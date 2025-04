Carlos Berlocq: “Deseo que mis hijos me vean en el futuro como capitán de Copa Davis”

Carlos Berlcoq sigue ligado al circuito profesional como entrenador del ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (Foto: Prensa AAT)

Durante esta semana se desarrolla el AAT Challenger Santander edición Tucumán. En una de las canchas auxiliares del Tucumán Lawn Tennis Club, se observa a Carlos Berlocq, con una pasión inquebrantable, explicando cientos de conceptos a su pupilo, el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza. En el certamen norteño, Infobae dialogó con el exjugador sobre la actualidad del circuito, sus desafíos en su nuevo rol como entrenador, la importancia contar con torneos profesionales en el país y el deseo que sus hijos lo vean como capitán de la Selección Argentina de Copa Davis en el futuro.

-¿Cómo ves la actualidad de circuito profesional?

-Sinceramente, lo que veo en el circuito es que está muy parejo. A nivel tenístico, hay muchos chicos que, aunque no tienen un buen ranking, juegan muy bien y están físicamente preparados. Hoy en día, los jugadores son mucho más profesionales y conscientes de lo que pueden hacer fuera de la cancha, lo que a largo plazo puede marcar la diferencia. Sin embargo, lo que realmente destaca a los jugadores, para mí, es el aspecto mental. No solo son importantes las ganas, sino también sus convicciones para mejorar golpes y alcanzar objetivos. Esa convicción y personalidad son esenciales en la actualidad. Los jugadores con un fuerte convencimiento interior terminan destacándose del resto.

-¿Notas algún cambio en el circuito de cuando vos eras jugador?

-En comparación con mi época, no siento una gran diferencia en el calendario o en el circuito en sí. Tal vez noto, como muchos, que se juega todo más rápido y a veces con menos táctica. La táctica actual parece centrarse en golpear fuerte y ser agresivo. Cada jugador tiene sus virtudes, y como entrenador, mi objetivo es potenciar esas virtudes y tratar de darle las herramientas para desarrollar otras habilidades. Tengo la filosofía que con más herramientas, un jugador tiene más posibilidades de ganar y escalar en el ranking. No siento que hoy sea más fácil ser top 100. De hecho, está más difícil ser top 100 jugando solo Challengers. Antes, si jugabas bien varias semanas en Challengers, podías alcanzar el top 100. Ahora, la mayoría de los jugadores esta apostando a jugar por torneos más grandes porque la manera de repartir los puntos está un poco rara. En los torneos grandes hay demasiados puntos, mientras que en los Challengers hay menos.

Carlos Berlocq junto a su pupilo el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza en un torneo Challenger (Foto: Berlocq)

¿Como entrenador, qué desafíos enfrentas y qué buscas transmitirle al jugador?

-Me considero un entrenador que se esfuerza por ser lo más profesional posible. Mi motivación y desafío constante es enseñar al jugador, tanto en aspectos técnicos como tácticos, y mostrarle cómo es la vida de un jugador profesional de élite. Siempre trato de inculcarle que el tenis no es una cuestión de vida o muerte, buscando que lo viva de una manera más relajada y disfrutable. Obviamente, es complicado que un jugador en esta situación se relaje, pero esa relajación es necesaria para dar un salto significativo. Siempre intento transmitir la filosofía de que hay que esforzarse y dar un plus cada día. Me gusta que mi jugador sea profesional, que se alimente bien y que tiene un equipo estable a su alrededor.

Actualmente, Berlocq es el argentino con más títulos en el ATP Challenger, alcanzando un total de 19. Lo siguen el rosarino Facundo Bagnis y el tandilense Máximo González, ambos con 17 títulos.

-¿Sos exigente como entrenador?

-Me gusta llevar a los jugadores al límite en su profesionalismo, siendo exigente tanto en la cancha como fuera de ella. Siento que, si el jugador se acostumbra a esforzarse y vos le enseñas a que puede hacer mejor las cosas, que puede ir más al límite, porque a veces el jugador no conoce esos límites y entiende que puede mejorar, eso lo llevará a su límite personal. Creo que, si un jugador da lo mejor de sí cada día y realmente se esfuerza y está convencido de que ese esfuerzo a la larga le va a dar un buen resultado, para mi terminará mejorando. En el tenis, es fundamental mejorar constantemente; porque si no, los demás te pasan por arriba. Me gusta estar en todos los detalles y asegurarme de que no queden cabos sueltos. Es un trabajo desafiante y desgastante, lo vivo con bastante pasión, el tenis es parte de mi vida.

Carlos Berlocq ejerciendo su nuevo rol de entrenador en uno de los momentos del partido de Álvaro Guillén Meza en el Challenger de Tucumán (Foto: Prensa AAT)

-¿Traes algún modelo de tu competencia para reflejarlo en tus entrenamientos?

-No, la verdad es que tengo un método más personal. Me gusta trabajar con tiempos, y siento que tengo un buen conocimiento sobre este aspecto. Fui jugador, y durante mi carrera siempre fui muy curioso, lo que me permitió entender un poco sobre preparación física y kinesiología, y hacia dónde iba todo. Conozco bien los tiempos según el día, el tipo de entrenamiento y cómo está el jugador, considerando de qué torneo viene o cuáles va a jugar. No he trabajado con entrenadores que capaz me trabajaran con tiempos de tenis, y eso me ha ayudado a alcanzar un nivel de exigencia muy bueno en los entrenamientos. Todo lo que sé es gracias a los entrenadores que he tenido, así como a las charlas que tuve y sigo teniendo con ellos.

