En 2026, el banco de sangre de Cruz Roja Salvadoreña reportó 3,761 donantes, la mayoría hombres

La Cruz Roja Salvadoreña reporta que solo el 76% de los 3,761 donantes entre enero y mayo de 2024 fueron aptos para donar sangre. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Un total de 3,761 donantes se han presentado en la Cruz Roja Salvadoreña entre el 2 de enero y el 19 de mayo de este año, según explicó la doctora Gracia Regalado en entrevista con Infobae El Salvador.

De ese grupo, 2,841 personas (el 76%) resultaron aptas para donar sangre, mientras que 920 fueron diferidas tras la evaluación.

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La doctora Regalado detalló que el 62% de los donantes son hombres (2,332) y el 38% mujeres (1,429). Señaló que las mujeres enfrentan obstáculos particulares, como menstruación, embarazo y lactancia, pero sostuvo que “tenemos menos riesgo que los hombres” y animó a que más mujeres participen.

Cada donación de sangre puede salvar hasta tres vidas al dividirse en glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados para distintos pacientes. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Entre quienes no pudieron donar, la mayoría de los hombres fue diferida por prácticas sexuales de riesgo. La doctora precisó: “El mayor porcentaje son hombres que han tenido relaciones sexuales con parejas múltiples, con parejas de riesgo. El mayor porcentaje son por comportamientos de riesgo, le llamamos nosotros”. En el caso de las mujeres, las principales causas fueron menstruación, hemoglobina baja o partos recientes.

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Al comparar con el mismo periodo del año pasado, Regalado indicó que hubo 4,533 donantes en 2025. Aunque este año la cifra disminuyó, el porcentaje de personas aptas para donar aumentó, lo que atribuye a una mejor información y autoselección.

El grupo sanguíneo O negativo es el más difícil de conseguir en El Salvador, ya que solo el 1% de la población lo posee. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En cuanto a la demanda, Regalado subrayó que todos los grupos sanguíneos son necesarios, pero el O negativo es el más difícil de conseguir, ya que representa solo el 1% de la población. Señaló que, habitualmente, ingresan unas 200 unidades de sangre por semana y egresan casi las mismas; sin embargo, en situaciones de accidentes o durante vacaciones, la demanda puede aumentar hasta 300 unidades.

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Funcionamiento del banco de sangre y tipos de donación

La licenciada Fabiola Huezo, del laboratorio clínico del Centro de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña, explicó que existen dos formas principales de donar: la donación de reposición, en la que familiares o amigos contribuyen en nombre de un paciente específico, y la donación altruista, donde personas sin destinatario definido acuden para ayudar a quien lo necesite.

El banco de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña mantiene un 60% de abastecimiento y abastece tanto a hospitales públicos como privados. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Actualmente, el banco cuenta con un 60% de abastecimiento, lo que permite dar servicio tanto a hospitales públicos como privados. Tras la extracción, la sangre se separa en componentes: glóbulos rojos empacados, plasma fresco congelado, crioprecipitados y plaquetas, que se destinan según la necesidad de cada paciente.

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La licenciada precisó que el tipo de sangre más común en las reservas es el O Rh positivo, pero que, por ser el más solicitado, muchas veces su disponibilidad es limitada. Por convenio, las unidades recolectadas se distribuyen de inmediato según la demanda de los hospitales.

Existen dos tipos de donación: donación de reposición, realizada por familiares, y donación altruista, que beneficia a cualquier paciente. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La donación de sangre, enfatizó Huezo, “puede salvar hasta tres vidas”, ya que cada donación se divide en componentes sanguíneos para distintos pacientes. El proceso de extracción dura alrededor de cinco minutos y todo el procedimiento, 30 minutos. Para las mujeres, el límite de edad para donar es 60 años y para los hombres, 65.

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Para donar sangre, los requisitos son:

Tener al menos 18 años .

Portar un documento con fotografía (DUI, licencia o pasaporte).

Pesar más de 115 libras (aproximadamente 52 kilogramos ).

Gozar de buena salud .

Haber dormido un mínimo de 5 horas la noche anterior.

Desayunar antes de donar, con un desayuno bajo en grasas (puede ser fruta, pan, licuado).

Someterse a una entrevista médica con un profesional certificado.

Realizarse un hemograma previo para verificar los niveles de hemoglobina y glóbulos blancos.

Mitos frecuentes sobre la donación de sangre

Entre los mitos más comunes, Fabiola Huezo subrayó que es falso que donar sangre engorde o debilite. “Esto no hace ningún cambio en nuestro metabolismo, más bien lo ayuda a limpiarse... Los exámenes que nosotros realizamos garantizan que los niveles sean los correctos y no le va a generar ningún decaimiento”, afirmó.

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También explicó que las personas tatuadas o con piercings sí pueden donar, siempre que hayan pasado 6 meses desde el procedimiento. Otro mito frecuente es el temor a desmayarse o sentirse débil; Huezo aclaró que, tras los exámenes previos y la extracción de solo 450 ml de sangre, el donante puede continuar su día normalmente, aunque se recomienda beber agua y evitar esfuerzos extremos.

Procesamiento y seguridad de la sangre donada

Después de cada donación, la sangre pasa por pruebas de tamizaje que permiten descartar enfermedades de transmisión sanguínea como Chagas, hepatitis C, hepatitis B, sífilis y VIH. Además, se realiza el tipeo sanguíneo y la detección de anticuerpos irregulares para asegurar que cada unidad provenga de un donante sano.

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Los componentes sanguíneos obtenidos se almacenan bajo estrictas condiciones: los glóbulos rojos empacados se conservan durante hasta 42 días, aunque por su alta demanda suelen salir antes; las plaquetas permanecen activas solo 4 días, lo que requiere reposición constante; y el plasma fresco congelado, junto con los crioprecipitados, se guarda a menos 37 grados Celsius (-37 ℃) para su uso en cirugías o en pacientes con enfermedades sanguíneas.

El procesamiento se realiza en áreas estériles, con bolsas descartables y equipos sellados al vacío. Todo el procedimiento es manejado por personal capacitado y con centrífugas refrigeradas, garantizando la seguridad y calidad de cada fracción sanguínea destinada a los hospitales y pacientes que la requieren.

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