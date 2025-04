El Challenger de Tucumán se aseguró un finalista argentino para el domingo

Andrea Collarini fue uno de los tenistas que se impuso este miércoles en el AAT Challenger Santander de Tucumán (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El AAT Challenger Santander Edición Tucumán culminó este miércoles su tercer día de competencia y ya se aseguró tener, al menos, un finalista local. Cabe recordar que la jornada del domingo, correspondiente a la primera ronda de la clasificación de singles, fue suspendida por las lluvias de 80 milímetros que azotaron a los alrededores a la capital norteña. Este miércoles, a lo largo de las tres pistas del Tucumán Lawn Tennis Club, se completó la instancia inicial del cuadro principal del que 12 de sus 16 protagonistas clasificados a octavos son albicelestes.

Alex Barrena fue el primer ganador en el Court Central de la histórica institución. El bonaerense de 22 años venció a Nicolás Kicker, por 6-4 y 6-2, y sumó su primera victoria de la temporada en un main draw del segundo nivel del tenis masculino. Luego se presentó el campeón defensor: Andrea Collarini. El neoyorquino que juega bajo la bandera de Argentina derrotó a Juan Manuel La Serna, uno de los jóvenes protagonistas del ranking de la “Beca Galperín al Mérito”, con parciales idénticos al match previo (6-4 y 6-2).

“El sábado perdí en las semifinales del Challenger de Tallahassee, Estados Unidos, y sinceramente, si el torneo no hubiera sido en Argentina, no hubiese venido. Hice un viaje agotador para poder estar en Tucumán. Fueron ocho horas de viaje y nueve de avión. Pude estar en casa con mi familia y luego tomé un vuelo hacia Tucumán. No sabía cómo iba a estar físicamente, pero di lo mejor de mí y pude sacar el partido adelante. Supongo que mañana -por el jueves- estaré mejor”, sostuvo el ganador del último -y primer- Challenger que albergó la ciudad.

Fermín Tenti volvió a ganar en el Challenger de Tucumán (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En paralelo, pero en el Court 2, volvió a ganar Fermín Tenti, la gran sorpresa de esta semana. El oriundo de La Plata, quien atravesó la clasificación, derrotó en tres sets a Alejo Lingua Lavallén y logró, a los 27 años, su primer éxito en el cuadro principal de un evento ATP Challenger. “Las expectativas cuando llegué a Tucumán eran ver si podía completar un partido. Haber pasado la clasificación y ganar un partido del cuadro principal me pone muy contento, tanto por mí como por mi entrenador y todo el equipo que me apoyó desde que comenzamos en enero. La verdad, no sabía si iba a poder volver a competir, así que estoy muy feliz”, expresó en la sala de prensa el actual 1052º del escalafón mundial, que días atrás charló con Infobae acerca de las lesiones que lo acompañaron en el último tiempo.

En el tercer turno, Bautista Torres, una de las grandes atracciones del cuadro, debutó con éxito al eliminar por 6-2 y 6-4 a Ignacio Monzón, jugador proveniente de la fase previa.

Bautista Torres pisó fuerte en su presentación y buscará llegar a lo más alto en el certamen tucumano (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Asimismo, Santiago Rodríguez Taverna fue el encargado de cerrar la acción de la modalidad de individuales en el Court Central. El pilarense, que viene de consagrarse en el M25 de Bragado, superó por doble 6-1 al joven de 18 años Juan Estevez. En tanto, Guido Justo, en el Court 3, se llevó un trabajado triunfo ante el brasileño Mateo Barreiros Reyes por 7-6(7) y 6-3.

Otro albiceleste que salió victorioso de su presentación fue Mariano Kestelboim. El diestro de 29 años sorprendió al joven ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, quien partía como segundo preclasificado, por 6-1, 3-6 y 6-2 en un encuentro programado para este martes que debió ser pospuesto por falta de luz natural en el predio.

Este jueves, desde las 10:00, se desarrollarán los octavos de final de singles y se podrán seguir en vivo a través de Challenger TV, la plataforma de streaming oficial de la categoría. La jornada del viernes iniciará a las 11:00 y el sábado se jugarán las semis, mientras que el domingo la gran final. Los cotejos definitorios se transmitirán por Fox Sports y se estima que comiencen en horas cercanas al mediodía. La entrada durante los siete días es libre y gratuita.