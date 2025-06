El número 1 del mundo Jannik Sinner le ganó a Novak Djokovic un apasionante duelo y jugará la final de Roland Garros ante Alcaraz

El italiano Janik Sinner se clasificó por primera vez en su carrera para la final de Roland Garros al derrotar al serbio Novak Djokovic (Foto: REUTERS/Lisi Niesner)

El italiano Jannik Sinner se clasificó por primera vez en su carrera para disputar la final del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, al derrotar en sets corridos al serbio Novak Djokovic (6-4, 7-5 y 7-6). En busca del título de los Mosqueteros, se enfrentará este domingo al español Carlos Alcaraz, campeón defensor que venció en las semifinales al italiano Lorenzo Musetti.

En la antesala del encuentro, quedó claro que el enfrentamiento sería entre dos generaciones y estilos diferentes: un Djokovic, de 38 años, que supo ser número uno del escalafón mundial y que actualmente ocupa la sexta posición, frente a un Sinner, de 23 años, que lidera el ranking del ATP Tour. El historial indicaba hasta ese momento que estaba igualado en cuatro juegos por lado. En los últimos tres encuentros, la moneda cayó del lado del italiano, aunque el serbio ganó el único duelo en canchas de polvo de ladrillo en el Masters 1000 de Monte-Carlo en 2021.

El inicio del partido se dio en una jornada nublada, ventosa y con probabilidades de lluvia. A pesar de eso, la organización decidió que el encuentro en la cancha principal, Philippe Chatrier, se disputara sin cerrar el techo retráctil. Ambos jugadores salieron a disputar el juego de semifinales, midiéndose con sus tiros, como si fuera una especie de calentamiento precompetitivo. En el quinto juego, Sinner fue quien golpeó primero al aprovechar su primera oportunidad de quiebre; devolvió pesado y profundo con el revés a dos manos, hizo que la pelota picara mal a Nole y el italiano se adelantó 3-2. El mini break pudo sostenerlo y el parcial quedó entre sus manos por 6-4.

Jannik Sinner llegó a las semifinales de Roland Garros con solo un título sobre canchas de polvo de ladrillo, en el ATP de Umag en 2022 (Foto: REUTERS/Lisi Niesner)

Antes de su arribo a Roland Garros, Sinner conquistó el Abierto de Australia. Tras estar fuera del circuito durante tres meses debido a una suspensión por dopaje, regresó con fuerza al tour, llegando a la final del Masters 1000 de Roma. El italiano que tiene en sus vitrinas diecinueve títulos ATP Tour, solo cuenta con un solo trofeo en canchas de polvo de ladrillo, en el ATP 250 de Umag 2022.

En el segundo parcial, el número uno del mundo no bajó la intensidad en su juego; continuó golpeando pesado a las líneas e invitó a Djokovic a jugar de igual a igual. En el segundo game se disputó el punto más largo: veintiséis veces la pelota pasó de un lado a otro. Ambos le pegaron desde el fondo de la cancha e intercambiaron invitaciones a la red con un duelo de drops shots, que finalmente Nole terminó ganando, provocando que el público presente se levantara de sus asientos y aplaudiera con entusiasmo. En el séptimo game, con pelotas nuevas, Sinner volvió a quebrarle el servicio a su rival por segunda vez en el partido y se adelantó 4-3. A pesar de estar en desventaja, el balcánico no bajó la guardia. Por primera vez en el match, generó dos oportunidades de quiebre cuando el nacido en San Cándido sacaba para cerrar el set, aprovechó una de ellas e igualó el marcador 5-5. En el juego siguiente, el serbio no pudo confirmar el quiebre y el set se le escapó por 7-5.

Al cierre del segundo set el serbio Novak Djokovic fue atendido por problemas en su pierna izquierda (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

Cabe destacar que el balcánico llegó a París con su título número cien, logrado hace apenas unos días en el ATP 250 de Ginebra. En Roland Garros, se consagró campeón en tres ocasiones: 2016, 2021 y 2023. Sus cifras indican que ha disputado cincuenta y una semifinales de Grand Slam, de las cuales trece se desarrollaron en Bois de Boulogne, con un récord de ciento una victorias en las pistas parisinas, convirtiéndose en el segundo tenista con más triunfos, por detrás del español Rafael Nadal, quien tiene 112.

Antes del comienzo del tercer set, Djokovic pidió al fisioterapeuta para ser asistido en el psoas de su pierna izquierda. Al reiniciar el partido, Nole no mostró signos de dolor, sino de cansancio, pero continuó luchando en cada punto. En el quinto game, salvó dos break points para seguir manteniendo con vida el encuentro. En el décimo juego, el campeón de 24 títulos de Grand Slam dispuso de tres set points con el servicio de Sinner. Sin embargo, el italiano mostró temple, jugó con inteligencia y, con tiros precisos en los momentos justos, logró salvarlos para mantener la igualdad. Sin roturas de servicios, el partido llegó al tie break donde Jannik se terminó adueñando del partido por 7-6.

El italiano Jannik Sinner disputará la final de Roland Garros ante el español Carlos Alcaraz (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Con este triunfo el jugador de San Cándido estiró su racha a 20 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam, tras alzarse con el Abierto de Estados Unidos el año pasado y el Abierto de Australia en enero, y ha ganado sus últimos 29 sets jugados en Grand Slam desde que perdió el segundo set contra el danés Holger Rune (10°) en la cuarta ronda del Australian Open.

En la final del domingo, el italiano se medirá con el español Carlos Alcaraz (2°), campeón defensor de Roland Garros y que lleva trece triunfos en fila en París. El murciano superó en las semifinales al italiano Lorenzo Musetti (7°) por 4-6, 7-6(3) 2-0 y retiro.

El historial marca que se enfrentaron en once ocasiones, con siete victorias para el español y cuatro para Jannik. Los últimos cuatro partidos quedaron a favor de Alcaraz. El más reciente fue en la final del Masters 1000 de Roma de esta temporada, y la única vez que se enfrentaron en el major de París fue en las semifinales de 2024, donde la moneda cayó del lado de Carlos.