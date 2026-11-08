Kicillof quiere aprobar su último Presupuesto como gobernador y le exige a Milei una deuda de $20 billones

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López (foto: prensa Economía PBA)

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El gobierno de Axel Kicillof buscará, en el último tramo del año, aprobar el Presupuesto bonaerense 2027. Un proyecto que incluye también un pedido de deuda nominado en dólares que puede alcanzar un total de 1.000 millones de moneda extranjera, además de otros 500 millones de la misma denominación en emisión de Letras. De aprobarse, será el último presupuesto de la gestión del mandatario provincial. Una ley de leyes que proyecta un gasto total de 58,6 billones de pesos, con una inversión de capital de 4,05 billones. En diálogo con Infobae, el ministro de Economía, Pablo López, define los principales lineamientos y cuestiona a la administración de Javier Milei por el recorte de fondos durante los últimos tres años y la falta de autorización del ministro de Luis Caputo para la toma de créditos con organismos internacionales para financiar obras.

—Este es el último presupuesto de la gestión de Kicillof y usted, frente a legisladores, planteó que se dio en un marco de ajuste. ¿Es el presupuesto desable?

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—La preocupación que tenemos es que estamos viendo una economía no solo bonaerense, sino a nivel nacional, a nivel país, que muestra una caída de actividad económica que es realmente preocupante. La información de agosto muestra una caída de actividad económica con relación a diciembre de casi el cuatro por ciento. Elaboramos un presupuesto en ese contexto. El año pasado, cuando elaboramos el presupuesto, presentamos un primer artículo que marcaba que los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires, las familias, todo lo que hace a la economía bonaerense, se encuentran en una situación compleja y de emergencia, y eso no ha cambiado.

—¿Qué expectativa tiene sobre el tratamiento legislativo del Presupuesto y la Ley Impositiva?

—Poner una temporalidad es difícil, pero aspiro a que podamos tener un debate fructífero y que podamos contar con las leyes para el año que viene. Son herramientas básicas que necesita la provincia y el Poder Ejecutivo para poder gestionar en un contexto muy complejo.

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—¿El Presupuesto 2027 incluye un fondo para recuperar deudas del Gobierno nacional?

—Sí, está incluido también. Creemos que es prudente y consistente con lo que venimos reclamando.

—¿Hubo avances en el reclamo por esos fondos?

—No hemos podido avanzar. El Gobierno nacional no ha avanzado con los fondos que adeuda a la provincia de Buenos Aires.

—¿A cuánto asciende esa deuda?

—Si hacés la cuenta completa, que incluye las deudas directas que tiene con la provincia y las obras interrumpidas, estamos arriba de los 20 billones de pesos. Son fondos que tienen que ver con destinos específicos de inversiones en la provincia de Buenos Aires, y en algún momento el Gobierno nacional tiene que dar cuenta de eso, porque son fondos que le corresponden a la Provincia.

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—¿Qué pasó con la demanda ante la Corte Suprema por los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social?

—Tuvimos convocatoria de parte de la Corte Suprema. Tuvimos tres reuniones, pero no se pudo llegar a un consenso.

—¿El Gobierno nacional presentó una propuesta?

—No planteó ningún esquema que pueda dar un cauce a esto. No hizo ninguna propuesta, como la Corte inclusive pidió que hiciera. No hubo avances concretos.

—¿Qué nivel de endeudamiento prevé la ley de financiamiento?

—La ley de financiamiento prevé una autorización de endeudamiento equivalente a USD 1.000 millones.

—¿Para qué se utilizaría esa autorización?

—Con esa autorización, sumada a las fuentes de financiamiento de las que dispone la provincia hoy, al financiamiento mediante letras, al proveniente de organismos multilaterales de crédito y aparte de la autorización remanente de este año, estamos en condiciones de transitar el año que viene y cubrir necesidades.

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—¿La autorización contempla la refinanciación de deuda?

—Tiene que ver con cubrir los vencimientos de deuda, tanto de intereses como de capital, y poder completar las inversiones de capital que tiene la provincia.

El ministro Pablo López presentó el Presupuesto junto a la vicegobernadora, Verónica Magario y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera

—¿Habrá un fondo para seguridad destinado a los municipios?

—Proyectamos, asociado a ese endeudamiento de USD 1.000 millones, un fondo destinado a los municipios específicamente para seguridad. Para que los municipios puedan disponer de recursos para atender necesidades vinculadas a la materia.

—¿El fondo depende de la toma de deuda?

—Está vinculado al financiamiento. En la medida en que la provincia se endeude, puede girar recursos a los municipios.

