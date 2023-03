¿Bombonera 360, Esloveno Plus o estadio en una isla? Los proyectos en Boca Juniors para ampliar la cancha

La Bombonera y las tres alternativas en danza

Desde su inauguración el 25 de mayo de 1940 la Bombonera sufrió algunas modificaciones edilicias de poca relevancia si se considera el monstruo de cemento en el que se convirtió por estructura y fundamentalmente por su mística. En los planes a largo plazo del ex presidente Camilo Cichero (impulsor de su construcción), quien dio nombre al escenario que se llamó así desde el 86 hasta el 2000 cuando fue modificado por el actual Alberto J. Armando, figuraba la demolición de la zona de palcos que apenas fue reformada durante la primera gestión de Mauricio Macri a mediados de los 90. Independientemente de mejoras en accesos, estacionamiento, pintura e instalación del tablero electrónico, en la Ribera se habló mucho más de lo que se concretó respecto a una ampliación sensible.

Hoy, con una evidente problemática de capacidad por la enorme masa societaria de la institución, los proyectos para agrandarla serán uno de los temas trascendentales de la campaña 2023. Ante los micrófonos siempre se negará, pero es insoslayable mencionar que las recientes reformas en el estadio de River Plate, que pasó a ser el de mayor capacidad de Argentina, generaron mucho ruido puertas adentro.

De cara a las elecciones de diciembre, cada sector político tiene una idea propia. Jorge Amor Ameal sostiene el plan del oficialismo con su Bombonera 360, que fue lanzado antes de las elecciones de 2015. También figura un boceto apolítico, el Esloveno Plus, gestionado por un empleado del club. Y la posibilidad latente de construir una nueva Bombonera llega de la mano de la oposición, más precisamente del sector de Jorge Reale. Por su parte, Andrés Ibarra (opositor impulsado por Macri) primero estudiará cada una de las propuestas de ampliación en Brandsen 805 para determinar si es viable; caso contrario, también se inclinaría por levantar otra cancha.

BOMBONERA 360

(Marcelo Regalado)

Es el proyecto por el que Jorge Ameal apostó desde la campaña de 2015, en la que perdió con Daniel Angelici. Sostuvo la idea cuatro años más tarde, cuando con la adhesión de Juan Román Riquelme se impuso en los comicios frente a Christian Gribaudo, candidato angelicista. El Master Plan contempla la idea original del estudio Delpini-Sulcic-Bes, autor de la construcción de La Bombonera, para conformar el anillo completo de forma simétrica. ¿Cómo? Derribando los palcos que dan a la calle Dr. del Valle Iberlucea y construyendo tres bandejas idénticas a las de las plateas con orientación oeste mediante la compra de las dos medias manzanas comprendidas entre las calles Aristóbulo del Valle, Antonio L. Solezzi y Brandsen (más del Valle Iberlucea). De esta forma el estadio pasaría a contar con un aforo de entre 78 mil y 80 mil espectadores, con chances de instalar un techo de cubierta liviana en el perímetro.

El oficialismo no lleva a debate la chance de construir un nuevo estadio, al menos por ahora. Desde el inicio de la gestión a fines de 2019, el Departamento de Obras gestionó varias modificaciones que le dieron un lavado de cara, desde la pintura interior y exterior hasta baños, iluminación, etc. Además, con la venia de Riquelme, se reemplazó el sistema de drenaje del campo de juego que tantos inconvenientes le había ocasionado al club en los últimos años. Sin embargo, respecto al proyecto planteado durante la campaña, poco se avanzó. La pandemia por el coronavirus trastocó el tiempo de desarrollo del Master Plan y la renuncia de Mario Pergolini, quien se iba a encargar personalmente de llevar a cabo un relevamiento con los vecinos del barrio para constatar la intención de venta de cada una de las 129 viviendas, significó otro contratiempo.

¿En qué situación se encuentra hoy Bombonera 360? Ameal presentará ante la Legislatura porteña un proyecto de rezonificación que tendrá que ser evaluado por las autoridades pertinentes. Este sería el primer paso para un extenso proceso de aprobación que podría comprender lo que resta del año (es decir que recién para 2024 habría hechos fehacientes de la concreción del proyecto). Este medio pudo averiguar que en Boca necesitarán iniciativa parlamentaria para seguir adelante, es decir que uno de los 60 legisladores tiene que hacer propio el proyecto para su presentación. Lo que cuestionan desde la oposición es por qué los dirigentes acuden directamente a una instancia gubernamental sin haber tratado primero con los dueños de las viviendas y además apuntan que este proyecto de rezonificación sería en realidad uno de expropiación disfrazado. Por lo pronto, desde la dirigencia continúan con redistribución de asientos para ganar espacios: a principios de la año que viene, la Bombonera contaría con un aforo de casi 60 mil espectadores.

ESLOVENO PLUS

(Marcelo Regalado)

Este plan es apolítico y está impulsado por el socio y empleado del club Fabián Fiori, quien en 2016 convocó a ingenieros que idearon el Proyecto Esloveno vetado por el oficialismo de Angelici en 2019. Ahora Fiori modificó al grupo de profesionales que desarrollaría la obra y presentó algunas mejoras respecto a la idea inicial, por eso a su nombre se le añadió Plus: “Es la solución inteligente al proyecto original que no se puede llevar a cabo”. Fundamentalmente se ampliará el aforo de los 10.000/12.000 planeados en un primer momento a unos 25.000 (la Bombonera albergaría así alrededor de 80 mil peronas). Además, se respetaría la curvatura del diseño original, no se cortarían calles ni se techaría la calle Dr. del Valle Iberlucea, que solamente sufriría un desplazamiento de unos metros.

