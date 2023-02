La fuerte advertencia de dos ex estrellas de la Premier League sobre Enzo Fernández y los millones que gastó el Chelsea

Enzo Fermández, entre Neville y Carragher

Enzo Fernández tuvo un interesante debut en el Chelsea, que pagó 121 millones de euros por su ficha. Con apenas un puñado de horas en Londres, saltó al campo de juego en la igualdad 0-0 ante el Fullham. Graham Potter, su entrenador, fue elogioso con su prestación: “Estuvo muy bien considerando que llegó al país hace poco. Él no nos conoce a nosotros ni nosotros a él en términos del día a día. Se pudieron ver momentos de su calidad, de su personalidad. Va a ir mejorando mucho con los entrenamientos”, opinó.

Enzo Fernández debutó en el empate entre Chelsea y Fulham por la Premier League: sus mejores jugadas El argentino campeón del mundo fue una de las figuras de los Blues en su estreno en el club inglés. Tuvo una destacada participación en Stamford Bridge, que incluyó una ocasión inmejorable para meter su primer gol en el debut VER NOTA

Aún así, el mejor jugador joven de la última Copa del Mundo, de 22 años, deberá cargar con el peso del impactante monto de dinero que Los Blues le abonaron al Benfica. Lo dejó claro el Daily Mail, que usó esa información para titular “ni siquiera 105 millones- de libras- pueden comprar un gol para el Chelsea”. La crítica estuvo más apuntada a su dueño, el estadounidense Todd Boehly: el equipo navega en la mitad de tabla de la Premier League.

No obstante, más allá del entusiasmo que genera el argentino en la Premier, tamaña revolución de nombres que generó el club también recibió sus reparos. Fueron 610 los millones de euros invertidos y también incluyen el arribo de nombres como el del joven ucraniano Mykhailo Mudryk o la cesión del portugués Joao Felix.

El inesperado problema que tuvo el técnico de Chelsea en su primer diálogo con Enzo Fernández Graham Potter destacó a su flamante incorporación como un “joven muy talentoso” y no descartó utilizarlo dentro de la formación que enfrentará este viernes al Fulham por la Premier League VER NOTA

Gary Neville, ex gloria del Manchester United y hoy analista de Sky News, fue duro con lo que observó en cancha. “Se vio todo bastante básico. Creo que es porque Graham Potter no ha tenido tiempo de trabajar con ellos, no ha tenido tiempo de desarrollarlos. Va a necesitar algo de tiempo aquí”, indicó.

“La primera línea necesita mejorar, el mediocampo necesita mejorar, así que aunque han gastado 600 millones de libras, miré cada departamento y pensé que necesitaban mejorar mucho”, continuó.

El super equipo que formó el Chelsea con la llegada de Enzo Fernández: cuánto creció el valor de mercado del plantel El campeón mundial formará parte de una plantilla plagada de nombres rutilantes. Los 31 futbolistas inscriptos suman un total de 1032 millones de euros VER NOTA

“No estaba tan impresionado. Va a tomar mucho tiempo para que los jugadores se adapten. No puedes alejarte del dinero. Es asombroso, asombroso. Los aficionados tendrán que ser pacientes, ya que nadie ha hecho esto antes y es fácil ver por qué es tan difícil armar un equipo”, subrayó.

* El partido de Enzo Fernández en su debut con la casaca de Los Blues

“Chelsea y Potter tendrán un montón de trabajo”, añadió Jamie Carragher, histórico del Liverpool. “Lo que te deja un poco rascándote la cabeza es que no han traído un delantero, se han gastado 600 millones”, completó su cuestionamiento.

Ya con una semana de entrenamiento junto a sus compañeros en sus piernas, Enzo Fernández (y la constelación de hombres nuevos) buscará dar un paso más en su adaptación en el duelo entre Chelsea y West Ham por la Premier League, pautado para el próximo sábado 11. Y el miércoles 15 los Blues se probarán ante el Borussia Dortmund por los octavos de final de la Champions League.

