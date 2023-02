Del “amor” de Messi en la selección argentina al “cambio abrupto” en su vida: las confesiones de Enzo Fernández

Enzo Fernández junto a Messi en el Mundial de Qatar (REUTERS/Molly Darlington)

La vida de Enzo Fernández cambió de manera radical en los últimos tres años. El volante pasó de jugar en Defensa y Justicia a convertirse en una de las figuras del River Plate que dirigía Marcelo Gallardo. Su explosión llevó a que Benfica pague millones por su pase y, una vez que el futbolista mantuvo su alto nivel en Europa, Scaloni lo convocó para jugar el Mundial de Qatar. El resto, es historia.

Thiago Silva defendió a Enzo Fernández de las críticas por el gol del Borussia Dortmund Al mediocampista argentino le remarcaron su falencia en el único tanto que hubo en el partido de la Champions League y su colega brasileño salió al cruce: “Sean más serios” VER NOTA

El mediocampista se ganó su lugar en el equipo titular de la selección argentina a fuerza del gol recordado ante México y fue clave para que la Albiceleste levantara el trofeo de la Copa del Mundo en Medio Oriente, tanto que fue galardonado con el premio al mejor juvenil del torneo, lo que le valió que un poderosos de la Premier League como el Chelsea pague una cifra récord por su pase para el fútbol argentino.

“Todo sucedió a un ritmo vertiginoso. Mudarme de Argentina a Europa fue un cambio abrupto para mí y para mi familia”, dijo Enzo en una extensa entrevista que le brindó al sitio oficial de su nuevo equipo. “Jugar cedido en Defensa, ser campeón con River, pasar al Benfica. Ahora estoy aquí, gané la Copa del Mundo este año. Todo sucedió muy rápido. Trato de disfrutar estos momentos tanto como puedo”, explicó.

Ángel Di María le puso un nuevo plazo a su estadía en la selección argentina: “No sueño con jugar el próximo Mundial” El jugador rosarino de 35 años rememoró la consagración en Qatar, se mostró ansioso por los amistosos de marzo y dio detalles sobre su futuro VER NOTA

Al ser consultado por la histórica consagración de la Selección en Qatar, Fernández hizo foco en el valor de compartir el mismo plantel que Lionel Messi. “Siempre he dicho que Leo es un jugador al que admiro. Siempre he tratado de aprender de él. Es una gran persona y me ha dado cariño y apoyo dentro del equipo”, analizó.

“También tuve que enfrentarlo cuando jugué con el Benfica en la Champions League, ya que jugamos contra el PSG. Inmediatamente después de eso, nos convertimos en compañeros de equipo en la selección de Argentina. Es una gran persona. Muy humilde, trabajador. Se merece todo lo que ha conseguido en el fútbol”, agregó el volante que lleva la número 5 en la espalda de la camiseta de The Blues.

Enzo con el premio al mejor jugador juvenil del Mundial (REUTERS/Carl Recine)

Para los jugadores de su generación -cumplió 22 años en enero-, Messi significa más que un referente. Y para Enzo, haber compartido la intimidad con su ídolo, fue algo inolvidable. “Él significa mucho para todos en el mundo. Es una leyenda para Argentina. Es una persona querida, un ídolo para todos los argentinos, para nuestros hijos. Como persona, no tengo quejas sobre él. Siempre me ha dado tanto amor. Siempre me ha respetado y fue un gran compañero en todos los sentidos. Estoy muy agradecido por haber jugado con él”.

Expondrán la Copa del Mundo en la Ciudad de Buenos Aires: cómo hacer para verla VER NOTA

Ser campeón del mundo con la selección de su país es un logro que moviliza a cualquier deportista. Para el ex River, significó algo que siempre anhelo, pero que tal vez no imaginó que se diera de la forma en la que se logró.

“¡Todo sucedió tan rápido que todavía estoy conmocionado! Intento disfrutar de estos momentos y del fútbol, que es lo que me apasiona. Siempre he soñado con esto. Nunca he sentido ningún tipo de presión sobre mis hombros. Nunca en mi vida. Siempre he tratado de disfrutar. ¡Hago lo que amo! Siempre intento darlo todo, sin presiones. Disfrutar de estos momentos es lo más importante”, aclaró Enzo.

¿Qué sentimientos le provocó ser campeón del mundo? “‘¡La Copa del Mundo es como alcanzar el cielo! Para mí, esa es la gloria eterna. Pero uno necesita mantener el enfoque y la confianza en sí mismo”, dijo.

Para cerrar, marcó la importancia de estar jugando en la que para él es la mejor liga de fútbol del mundo. “Siempre he deseado jugar en la Premier League. El Chelsea me ha dado la oportunidad de jugar aquí y me siento agradecido por su confianza. Me encanta todo del club, estoy muy contento con mis compañeros y cuerpo técnico. Sinceramente, desde que llegué aquí me sentí como en casa”.

La llegada de Enzo al conjunto de Londres fue la transferencia top del mercado de invierno en Europa. A pesar de su llegada, el equipo de Graham Potter no levanta vuelo y sigue lejos de los puestos de vanguardia. Marcha en el puesto 10 de la tabla con 31 puntos y viene de perder en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund (0-1).

Fernández llegó al Chelsea por una cifra récord (REUTERS/Tony Obrien)

Seguir leyendo: