De jugar con Franco Mastantuono a entrenar con Jannik Sinner, el día soñado de Valentín Garay en Roland Garros

Valentín Garay y Jannik Sinner entrenaron juntos este viernes, en la previa de la semifinal de Roland Garros

Valentín Garay nació hace 18 años en Ushuaia y es una de las promesas del tenis nacional. Mientras transita sus últimos meses como junior, el fueguino vive sus días más felices desde que eligió la raqueta. Es que este viernes fue sparring del líder del ranking mundial, Jannik Sinner, en la previa de la semifinal de Roland Garros que disputó el italiano, ante Novak Djokovic. ¿Habrá sido cábala? Es que el líder del escalafón planetario venció al serbio y el próximo domingo irá ante Carlos Alcaraz en el duelo decisivo. El joven que forma parte del Programa de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis asistió al Grand Slam parisino donde participó tanto en el cuadro de singles como en el de dobles.

El Pingüino, como lo rebautizaron sus seres queridos y compañeros de cancha, se mudó durante su infancia a la localidad bonaerense de Dolores, donde profundizó su amor por el deporte blanco. Esa ciudad del interior de la provincia dista a 230 kilómetros de Azul y ambas forman parte del mismo circuito regional donde los jugadores federados dan sus primeros pasos en la competencia. Y sí, uno de sus rivales en aquellos torneos fue uno de los futbolistas del momento: Franco Mastantuono.

Sí, la estrella de River que está a un paso de fichar por el Real Madrid y que este jueves se convirtió en el jugador más joven en usar la camiseta de la Selección Argentina en un partido por los puntos en algún momento de su infancia tuvo que decidir entre el tenis y el fútbol.

Franco Mastantuono y Valentín Garay en uno de los torneos en los que se enfrentaron

“Él jugaba a las dos cosas, al fútbol y al tenis. Empezó como todos los chicos en la escuelita, y obviamente ya mostraba algo diferente. Generalmente, cuando empiezan a familiarizarse con los elementos, la raqueta, la pelota, van practicando todo. Franco siempre resolvió de manera natural situaciones que él no conocía y lo hacía correctamente. Hacía todos los gestos motores que se deben hacer para resolverlas”, contó tiempo atrás a Infobae Luis Delgado, formador histórico del tenis de Azul.

Muchas veces recibiendo el saque del actual atacante millonario estaba Valentín. En diálogo con este medio desde París, contó qué sintió cuando este viernes por la mañana se enteró que su rival y amigo había debutado en el combinado nacional campeón del mundo. “Acá era muy tarde, pero después lo vi en todos lados. Es muy bueno, como lo era en el tenis. Cuando éramos sub-12, me ganó. Tiene una derecha muy buena. Éramos grandes compañeros y amigos. A pesar de jugar muy bien al tenis, cuando agarraba una pelota de fútbol resaltaba. Hoy verlo donde está es una emoción hermosa, verlo ahí arriba me pone muy contento”, reconoció acerca de la aparición del azuleño en el equipo de Lionel Scaloni y de cómo se destacaba de pibe.

Si bien en los últimos años dejaron de frecuentarse por la obvia elección de Mastantuono, Valen recordó el último encuentro que mantuvieron en 2024. “El año pasado me lo crucé y se acordaba de todo. De hecho me comentó que estaba siguiendo mi carrera. Se acuerda de dónde salió y es una persona super humilde”, sostuvo con una sonrisa como recordando el tiempo pasado con cierta nostalgia.

Pero las alegrías de este viernes para El Pingüino no terminaron ahí. Además de ver a Franquito vestido de celeste y blanco mientras se sacaba las lagañas en la mañana parisina, su entorno le dio a conocer que un ratito después tendría que ser sparring del mejor jugador de tenis del momento, el italiano Jannik Sinner. Es que en la previa del duelo en el que se impuso ante Nole por las semifinales del Abierto francés y como suele hacer los días de partido en los que juega en los últimos turnos, el nacido en San Cándido hizo un entrenamiento liviano en una de las pistas auxiliares del Stade de Roland Garros.

Valentín Garay, uno de los tenistas argentinos de mayor proyección, se entrenó este viernes con Jannik Sinner, el líder del ranking de la ATP

No fue un día más para su carrera y él lo sabe. “Estaba muy nervioso antes de jugar. Una vez que empezamos, ya me solté. Él ayudó mucho, es muy buena persona y no hace nada que te pueda incomodar. Me quedo con cómo se toma el entrenamiento y la seriedad que le pone”, reveló el tenista que ya sumó puntos oficiales en el ranking profesional y que en los próximos años espera ser un nombre más en la nómina de las grandes citas del deporte de la bola fluorescente.

El entrenamiento con un crack como el italiano fue un momento de enseñanza y Valentín reconoció que hubo algunos aspectos que lo sorprendieron: “Lo que más me llamó la atención es lo agachado y pegado al piso que juega, y lo que se apoya en las piernas".

Por último, el fueguino contó cuáles fueron sus sensaciones después de haber participado de esta gira por Europa impulsada por la AAT. “Es un sueño estar en las mejores canchas del mundo, con los mejores jugadores del mundo. Me deja cosas muy positivas y lo que más satisfecho me deja es que sé que estoy a nivel de competir con ellos“. Sabe que tiene condiciones y las proyecciones lo acompañan.

Sinner eliminó a Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

¿Qué le depara el futuro a Valentín Garay?

Muchos son los factores que influyen para que un tenista pueda llegar a la primera plana de un deporte individual y de competencia extrema. Las distancias, el físico y, sobre todo, la cabeza son algunas de las variables que pueden condicionar la proyección de los jugadores con aspiraciones. Por eso, el Programa de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis y las Becas Galperín buscan darle apoyo a los prospectos que tienen el don.

En ese contexto, Infobae también pudo hablar con el equipo que acompaña a Valentín, encabezado por Santiago Besada y Fabián Blengino. Las expectativas son grandes. “Cuando el coach de Sinner (Simone Vagnozzi) me llamó para saber si tenía un jugador para entrenar en la previa de la semifinal, no dudé un segundo en mandarlo a Valentín porque tiene la velocidad de juego. Está acostumbrado y salió todo muy bien, me agradecieron mucho”, reveló Blengino acerca del detrás de escena y de cómo surgió la práctica de este viernes.

Por último, se refirió a cuáles son las proyecciones de Valentín, aunque aclaró que hay que seguir trabajando para cumplir con sus sueños. “Es un jugador con muchísimo futuro, es moderno, tiene buen saque, buen físico, tiene todo. Hay que seguir trabajando, pero tenemos mucha esperanza de que llegue a ser top mundial, por eso estamos trabajando y cuenta con toda nuestra confianza”, sentenció.

Jannik Sinner y Valentín Garay, junto a sus equipos de trabajo, tras la práctica de este viernes en Roland Garros

Garay pasó por todo tipo de competencias durante sus años de formación y con la selección argentina también tuvo su momento de gloria. Con edad de sub-16, el patagónico representó al país y se coronó en el Sudamericano de su categoría y formó parte del plantel que representó al combinado nacional el la Copa Davis Junior 2023, donde se quedó con el noveno puesto junto a Romeo Arcuschin y Mateo Carballo. El capitán de aquel equipo fue el extenista Gastón Etlis.

Con la inspiración de su amigo Franco y el trabajo constante en el tenis, Valentín sueña con dejar su huella. El tiempo lo dirá, pero su roce con los mejores ya es una realidad.