"Pienso que el tenis argentino cuenta con muchos buenos entrenadores, y eso se debe a que todos nos enriquecemos de nosotros mismos a través de nuestras experiencias, las charlas y el aprendizaje que compartimos. A mí me gusta aprender, hacer preguntas y compartir la información que tengo. Soy abierto en ese sentido. Sin duda, he pasado por muy buenos entrenadores que me dejaron una gran enseñanza".

-¿Qué te genera que haya tantos torneos en Argentina hoy en día?

-Mucha satisfacción, es muy lindo que tengamos tantos torneos, y además, están muy bien organizados. Recuerdo que, cuando venía a Tucumán, pensaba en lo lindo que es poder viajar por tu país y si las cosas no salen bien, siempre puedes volver a casa. Cuando yo era jugador, veía que en países como Italia, los tenistas tienen la ventaja de jugar todo el año en su país. Esto es realmente una gran ventaja. A veces, ellos no se dan cuenta porque lo han tenido siempre y están mal acostumbrados. Sin duda, esto les está dando la oportunidad a muchos jugadores que, de no ser por estos torneos, quizás buscarían otros caminos, como dedicarse a los interclubes o a torneos de menor nivel por razones económicas. La inserción al profesionalismo no es fácil, especialmente al salir de juniors. Todos estos torneos que hay en Argentina, les dan la posibilidad de competir a un alto nivel, seguir mejorando y, si les va bien, escalar en el ranking mundial.

La Beca Galperin al Mérito, el programa que tiene como objetivo principal brindar apoyo económico y técnico a tenistas nacidos hasta el 2003

En cuanto a la Beca Galperin al Mérito, el programa que tiene como objetivo principal brindar apoyo económico y técnico a tenistas nacidos hasta el 2003 inclusive que demuestren un alto potencial para alcanzar el Top 100 del ranking mundial de la ATP, se otorgará anualmente a dos tenistas que cumplan con los requisitos del programa, y consistirá en un apoyo económico de 60.000 dólares (para el primero) y 40.000 (para el segundo) con supervisión de la Asociación Argentina de Tenis para lograr que los fondos sean utilizados, efectivamente, en el desarrollo deportivo del jugador.

“Es espectacular, realmente impresionante y muy lindo. Estas iniciativas son una gran motivación para los chicos. Ojalá sigan apareciendo más becas y oportunidades como esta, porque los chicos lo necesitan. El tenis es un deporte bravo en el día a día, es exigente en términos de esfuerzo y profesionalismo, y es para pocos“, comentó acerca de la beca.

Y también se explayó acerca de cómo ve la brecha entre los jugadores top y el resto: “Siento que los tenistas merecen mucho más, especialmente en cuanto a la brecha económica. Solo los mejores 100 del mundo ganan dinero. Creo que los mejores 250 deberían, al finalizar cada año, poder decir que ganaron tanto dinero. Con el tiempo, espero que esta situación mejore. Es alentador ver que Novak Djokovic se ha involucrado mucho con este tema”.

Carlos Berlocq le dio el quinto punto al seleccionado argentino de Copa Davis para vencer por primera vez en la historia a Francia por 3-2

Berlocq se consagró como tenista profesional al ganar los ATP 250 de Oeiras y Bastad, y fue finalista en Santiago. Uno de sus triunfos más épicos ocurrió cuando, vistiendo los colores del equipo argentino de Copa Davis, logró el quinto punto que permitió vencer a Francia por primera vez en la historia: “Como jugador fue el más lindo de mi carrera”.

-¿Te gustaría ser el capitán de la Selección Argentina de Tenis de Copa Davis en el futuro?

-Sí, obviamente. Creo que sería una experiencia maravillosa y llena de emociones. No sé exactamente cómo se vivirá, pero estar en la cancha como capitán es algo que seguramente se disfruta mucho. La adrenalina debe ser interesante; uno está acostumbrado, pero representar a tu país y ser responsable del equipo argentino puede ser emocionante. Nunca he hablado con ningún capitán para saber cómo se vive esa experiencia, pero imagino que no debe ser fácil. Hay decisiones difíciles que tomar y situaciones que manejar. Ojalá algún día tenga la oportunidad. Lo que más me gustaría es que mi familia me vea en ese rol. El otro día le pregunté a mis hijos si les gustaría que yo fuera el capitán de la Copa Davis algún día, y la sonrisa de emoción en sus rostros lo decía todo. Ojalá que algún día se dé, más que por mí, por ellos. Por supuesto, yo lo valoraría y disfrutaría, pero siempre pienso en ellos.

-¿Le transmitiste tu pasión por el tenis a alguno de tus hijos?

-Sí, a ambos. Mi hija mayor, Stefania, comenzó un poco más tarde. No le gustaba tanto de chica, pero luego empezó a jugar y ahora sigue compitiendo. Ella tiene 15 años. Agustín tiene 11 y empezó desde muy chico; de hecho, comenzó a jugar casi desde que estaba en pañales. También está compitiendo. Los fines de semana, siempre los llevo a torneos, interclubes y competencias. Estoy muy ligado al tenis, y por eso ahora estoy bastante involucrado con los juniors. Realmente me llena asistir a los torneos junior y ver la ilusión de los chicos; siento que puedo aportar algo en esos torneos. A veces, pienso en cómo se podrían mejorar algunas cosas. Sé que la AAT hace todo lo posible, pero en Argentina siempre todo cuesta un montón. Sin embargo, hay muchos chicos con ganas y sueños.