron la serie entre Argentina y Países Bajos de Copa Davis (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La llave entre naranjas y albicelestes se definirá al mejor de cinco puntos. Tras los dos duelos de singles de este viernes, el sábado comenzará con el dobles que protagonizarán, si los capitanes no sorprenden, con Horacio Zeballos (5° ranking dobles) y Andrés Molteni (19°) ante la dupla Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Tras eso, los singlistas volverán a la cancha para cerrar la serie.

Países Bajos llegó a esta instancia sin disputar los Playoffs por haber alcanzado la final de 2024, con Botic van de Zandschulp como integrante de aquel equipo.

El año pasado, el por entonces combinado conducido por Guillermo Coria se metió entre los mejores ocho en la disputa por la Ensaladera de Plata y cayó a manos del posterior campeón, con un Jannik Sinner encendido y que tuvo que ir al rescate de sus compañeros en el dobles que terminó cerrando aquella serie. Este año, bajo la conducción de Javier Frana, Los Halcones buscan crecer en el certamen por equipos más importante del tenis mundial.