Con la presencia de tenistas argentinos, el circuito ATP Tour continúa en Bastad, Gstaad y Los Cabos

Los tenistas argentinos se presentan en los torneos ATP de Bastad, Gstaad y Los Cabos (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Tras la finalización este domingo de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, donde el italiano Jannik Sinner se consagró campeón por primera vez al vencer sobre el sagrado verde césped del All England Lawn Tennis Club al español Carlos Alcaraz en cuatro sets, el circuito ATP Tour no detiene su marcha. Ahora hace escala en certámenes sobre polvo de ladrillo, en la antesala de la gira americana sobre pistas duras, que culminará con el US Open.

En el ATP 250 de Gstaad, Román Burruchaga, número 136 del ranking mundial, debutó con un triunfo al superar de manera contundente al checo Dalibor Svrcina (120°) con un marcador de 6-3 y 6-1 en apenas pasada una hora de competencia.

Burruchaga, campeón del Challenger de Piracicaba esta temporada, a sus 23 años continúa en la búsqueda de consolidarse dentro del Top 100. Con una actuación destacada en el Masters 1000 de Roma, llegó al cuadro principal desde la clasificación, logró su primer triunfo en este tipo de competencias y cayó en la segunda ronda. En los Abiertos de Roland Garros y Wimbledon, perdió en la segunda fase de la qualy. Este lunes volvió a triunfar en el torneo de Suiza, donde se coronaron los argentinos Guillermo Vilas en 1974 y 1978, José Luis Clerc en 1982, Martín Jaite en 1990, Gastón Gaudio en 2005 y Pedro Cachin en 2023.

Por un lugar en los cuartos de final se enfrentará por primera vez al español Pedro Martínez (47°).

Juan Manuel Cerúndolo debuta en Gstaad con el tenista alemán Jan-Lennard Struff

Juan Manuel Cerúndolo (109°), reciente finalista del Challenger de Braunschweig que perdió la final contra Mariano Navone (75°), jugará este martes por la primera vuelta con el experimentado tenista alemán Jan-Lennard Struff (129°). El partido está programado para el primer turno de la cancha principal, no antes de las 5:30 (hora argentina).

El duelo entre albicelestes lo protagonizarán Francisco Comesaña (74°) y Marco Trungelliti (147°), que viene de ganar sus dos partidos de la clasificación. El cruce se jugará en el primer turno de la cancha número uno, no antes de las 5:30.

El platense Tomás Etcheverry (58°) salió adelantado al ser cuarto cabeza de serie y enfrentará en la segunda ronda al francés Arthur Cazaux (116°). En la R1, le ganó al georgiano Nikoloz Basilashvili (112°) con un marcador de 4-6, 7-5 y 7-6 (5).

ATP Bastad

Los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone se presentan en el ATP de Bastd (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

En el tradicional torneo de Bastad, este martes debutarán Camilo Ugo Carabelli (59°) y el chileno Cristian Garín (117°). La organización dispuso que el partido se desarrolle en el tercer turno de la cancha número uno, cerca de las 9:30. Al cierre de dicho encuentro, saltará a la pista el bonaerense Mariano Navone, quien se enfrentará al trasandino Marcelo Tomás Barrios Vera (124°).

En el cuadro principal también está Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 20 y es primer sembrado. En los octavos de final aguarda por el vencedor del partido entre Navone y Barrios Vera.

Sebastián Báez, cuarto preclasificado, jugará con quien consiga la victoria en el duelo entre el brasileño Thiago Monteiro (152°) y el noruego Nicolai Budkov Kjaer (298°).

ATP Los Cabos

Juan Pablo Ficovich es el único tenista que se presentará en el cuadro principal del ATP de Los Cabos

Juan Pablo Ficovich (148°) decidió saltar directamente a las canchas duras y disputará el ATP Los Cabos. En la fase inicial jugará con el ruso Alibek Kachmazov (183°). El enfrentamiento está pautado para el último turno de la Grandstand, cerca de las 23:45.