Financiamiento exterior

—¿La provincia obtuvo autorización para nuevos créditos de organismos multilaterales de parte del Gobierno nacional?

—No hemos tenido autorizaciones vinculadas a la posibilidad de tomar nuevos créditos con organismos multilaterales.

—¿Y qué autorizaciones obtuvo la provincia?

—Para el endeudamiento general, en el mercado local con bonos locales, que venimos utilizando este año.

—¿Qué organismos fueron considerados para proyectos específicos?

—Enviamos a Nación diferentes notas para que nos permitan trabajar con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en diferentes proyectos puntuales.

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—¿Qué respuesta recibieron?

—No hemos tenido nunca esa autorización para poder hacerlo.

—¿A qué atribuye esa falta de autorización?

—No podría responder eso; habría que preguntarles a ellos. Lo cierto es que en estos tres años no hemos tenido posibilidad de iniciar ningún proyecto nuevo porque no hemos tenido el aval del Gobierno nacional, que es necesario para que los organismos puedan avanzar.

Un 2026 con conflictos salariales

—Ha sido un año complejo en términos económicos que se tradujo en algunas tensiones salariales. ¿Qué balance hace de las negociaciones salariales con los gremios?

—Para nosotros el espacio paritario es importantísimo y lo respetamos. Respetamos siempre las convocatorias para discusión paritaria y el diálogo permanente que tenemos con los gremios para buscar soluciones más allá de las cuestiones puntuales salariales.

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—¿Qué lugar tuvo la situación económica de la provincia en esas conversaciones?

—Hemos hecho reuniones específicas para hablar de la situación económica y fiscal de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros fue importante haber podido tener siempre esos espacios.Hemos podido llegar a acuerdos siempre. Tuvieron que ver con asumir compromisos que podamos afrontar y con buscar que el poder adquisitivo siga el andar de los precios de la economía. Poder contribuir y ayudar para que se pueda ir manteniendo el poder adquisitivo.

—¿Cómo evalúa el esfuerzo de los trabajadores provinciales?

—Somos conscientes del esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Nosotros también estamos haciendo un esfuerzo enorme para cerrar las paritarias y llevar las mejores propuestas salariales que están a nuestro alcance, en un contexto realmente complejo.

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Política económica nacional

—¿Considera que el Gobierno nacional controló la inflación?

—Tenemos niveles de inflación que se han estancado.Este año tuvimos picos de incremento de precios que no son los deseables.

—¿Qué implica que la inflación se mantenga con una actividad económica baja?

—Si se mantiene en un nivel y no logra descender, con un nivel de actividad muy bajo, es una combinación muy compleja.

—¿La economía está en recesión?

—Claramente está entrando en una recesión, ha entrado ya en una recesión. El dato de septiembre seguramente lo confirmará.

—¿Qué indicadores observa la provincia?

—En los indicadores que vamos midiendo se ve eso. Hay destrucción de empleo, hay caída de ingresos y, en ese contexto, una inflación que se mantiene en un nivel que no es el deseable.

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—¿Cómo impacta esa combinación?

—Es un combo difícil para la vida de los argentinos en general y de los bonaerenses en nuestro caso.

El proyecto de Prespuesto incluye también una ley de financiamiento nominado en dólares que podría alcanzar los 1.000 millones

Impuestos provinciales

—¿Habrá cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos?

—Buscamos no incrementar la presión tributaria a ningún sector de la economía bonaerense y mantener en términos reales el valor de los tributos. En el caso de Ingresos Brutos no hay ningún incremento en ninguna alícuota.

—¿Qué cambios prevé el proyecto para las pequeñas y medianas empresas?

—Estamos actualizando el límite de facturación para aquellos que pueden acceder a las alícuotas reducidas. Las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de acceder a un beneficio si su facturación no llega a un determinado umbral.

—¿Cuál es el objetivo de esa actualización?

—Que quienes tienen el beneficio lo sigan teniendo.

—¿Habrá variaciones en los impuestos patrimoniales?

—No estamos planteando ninguna variación real para nadie. Seguimos con la misma lógica que establecimos para este año: el mantenimiento en términos reales de las cuotas de los impuestos.

—¿Se mantendrán beneficios para quienes paguen de forma anual?

—Va a haber beneficios el año que viene para quienes tengan la posibilidad de pagar anualmente, siempre para los que estén con todos los impuestos al día. Estamos manteniendo la misma tabla con las mismas alícuotas. La idea es seguir con la lógica que iniciamos este año del impuesto mensual, con diez cuotas mensuales.

<b>—¿El Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento están abiertos a modificaciones?</b>

—Es algo que veremos.