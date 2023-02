“Puede que se haya equivocado de club”: la contundente reflexión sobre el fichaje de Erling Haaland al Manchester City

Erling Haaland anotó 25 goles en la Premier League (Reuters)

En una nueva derrota del Manchester City fuera de su estadio (la tercera consecutiva), Erling Haaland volvió a ser noticia pero no por su calidad goleadora sino por todo lo contrario. El noruego, que lleva 25 goles en la Premier League, no pateó al arco en los 90 minutos del duelo frente al Tottenham por la jornada 22 del torneo.

Un detalle que se puso en tela de juicio en los distintos análisis deportivos del fin de semana. Entre ellos, fue el ex Liverpool Jamie Carragher el que lanzó una frase que resonó en el viejo continente: “Puede que Haaland haya elegido el club equivocado”, consideró en Sky Sports.

Pese a ser el máximo goleador de la temporada con ocho tantos más que su inmediato perseguidor Harry Kane, el ex futbolista y ahora panelista del programa deportivo, se refirió a que su estilo de juego no va de la mano con la idea que propone Pep Guardiola en cada presentación.

Carragher habló sobre el juego de Haaland en el Manchester City (Reuters)

“Sé que eso no ocurre tan a menudo con la forma de jugar del City. Haaland viene de una liga, la del Borussia Dortmund, en la que se juega al contragolpe, de extremo a extremo, y se veía esa velocidad endiablada. Aquí no se ve. Puede que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de él”, explicó.

Hasta ahora, el noruego marcó 31 goles en lo que va de la temporada, números excelentes para un delantero de élite, sin embargo, Carragher cree que el futbolista tiene mucho talento más para explotar. “Ahora no vemos todo de Haaland. Se puede decir que el Manchester City es un equipo diferente”, remarcó, haciendo la comparación con el estilo de juego del Borussia Dortmund.

“Ha marcado 25 goles en la Premier League. El Manchester City como equipo ha marcado la misma cantidad de goles, pero ha encajado más y es mucho más fácil de contraatacar”, argumentó.

Carragher consideró que solo se está viendo el 60% de lo que puede dar Haaland (Reuters)

A su vez, el comentarista de 45 años, que tuvo sus roces con Cristiano Ronaldo mientras militaba en el Manchester United, sostuvo que, “solo hemos visto el 60% de Haaland. Son un equipo diferente y un equipo inferior con Haaland en él, pero de nuevo no es culpa suya”.

“El City, como equipo, no jugará al fútbol de extremo a extremo. No es el estilo de Guardiola y sus jugadores no tienen la energía, la potencia o el ritmo para jugar de extremo a extremo. Haaland seguirá marcando goles. Pero no estamos viendo todo lo que este jugador puede hacer debido al equipo al que ha ido”, sentenció.

