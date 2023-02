El conflicto que estalló en el vestuario del Bayern Múnich antes de jugar con el PSG de Messi: “Acaba de suceder algo nunca visto”

Manuel Neuer se pronunció sobre el despedido del entrenador de arqueros (Reuters)

El Bayern Múnich fue uno de los que aprovechó el mercado de verano de Europa para reforzar su plantel para luchar por los títulos en lo que resta de la temporada. Para ello, se vio obligado a ir en búsqueda de un arquero, sobre todo después de la inesperada noticia de la lesión de Manuel Neuer, quien se quebró la pierna derecha mientras esquiaba durante sus vacaciones.

Sin embargo, mientras continúa con su recuperación, el arquero de 36 años fue protagonista de unas polémicas declaraciones que dieron de qué hablar y que hasta provocaron una respuesta tajante e inmediata de Oliver Kahn, ex leyenda del club y ahora directivo bávaro.

En las entrevistas para el diario Suddeutsche Zeitung y The Athletic, el futbolista alemán se mostró muy molesto por la decisión que tomó la dirigencia de despedir a Toni Tapalovic, el entrenador de arqueros, después de 12 años de servicios: “Para mí, eso fue un golpe que me dieron cuando ya estaba en el suelo. Sentí que me estaban arrancando el corazón”.

Neuer explicó que no era justo que despidieran a Tapalovic después de 12 años en el club (Reuters)

“Me enteré de la nada. Toni también. No entendí nada. Realmente me dejó noqueado. No solo estaba ahí para mí, sino para todo el grupo de porteros y para el club. No trabajó once años y medio solo para mí, sino para todos”, afirmó Neuer durante la entrevista con los medios en cuestión

“He experimentado en mi carrera y realmente he visto cosas de ella, la gente se deshacía en lágrimas. Es una gran decepción”, afirmó y posteriormente añadió: “Queremos ser diferentes en el Bayern, queremos ser una familia. Pero acaba de suceder algo que nunca había visto. Es una pena para todos: para el club, para Toni, para la plantilla, para todos los porteros y por supuesto para mí también”.

Al enterarse de estas declaraciones fue Oliver Kahn (director general de la Junta Directiva del FC Bayern) fue el que tomó la posta y decidió contestarle públicamente. Cabe destacar que Tapalovic había sido acusado de compartir información técnica confidencial a un grupo de jugadores.

“Lo que dice Manuel en ciertos tramos de estas dos entrevistas en relación a la marcha de Toni Tapalovic no le corresponde a él como capitán, ni a los valores del FC Bayern”, afirmó en diálogo con Deutsche Presse-Agentur.

Oliver Kahn fue tajante a la hora de responderle al futbolista (Reuters)

“Yo enfrenté una situación similar en 2004 como jugador nacional. Nuestro entrenador de porteros, Sepp Maier, se sintió maltratado por la FA y nos separaron. Yo había trabajado con Sepp durante años y teníamos una relación amistosa y de confianza. En ese momento, también estaba decepcionado y resentido con la federación. Pero los objetivos comunes estaban en primer plano para mí”, reconoció Khan, trazando una comparación entre él y su compatriota.

“Sus declaraciones no son oportunas porque estamos en vísperas de partidos muy importantes. Personalmente está afectado, eso hay que entenderlo, pero hasta cierto punto. Hablaremos de eso muy claramente con él”, sentenció el ex arquero alemán.

Kahn hizo referencia al apretado calendario que tendrá que jugar el Bayern Múnich, quien deberá jugar cuatro partidos en menos de dos semanas y entre ellos estará el duelo de ida de los octavos de final de la Champions frente al PSG de Lionel Messi (14 de febrero), y recuperar el liderato en la Bundesliga, hoy en manos del Union Berlin.

