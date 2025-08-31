Tres juniors argentinos inician su camino en el US Open

Luna Cinelli, con apenas 14 años, ya cuenta con un triunfo a nivel profesional y este domingo inicia su camino en el US Open

De forma tradicional, los eventos de Grand Slam de la categoría Junior de menos de 18 años (18&U) se desarrollan en paralelo al inicio de la segunda semana de los cuadros de profesionales. Si bien la Argentina se quedó sin representantes en dicha materia, sí habrá otros tres albicelestes desplegando su tenis sobre las canchas auxiliares del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

El certamen juvenil del US Open se pondrá en marcha este domingo 31 de agosto con la fase inicial del main draw. Dante Pagani, Luna Cinalli y Sol Larraya Guidi serán nuestros representantes en dicha instancia del cuarto -y último- Major del calendario. Al igual que en Wimbledon, junto a ellos estará Martín Errecalde, quien forma parte del área de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Dante Pagani, el único varón argentino en la modalidad de singles, se enfrentará a un sudamericano en su presentación absoluta en Flushing Meadows: el brasileño Joao Pedro Didoni Bonini. Por su parte, el nacido en San Lorenzo hace 17 años, es 32º del ranking y transita sus primeras experiencias a nivel Grand Slam. A pesar de que no participó del Australian Open en enero, sumó una victoria en Roland Garros y luego cayó en la primera ronda de Wimbledon. Este domingo, en el segundo turno del Court 4, Pagani buscará dar el paso inicial en Nueva York ante actual 20 del ranking.

En tanto, durante el quinto turno del Court 9, Luna Cinalli se medirá a Tahlia Kokkinis. La australiana de 17 años ya cuenta, al igual que la albiceleste, con numeración en el escalafón mundial profesional: es 742º y ostenta un título, logrado este año en el W15 de Monastir. Con 14 años, 3 meses y 18 días, la oriunda de Ricardone, Santa Fe, se convirtió en la segunda albiceleste más joven de la historia en lograr una victoria en el máximo nivel, siendo superada únicamente por Gabriela Sabatini, quien lo consiguió a los 13 años en 1984. Cinalli se ubica en el décimo octavo escalón del ranking ITF y es la mejor tenista del continente en su categoría. Además, este año, en París, alcanzó los cuartos de final de un Major Junior por primera vez.

Sol Larraya Guidi, la otra nacional que estará en el cuadro femenino, se estrenará el lunes, aún sin horario estipulado. La nacida en Tandil, categoría 2008, disputará por primera vez en su carrera el US Open y afrontará un complejo desafío en la instancia inicial: su rival es la británica Mika Stojsavljevic, número 14º del mundo. La tenista albiceleste, que ya participó de cuatro cuadros principales en la categoría -tres fueron en 2025-, continúa en busca de su primera victoria. Este año, en la cita francesa y en la londinense, sufrió el poderío de las Top 10 europeas: cayó ante la búlgara Elizara Yaneva y otra británica, la Hannah Klugman. Asimismo, pocos días atrás, llegó a la definición de los Juegos Panamericanos Juniors, instancia en la que cedió frente a la colombiana Valentina Mediorreal Arias.