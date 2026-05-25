Seguridad hondureña responde a masacres en el norte con operativos y avances en identificación de sospechosos

Autoridades mantienen operativos de seguridad e investigación en Colón.

Las investigaciones por las masacres en el norte del país están en una fase avanzada y las autoridades prevén identificar y capturar en los próximos días a los presuntos autores materiales, según informó el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez. El funcionario dijo que ya hay sospechosos identificados y que el foco está en consolidar pruebas para solicitar órdenes de captura.

Velásquez aseguró que los equipos de investigación trabajan con inteligencia policial y recolección de información en comunidades para ubicar a los responsables. Señaló que el proceso busca evitar la impunidad y sostener los casos con elementos que permitan judicializarlos.

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El ministro explicó que el avance de los expedientes depende de reunir pruebas técnicas y documentación que respalden las imputaciones. Evitó dar nombres o detalles operativos para no afectar las diligencias, según dijo durante un foro televisivo.

Avanzan las investigaciones

Velásquez afirmó que los investigadores ya identificaron a varios sospechosos mediante entrevistas, cruces de información y análisis de estructuras criminales que operan en distintos sectores del norte del territorio nacional. Según el ministro, esa información permitió perfilar a posibles autores materiales y delinear acciones de localización.

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El funcionario sostuvo durante su participación en un foro televisivo nacional, que el siguiente paso es consolidar pruebas que permitan a los órganos jurisdiccionales emitir órdenes de captura. “Contundentes e irrefutables”, las calificó Velásquez, al referirse a la evidencia que se busca reunir antes de avanzar con detenciones.

Las autoridades avanzan en la identificación de sospechosos por masacres en el norte del país (redes sociales)

También señaló que las pesquisas permitieron entender cambios en el comportamiento de algunos grupos criminales de la región. De acuerdo con el ministro, varias estructuras pasaron de conflictos vinculados a disputas territoriales y de tierras a dinámicas de control de zonas estratégicas, con presuntos nexos con actividades ilícitas.

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Velásquez indicó que ya se planifican operaciones específicas y que la proyección del equipo investigador apunta a resultados “en los próximos días” sobre la identificación de los autores materiales de las masacres. Reconoció, al mismo tiempo, dificultades en la recopilación de pruebas y en la localización de sospechosos por el nivel de organización de algunas estructuras.

Comisión interventora

El ministro también se refirió a las diligencias por la muerte de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). Según Velásquez, hay una coordinación interinstitucional en marcha para determinar responsabilidades.

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Medicina Forense confirmó que uno de los policías asesinados presentaba al menos 50 impactos de bala. (FOTO: La Tribuna)

De acuerdo con el funcionario, intervienen la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público, con procesos orientados a establecer posibles responsabilidades administrativas y penales. Añadió que participan equipos fiscales especializados y que ya existen requerimientos presentados ante el Ministerio Público.

Velásquez informó que opera una comisión interventora integrada por seis oficiales con experiencia, con la misión de esclarecer los hechos con acceso completo a información operativa y sin encubrimientos. Agregó que se mantienen abiertas varias líneas de investigación para deducir responsabilidades contra quienes resulten implicados en los hechos violentos registrados en el norte del país.

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Las masacres registradas recientemente en la zona norte del país dejaron varias víctimas mortales han provocado el despliegue de operativos de seguridad y el reforzamiento de las investigaciones por parte de distintas instituciones del Estado.