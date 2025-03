Thiago Tirante venció a Juan Pablo Ficovich y se coronó en el Challenger de Córdoba

Thiago Tirante se impuso 6-4 y 6-0 ante su rival Juan Pablo Ficovich en la final del Challenger de Córdoba (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Thiago Tirante venció en sets corridos a Juan Pablo Ficovich y se coronó en el AAT Challenger Santander edición Córdoba. El platense de 23 años se impuso a su compatriota por 6-4 y 6-0 en la final para alzar su primer trofeo en Argentina en el Córdoba Lawn Tenis Club.

El tercer torneo de estas características del país en lo que va del año y segundo organizado por la Asociación Argentina de Tenis fue un éxito si se lo analiza desde la perspectiva del desarrollo nacional, ya que contó con los cuatro semifinalistas albicelestes.

Tirante se desenvolvió con mucha solidez y con tiros muy agresivos durante toda la semana. Se hizo fuerte con el saque y el drive para poder vencer a sus rivales, que curiosamente todos ellos fueron albicelestes: Bautista Torres, Renzo Olivo, Gonzalo Villanueva y Juan Manuel Cerúndolo antes de imponerse ante Ficovich.

Thiago Tirante se impuso desde el servicio a lo largo de todo el certamen y la final no fue la excepción (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En el primer set del duelo de este domingo, la diferencia para el nacido en La Plata llegó en el noveno game. Después de un quiebre por lado, Thiago se quedó nuevamente con el servicio de su contrincante y selló el 6-4 que encaminó la victoria. Ya en la segunda manga, Ficovich no encontró por dónde entrarle al posterior campeón, que con tres roturas al hilo firmó un 6-0 inapelable que lo dejó con el trofeo en su poder.

“Me saqué una gran mochila. A mí siempre me costó jugar en Argentina, no fue fácil. Me ponía mucha presión”, reveló Tirante, quien levantó su primer título profesional en el país y su quinto Challenger.

“Pude jugar una gran semana. Hice todo lo que tenía que hacer, punto por punto, cómo tenía que jugarle a los rivales. Estuve muy conectado con mi equipo”, continuó quien estuvo acompañado durante la semana por sus entrenadores Miguel Pastura y Federico Berruezo. “Quiero agradecerme a mí, a mi cabeza, por seguir confiando en que las cosas iban a salir si seguía trabajando bien. Las semanas que no se nos dieron los buenos resultados con mi equipo seguimos trabajando más de lo normal”, dijo con trofeo en mano.

Thiago Tirante y Juan Pablo Ficovich posaron con sus trofeos junto Agustín Calleri, presidente de la AAT, y a las autoridades del tenis cordobés (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El certamen cerró con saldo positivo también desde la perspectiva del público local, que pudo acercarse a disfrutar del máximo nivel en su ciudad. Cerca de 1500 personas presenciaron las semis el sábado y la final el domingo.

Este significó el segundo torneo del Circuito Santander de este año, que será una temporada récord de competencias profesionales en el país. Serán siete los torneos del ATP Challenger Tour jugados en Argentina. A los ya disputados (Tigre y Córdoba organizados por la AAT y el YPF Rosario Challenger producido por Torneos) se sumarán otros tres del Circuito Santander (Tucumán del 21 al 28 de abril será la próxima cita) y uno de la empresa mencionada, en Buenos Aires.

Participaron de la entrega de premios Agustín Calleri, Presidente de la Asociación Argentina de Tenis; Luis Calvinonte, vicepresidente de la Agencia Córdoba Deportes; Juan Luis Pérez, Presidente de la Federación Cordobesa de Tenis; Alejandro Torresi, Presidente del club; Eduardo Palasciano, Director del Torneo; y Patricio Estevez, supervisor de ATP.