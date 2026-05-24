Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros al derrotar a Emma Raducanu en el debut

Solana Sierra derrotó en el debut de Roland Garros a la británica Emma Raducanu (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La argentina Solana Sierra protagonizó una de las grandes sorpresas de la primera jornada de Roland Garros al derrotar con autoridad a la británica Emma Raducanu por 6-0 y 7-6(4), un resultado que le permitió conseguir su primera victoria en el cuadro principal del Grand Slam parisino.

Sierra, ubicada en el puesto 68 del ranking WTA, dejó una imagen de enorme solidez y madurez competitiva frente a una rival de peso. En el inicio del encuentro, la bonaerense dio una muestra de carácter: surfeó la presión de tener del otro lado de la red a una campeona de Grand Slam y fue avasallante al momento de generar tres quiebres consecutivos para adelantarse en apenas media hora por 6-0. La británica nunca encontró respuestas para frenar la intensidad y la agresividad de la argentina desde el fondo de la cancha.

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En el segundo parcial, Raducanu (39°) consiguió sumar su primer game e intentó equilibrar el desarrollo del partido. A pesar de ello, Sierra se mantuvo fiel a su patrón de juego: continuó incomodando a su rival con tiros profundos y drop shots para sacarla del fondo de la cancha, una fórmula que le permitió adelantarse 4-1 con dos quiebres a favor.

Cuando el encuentro parecía encaminarse para la bonaerense, la británica mostró credenciales de su pasado como top ten, reaccionó e igualó el marcador 5-5. La argentina no logró cerrar el partido en dos oportunidades con su servicio y el set terminó definiéndose en el tie-break, donde Sierra se impuso por 7-6(4).

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Tras la victoria, Sierra reconoció que el desarrollo del encuentro estuvo lejos de lo imaginado y valoró la manera en la que logró sostenerse cuando el partido cambió de escenario. “La verdad fue un partido muy duro. Sabía desde el inicio que ella es una jugadora con mucha experiencia y que iba a tener que jugar muy bien. Obviamente no esperaba arrancar 6-0 ni después estar 4-1 arriba”, explicó la marplatense, que luego resaltó su capacidad para resistir la reacción de la británica: “Creo que hay muchas cosas positivas: seguí intentándolo aunque el marcador se me vino encima otra vez. Tenía muchas ganas de ganar, así que estoy muy contenta”.

La argentina también hizo foco en la dificultad de cerrar un encuentro frente a una rival con el recorrido de Raducanu y destacó su fortaleza mental para sostenerse en los momentos de mayor tensión. “A la hora de cerrar un partido siempre es un poco complicado. Igual, aun estando 4-1, ella estaba jugando bien. Yo también venía haciéndolo bien, pero después se puso más sólida y el partido se emparejó”, analizó Sierra, quien terminó valorando la manera en la que resolvió el compromiso: “De todos modos, creo que estuve muy bien en seguir luchando y poder cerrarlo en dos sets”.

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Además, la bonaerense explicó qué aspectos de su tenis siente que hoy marcan diferencias, especialmente sobre polvo de ladrillo. “Más que nada, trato de buscar consistencia en mi juego. Tengo un tenis muy agresivo, pero siento que en polvo de ladrillo puedo tener más variantes y creo que eso se nota”, señaló. Y concluyó con una mirada sobre su evolución: “Intento mejorar día a día y siento que esta superficie es un plus para mí”.

El triunfo adquiere todavía mayor valor por el contexto. En apenas su segunda participación en el cuadro principal del Abierto de Francia, Sierra logró estrenarse con éxito en París y confirmó su crecimiento sobre la superficie donde mejor se siente. Además de sostener un nivel alto durante todo el partido, mostró capacidad para gestionar la presión y competir con autoridad frente a una rival de jerarquía, a pesar del momento que se encuentra atravesando.

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Emma Raducanu perdió en sets corridos ante la marplatense Solana Sierra en la primera ronda de Roland Garros (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La relevancia del resultado también se explica por el peso del apellido que tuvo enfrente. Raducanu irrumpió en la escena internacional en 2021 al conquistar el US Open con apenas 18 años, luego de atravesar la clasificación y sin ceder sets en todo el torneo, un logro extraordinario que la convirtió rápidamente en una de las grandes apariciones del circuito femenino.

Sin embargo, aquella irrupción en Nueva York no tuvo la continuidad esperada. Desde entonces, la británica no volvió a sumar títulos y atravesó un recorrido marcado por lesiones, extensos períodos sin competir y reiterados cambios de entrenadores, factores que atentaron contra su estabilidad dentro del tour.

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A ese panorama se le agregó un nuevo obstáculo durante la temporada 2026. Mientras disputaba el torneo de Cluj-Napoca, en Rumania, contrajo una enfermedad viral que derivó en síntomas postvirales y alteró buena parte de su planificación. La situación la obligó a bajarse de certámenes importantes como Miami, Linz, Madrid y Roma, además de llegar con escaso ritmo competitivo a Roland Garros.

La argentina enfrentará en la siguiente ronda a la vencedora del duelo entre la italiana Jasmine Paolini (13°) y la ucraniana Dayana Yastremska (45°).

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