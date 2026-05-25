Honduras

Seguridad hondureña responde a masacres en el norte con operativos y avances en identificación de sospechosos

El ministro de Seguridad en Honduras, Gerzon Velásquez, afirmó que las investigaciones sobre las recientes masacres y que las autoridades estarían próximas a identificar y capturar a los presuntos responsables materiales.

Guardar
Google icon
Autoridades mantienen operativos de seguridad e investigación en Colón.
Autoridades mantienen operativos de seguridad e investigación en Colón.

Las investigaciones por las masacres en el norte del país están en una fase avanzada y las autoridades prevén identificar y capturar en los próximos días a los presuntos autores materiales, según informó el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez. El funcionario dijo que ya hay sospechosos identificados y que el foco está en consolidar pruebas para solicitar órdenes de captura.

Velásquez aseguró que los equipos de investigación trabajan con inteligencia policial y recolección de información en comunidades para ubicar a los responsables. Señaló que el proceso busca evitar la impunidad y sostener los casos con elementos que permitan judicializarlos.

PUBLICIDAD

El ministro explicó que el avance de los expedientes depende de reunir pruebas técnicas y documentación que respalden las imputaciones. Evitó dar nombres o detalles operativos para no afectar las diligencias, según dijo durante un foro televisivo.

Avanzan las investigaciones

Velásquez afirmó que los investigadores ya identificaron a varios sospechosos mediante entrevistas, cruces de información y análisis de estructuras criminales que operan en distintos sectores del norte del territorio nacional. Según el ministro, esa información permitió perfilar a posibles autores materiales y delinear acciones de localización.

PUBLICIDAD

El funcionario sostuvo durante su participación en un foro televisivo nacional, que el siguiente paso es consolidar pruebas que permitan a los órganos jurisdiccionales emitir órdenes de captura. “Contundentes e irrefutables”, las calificó Velásquez, al referirse a la evidencia que se busca reunir antes de avanzar con detenciones.

Las autoridades avanzan en la identificación de sospechosos por masacres en el norte del país (redes sociales)
Las autoridades avanzan en la identificación de sospechosos por masacres en el norte del país (redes sociales)

También señaló que las pesquisas permitieron entender cambios en el comportamiento de algunos grupos criminales de la región. De acuerdo con el ministro, varias estructuras pasaron de conflictos vinculados a disputas territoriales y de tierras a dinámicas de control de zonas estratégicas, con presuntos nexos con actividades ilícitas.

Velásquez indicó que ya se planifican operaciones específicas y que la proyección del equipo investigador apunta a resultados “en los próximos días” sobre la identificación de los autores materiales de las masacres. Reconoció, al mismo tiempo, dificultades en la recopilación de pruebas y en la localización de sospechosos por el nivel de organización de algunas estructuras.

Comisión interventora

El ministro también se refirió a las diligencias por la muerte de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). Según Velásquez, hay una coordinación interinstitucional en marcha para determinar responsabilidades.

Medicina Forense confirmó que uno de los policías asesinados presentaba al menos 50 impactos de bala. (FOTO: La Tribuna)
Medicina Forense confirmó que uno de los policías asesinados presentaba al menos 50 impactos de bala. (FOTO: La Tribuna)

De acuerdo con el funcionario, intervienen la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público, con procesos orientados a establecer posibles responsabilidades administrativas y penales. Añadió que participan equipos fiscales especializados y que ya existen requerimientos presentados ante el Ministerio Público.

Velásquez informó que opera una comisión interventora integrada por seis oficiales con experiencia, con la misión de esclarecer los hechos con acceso completo a información operativa y sin encubrimientos. Agregó que se mantienen abiertas varias líneas de investigación para deducir responsabilidades contra quienes resulten implicados en los hechos violentos registrados en el norte del país.

Las masacres registradas recientemente en la zona norte del país dejaron varias víctimas mortales han provocado el despliegue de operativos de seguridad y el reforzamiento de las investigaciones por parte de distintas instituciones del Estado.

