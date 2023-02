“Diferentes idiomas” y “grandes egos”: el clima de tensión en el vestuario del Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández intenta encarrilar una temporada que se ha puesto cuesta arriba pese a las inversiones (AFP)

No son días para nada tranquilos los que se viven actualmente en el Chelsea, un club que recientemente ha cambiado de dueño y de entrenador, por lo que atraviesa un turbulento período de reconstrucción. El magnate ruso Roman Abramovich le vendió el club al empresario estadounidense Todd Boehly, quien ha reemplazado a Thomas Tuchel por Graham Potter e invirtió cantidades astronómicas de dinero para traer nuevos jugadores, pero no ha logrado buenos resultados.

Pese al gasto de más de 610 millones de euros en refuerzos en los últimos mercados, los Blues solamente han cosechado dos victorias en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones y llevan cinco encuentros sin ganar. El último fin de semana cayeron en el Stamford Bridge ante Southampton y empiezan a generarse inconvenientes puertas adentro.

Según informó el portal The Athletic, los jugadores con más antigüedad del vestuario que comanda Graham Potter no están conformes con la política deportiva que tiene el club y creen que “no todos los nuevos fichajes estén a la altura”. Hay futbolistas como João Félix o Benoit Badiashile que sí están rindiendo en buena forma, pero otros como Mykhaylo Mudryk, por quien pagaron cerca de € 100 millones, que no han empezado nada bien.

Graham Potter se lo ha tomado con mucha calma. Incluso adoptó una medida un tanto inusual de dar a sus jugadores dos días completos de descanso tras la derrota ante Soton de local. En los pasillos de la ciudad deportiva de Cobham, según lo que pudo averiguar The Athletic, no hay una impresión tan positiva de esto.

“Hay muchas caras nuevas, gente que habla diferentes idiomas también. Potter no lleva tanto tiempo en el cargo, por lo que le resulta difícil implementar sus ideas. En Chelsea tienes todos estos grandes egos, la dinámica es diferente”, comentó una fuente del club de manera anónima. “Necesitan crear un equipo ahora, no solo un grupo de estrellas. Este es el paso más difícil”, agregó otra fuente cercana a un jugador del primer equipo.

Chelsea lleva cinco partidos sin ganar y empiezan las dudas sobre Graham Potter (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Por otra parte, en la prensa inglesa también hablan de un recorte de salarios con la intención de bajar los sueldos fijos y pasar a bonificaciones por objetivos. Es una fórmula que busca motivar a los jugadores que actualmente tienen al Chelsea en el 10° puesto en la Premier League y apuntan a clasificar a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

“Existe una preocupación genuina entre algunos jugadores de que gran parte del equipo se venderá en el verano para ayudar a equilibrar el presupuesto después de dos ventanas de transferencia de gastos increíbles. Esta incertidumbre va a afectar la moral. Entre los sobrevivientes de la era de Roman Abramovich hay una sensación generalizada de perplejidad en cuanto a la naturaleza radical de los cambios impulsados por Boehly desde que tomó el poder en mayo pasado”, profundizó The Athletic.

Enzo Fernández, particularmente, fue la gran apuesta del cuadro londinense en este mercado y forma parte de los pilares de la reconstrucción. Ha sido campeón del mundo con la selección argentina y, aunque los Blues todavía no ganaron desde que empezó a tener rodaje con el equipo, su estadía no corre peligro en absoluto. Sus cualidades futbolísticas son consideradas primordiales para revertir la situación deportiva.

Este portal explica que Graham Potter es considerado como un entrenador trabajador y honesto, aunque empiezan a surgir dudas sobre si está a la altura de competir tácticamente con Mikel Arteta, Pep Guardiola, Erik tan Hag y Jürgen Klopp como lo hizo en su época Thomas Tuchel. Hasta ahora tuvo el apoyo de los propietarios pero dentro del club admiten que podría perder respaldo sino no mejoran tanto en actuaciones como en resultados.

Los próximos tres partidos de los Blues serán importantes: se enfrentan al Tottenham Hotspur y Leeds United en la Premier League, y recibirán la visita del Borussia Dortmund en Stamford Bridge por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