Fiori, que actualmente se desempeña en tareas administrativas con el equipo de Reserva en Boca, le aseguró a este medio que cuenta con el OK de los vecinos: “Si se los respeta como ciudadanos, se los escucha, convoca e integran a un proyecto, van a vender”. Las obras contemplan la compra de la primera y segunda línea de lotes frentistas para levantar una tribuna similar a la del proyecto Bombonera 360, o sea, terminar de dar forma al óvalo. Mediante este proyecto, Boca no debería comprar todas las propiedades sino la mitad de las mismas. Además, no cortaría la circulación en la calle aledaña y en 15 meses el primer equipo podría estar jugando como local con 80 mil personas. La cuestión a resolver es la reubicación de los vecinos frentistas que tienen negocios contiguos a la cancha, ya que además de buscar un lugar nuevo para que vivan, tendrían que mantenerles la fuente de trabajo. Al margen de lo pertinente a la Bombonera y el club, se promete un paseo comercial con locales de primeras marcas, una torre de homenaje con observador turístico y la unión de la Usina del Arte con el Puente Transbordador y Caminito, con generación de espacios para espectáculos al aire libre.

En el inicio de funciones de la actual Comisión Directiva, Fiori les presentó el plan a Ameal, Pergolini y Carlos Navarro (responsable del Departamento de Obras) con una maqueta y la intención de venta de cada vecino, pero el presidente descartó esta opción y se mantuvo firme con 360. Así y todo, buscará presentarle su proyecto a Juan Román Riquelme y quienes lo acompañen en su lista en las elecciones de diciembre con el deseo latente de que su anhelo sea cumplido. No obstante, sectores de la oposición (por caso, Andrés Ibarra, impulsado por Mauricio Macri) también se contactaron con Fiori para analizar cuestiones sobre esta maqueta que, al no tener orientación política, está a disposición de quien desee materializarla.

NUEVA BOMBONERA (ISLA DEMARCHI)

(Marcelo Regalado)

“Podemos tener el mejor y más grande estadio del continente; uno como el que nos merecemos los más de 315.000 socios de Boca y que podría ser una de las sedes principales del Mundial 2030″. Las declaraciones corresponden a Jorge Reale, uno de los líderes de la oposición, que hace algunos días visitó la Isla Demarchi, un pedazo de tierra ubicado a poco más de un kilómetro de la Bombonera en el extremo sur de Puerto Madero y perteneciente al barrio de La Boca, donde funcionan astilleros, depósitos portuarios y la central térmica Costanera. Según las exploraciones realizadas por el estudio de arquitectos, el suelo permitiría la construcción de un estadio en la zona. El expresidente de Estudiantes de La Plata, arquitecto Enrique Lombardi (llevó a cabo las construcciones del estadio Uno del pincha y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero), estaría a cargo de levantar la cancha con mayor capacidad del mundo: 128 mil espectadores.

En una parcela de las 12 hectáreas que componen la Isla Demarchi fue donde funcionó la Ciudad Deportiva de Boca Juniors en las décadas del 60 y 70. Y allí quedó el sueño trunco del ex presidente Alberto J. Armando de construir una nueva Bombonera con capacidad para 150 mil personas que aspiraba a ser inaugurado el 25 de mayo de 1975 y ser sede del Mundial 78. El quid de la cuestión es cómo Boca se adueñará de los terrenos que pertenecen al Gobierno nacional: este sector opositor ya inició contactos para buscar opciones respecto a la cesión de los mismos. A su vez, los potenciales directivos boquenses tendrán que coordinar con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la rezonificación y planeamiento de nuevas vías que conecten la Isla con el barrio. En la actualidad, el acceso más cercano vía terrestre desde la Bombonera a la Isla Demarchi es por la Avenida Don Pedro de Mendoza hasta Avenida Elvira Rawson de Dellepiane. ¿Cómo planifican reestructurar los ingresos y desconcentración de público? Por medio de cuatro puentes (tres peatonales y uno para vehículos) que atravesarían el Río Darsena Sur.

Para solventar los gastos del faraónico proyecto con capacidad para 128 mil espectadores (serán 107 mil si se mantiene la ley que obligará a los clubes a cubrir el 75% de sus canchas con butacas), Reale piensa en capitales extranjeros y la preventa de nuevos abonos con una cuenta fácil: si se venden 30 mil plazas a 500 dólares cada una por un plazo de diez años se embolsarán 150 millones de dólares; o sea, la mitad del costo previsto para el total de la obra.

Otro punto fundamental es determinar qué sucederá con la actual Bombonera en el futuro. En principio, las ideas son que albergue partidos del fútbol femenino y juveniles, además de encuentros de menor envergadura y eventos especiales. En tanto, pretenden que se convierta en una especie de Coliseo romano, con visitas guiadas para turistas en las jornadas donde no haya fútbol.