Temas Relacionados

HondurasViolenciaMasacreSeguridadOperativos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En 2026, el banco de sangre de Cruz Roja Salvadoreña reportó 3,761 donantes, la mayoría hombres

El informe del banco de sangre detalla que uno de cada cuatro aspirantes no logró completar la donación por causas de salud, comportamiento o requisitos técnicos

En 2026, el banco de sangre de Cruz Roja Salvadoreña reportó 3,761 donantes, la mayoría hombres

Expertos internacionales llegarán hoy a El Salvador para evaluación del estadio Jorge “El Mágico” González

Una delegación especializada llegará a la capital con la encomienda de realizar una inspección técnica profunda tras los inconvenientes presentados durante la final futbolística entre FAS y Águila, enfocándose en detectar y corregir deficiencias en la infraestructura deportiva.

Expertos internacionales llegarán hoy a El Salvador para evaluación del estadio Jorge “El Mágico” González

República Dominicana: el destino judicial y económico tras la incautación de RD$631 millones y 181 mil detenciones

Las operaciones antidrogas en República Dominicana han dejado un saldo considerable de detenciones y bienes incautados, mientras continúa el seguimiento sobre el tratamiento judicial y la administración de los recursos.

República Dominicana: el destino judicial y económico tras la incautación de RD$631 millones y 181 mil detenciones

El Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala ya cuenta con sala de lactancia materna para empleadas y visitantes

El espacio habilitado por la Unidad de Género proporciona un ambiente adecuado y seguro donde mujeres en período de lactancia pueden extraer y almacenar leche materna durante su estancia en el edificio

El Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala ya cuenta con sala de lactancia materna para empleadas y visitantes

Las reservas de oro caen 25 millones en primeros cuatro meses de 2026 en El Salvador

Un descenso notable al comparar los saldos entre enero y abril motiva una revisión sobre las alternativas regulatorias y los desafíos que enfrenta la entidad monetaria nacional

Las reservas de oro caen 25 millones en primeros cuatro meses de 2026 en El Salvador

TECNO

Google toma la delantera en la monetización de la IA y es líder en Wall Street

Google toma la delantera en la monetización de la IA y es líder en Wall Street

No lo abras ni lo reenvíes: qué hacer ante un mensaje de un desconocido en WhatsApp

“Cuenta bloqueada” o “Pago pendiente”: las dos alertas telefónicas que esconden una estafa segura

Ahora puedes ver los estados de WhatsApp directamente en la lista de Chats: así funciona la nueva actualización

EA Sports FC 26 tendrá un modo mundialista gratuito con selecciones, estadios y contenidos especiales

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro habló sobre el difícil camino para llevar a Frankenstein al cine: “Durante 25 años todos me dijeron que no”

Guillermo del Toro habló sobre el difícil camino para llevar a Frankenstein al cine: “Durante 25 años todos me dijeron que no”

Una fractura inesperada, el regreso a la pantalla y un hijo: el año de Frankie Muniz entre carreras, televisión y familia

De un barrio marginal a ídolo del fútbol inglés: cómo será el biopic de Ian Wright que producirá Stormzy

Hayden Panettiere recuerda su primer beso con un actor de más de 20 años cuando ella tenía 13: “¡No podía creer que usara la lengua!”

Final explicado de “Marshals”, el spin-off de “Yellowstone”

MUNDO

Un misil ruso destruyó el Museo de Chernobyl de Kiev un mes después de su reapertura: “Pérdida para Ucrania y para el mundo”

Un misil ruso destruyó el Museo de Chernobyl de Kiev un mes después de su reapertura: “Pérdida para Ucrania y para el mundo”

La lista de Trump: qué países formalizaron su ingreso en los acuerdos de Abraham con Israel y cuáles no

De avistamiento de pingüinos a viñedos: 7 lugares sorprendentes en Sudáfrica

Lula da Silva inició un tratamiento de radioterapia preventivo tras una lesión de cáncer de piel retirada de su cabeza

Al menos ocho personas murieron en ataques con misiles y drones entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas