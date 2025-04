Los tenistas argentinos juegan por el mundo y suman puntos para las grandes citas del año

La historia de Jazmín Ortenzi: las lesiones que la pusieron en jaque, la falta de recursos y el sueño de ganar el US Open La riojana es una de las convocadas por Mercedes Paz para la Billie Jean King Cup. En diálogo con Infobae, la joven de 23 años cuenta cómo se sobrepuso a los peores momentos y qué es lo que la mantiene con ganas de más

La noche de Jakub Mensik, el joven de 19 años que no dejó a Djokovic alzar su 100º título ATP El Hard Rock Stadium iba por el ex número uno del mundo, pero el jugador checo que no contaba con torneos ATP y del que poco se sabía, dejó al ídolo sin su preciado récord