El Cuti Romero anuló a Haaland en la victoria del Tottenham, aunque le aplicó un fuerte golpe y terminó expulsado: su provocador posteo

Este domingo el Manchester City perdió 1-0 en su visita al Tottenham por la fecha 22 de la Premier League y no pudo aprovechar la derrota del sábado del líder Arsenal a manos del Everton. Un triunfo del equipo conducido por Pep Guardiola lo hubiese dejado a solo dos puntos de Los Gunners. Fue vibrante el encuentro jugado en Londres y la única diferencia estuvo en un error en la salida del elenco de Los Ciudadanos que le permitió anotar a Harry Kane.

El encuentro también tuvo el duelo entre los argentinos campeones del mundo en Qatar 2022, Julián Álvarez por el lado del City y Cristian Romero del Spurs, que se fue expulsado en el final del cotejo por doble amarilla. El defensor cordobés fue una pesadilla para Erling Haaland, que no tuvo un solo remate al arco.

Romero le mostró el rigor al atacante noruego desde el comienzo y a los 25 minutos le aplicó un fuerte cruce abajo y lo hizo volar. El Androide luego quedó tendido en el piso y acusó un dolor por el golpe. Cuti fue amonestado y pese a quedar condicionado, siguió con una buena labor y de hecho el escandinavo poco pudo hacer ante la marca del argentino.

El City arrancó mejor producto de su presión y generó peligro. Pero el fondo del equipo de Pep Guardiola falló a los 12 minutos cuando Rodri se quedó corto en la salida, recuperó Pierre-Emile Hojbjerg y asistió a Harry Kane, que se convirtió en el máximo goleador histórico de los Spurs al llegar a los 200 goles en la Premier League.

Álvarez, por su parte, jugó tirado atrás y buscó producto de su presión en el área rival. En el complemento el cordobés de Calchín tuvo dos chances para conseguir la igualdad. La primera, a los 63 minutos, llegó tras un tiro libre desde la izquierda y en la jugada preparada el cordobés recibió solo dentro del área, pero su tiro dio en la cabeza de Eric Dier que de cabeza salvó a su equipo. Cuatro minutos más tarde Julián volvió a rematar, pero esta vez desde afuera del área y la pelota pasó cerca.

A los 86 minutos Cuti Romero fue expulsado por recibir la segunda amarilla por un falta a Jack Grealish. El cordobés protestó y algunos jugadores del City se le acercaron, entre ellos Haaland.

El ex Belgrano se refirió a la situación en un posteo en su cuenta de Instagram que ilustró con... la patada a Haaland. “Grande partido de todos, impresionante triunfo. sigamos así, Spurs. Lamento dejar al equipo con uno menos, pero hacía mucho que no me sacaban una roja”, escribió.

Con el ingreso de Kevin De Bruyne el City buscó tener otra llave desde la precisión del volante belga, pero tampoco le sirvió para conseguir la igualdad.

El elenco de Guardiola no supo capitalizar sus llegadas, pero también se encontró con una muralla en la defensa del Tottenham que se cerró en el fondo y sus tres centrales tuvieron una destacada labor, el Cuti Romero más allá de su expulsión, Eric Dier, que evitó el gol que podría haber convertido Álvarez, y Ben Davies.

El posteo de Cuti

El objetivo de Los Ciudadanos era el triunfo en Londres para quedar a dos puntos del Arsenal que el sábado perdió 1-0 con el Everton. Ahora el equipo de Manchester continúa a cinco unidades de Los Gunners.

En la próxima fecha el Manchester City recibirá al Aston Villa, en otro duelo de argentinos campeones mundiales ya que en el elenco de Londres ataja Emiliano “Dibu” Martínez. Mientras que el Tottenham visitará al Leicester City.

