Oficial: Bayern Múnich sancionó a Sadio Mané por la agresión sobre Leroy Sané

Las cámaras capturaron el momento del cruce entre Mané y Sané (Foto: EFE)

La dura derrota que el Bayern Múnich sufrió por 3-0 frente al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League tuvo impacto directo en el vestuario. Según informaron diversos medios alemanes, Sadio Mané golpeó a Leroy Sané en su labio inferior y le provocó un sangrado en dicha zona. Lo que arrancó en una simple discusión dentro del campo de juego, tuvo un segundo capítulo puertas adentro y la dirigencia del actual líder de la Bundesliga hizo pública la sanción contra el senegalés.

Vía redes sociales y la página del club, apareció el comunicado. “Sadio Mané, de 31 años, no estará en la convocatoria del FC Bayern para el partido en casa contra el 1899 Hoffenheim del próximo sábado. El motivo es un comportamiento incorrecto de Mané tras el partido de Liga de Campeones del FC Bayern contra el Manchester City. Además, Mané recibirá una multa”, detalló el escrito en el que agregó que el ex futbolista del Liverpool además tendrá un castigo económico del cual no trascendió la cifra

Cabe destacar que el disparador del conflicto habría sido una jugada ocurrida en el minuto 83 del partido cuando el alemán llevaba el balón y el africano picó en velocidad para buscar un pase largo. Sané entendió entonces que la maniobra pedía exactamente lo contrario y le recriminó que no se acercara para que pudiera dar el pase de manera correcta y segura. Este cruce quedó registrado por los fotógrafos, pero nadie imaginó que desembocaría en una pelea en el vestuario.

Bayern Múnich comunicó de manera oficial la sanción sobre el senegalés

Desde que sufrió la lesión que lo marginó de la Copa del Mundo en diciembre del año pasado, las novedades de Sadio Mané fueron principalmente por conflictos dentro del plantel. El africano fue apuntado como uno de los responsables de la destitución de Julian Naggelsman por otra discusión en el vestuario pero esta vez por el poco tiempo de juego que tuvo en la serie de octavos de final de la Champions League frente al París Saint Germain.

La cuestión se agravó cuando tres días después de eliminar al cuadro de la capital de Francia, el conjunto bávaro recibió al Ausburgo y Julian puso al senegalés como titular. Aunque lo sacó a los 71 minutos, la plantilla interpretó la aparición del africano desde el arranque como una consecuencia directa del enojo que mostró Sadio durante la semana. La acción se volvió a repetir en la derrota frente al Bayern Leverkusen y la ventana internacional de marzo marcó el momento indicado para separar los caminos con el técnico.

Desde que Mané abandonó el Liverpool en agosto de 2022 a cambio de 32 millones de euros, todavía no encontró el confort que buscaba en Alemania. Sus inicios no convencieron al público del Bayern Múnich y todo se agravó con la dolencia en la rodilla que lo privó de representar a su seleccionado nacional en Qatar, que llegó a octavos de final donde cayó con Inglaterra por 3-0. Con contrato hasta mediados de 2025, el futuro del extremo podría entrar en revisión por la alta cúpula si sigue creando conflictos en los túneles del Allianz Arena.

