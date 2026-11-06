El balance de Franco Colapinto tras el primer día en Brasil: cuál fue el punto fuerte y qué deben mejorar en Alpine

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Franco Colapinto consumó un primer día positivo en el Gran Premio de Brasil. El argentino cosechó un 9° lugar en la FP1 y superó a su compañero Pierre Gasly (14°) en las segundas prácticas al finalizar 11°. Una vez concluida la actividad en pista en la jornada del viernes, el argentino de Alpine reflejó sus sensaciones con el monoplaza y palpitó lo que será la clasificación en Interlagos.

“Está todo muy apretado”, comentó a ESPN sobre los tiempos en el clasificador. “En cuanto a velocidad del auto, estamos bien. El balance y la consistencia falta, no está. Vinimos con un setup (configuración) un poco distinto respecto a la de la FP1 conmigo. Para probar e intentar si el auto iba un poco mejor y si había mejorado algunos aspectos del año pasado”, explicó Colapinto sobre el funcionamiento del A526 en San Pablo.

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Respecto a los cambios que realizaron en el monoplaza entre las sesiones, Colapinto hizo hincapié en la falta de estabilidad del vehículo: “Pero, de vuelta, era muy inconsistente y se movía mucho en los baches. Así que en la FP2 volvimos un poco para atrás. Estuvo un poco mejor el auto, pero todavía falta. Estoy bloqueando en todos lados, falta tracción y consistencia en el auto. Trabajaremos para mejorar mañana”.

Colapinto también puntualizó sobre las condiciones climáticas de Brasil y cómo afectó a la pista sobre el cierre de la FP2. “En los últimos minutos bajó la temperatura y eso ayudó a que hubiera menos sobrecalentamiento. Creo que ahí el ritmo de carrera fue un pelín mejor. Hay mucho por trabajar hoy a la noche, para entender y seguir aprendiendo”, agregó con Fox Sports.

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Siguiendo con la línea anterior, el joven de 23 años se enfocó en la paridad que existe en la grilla y la chance de que la clasificación se defina en cuestión de milésimas: “No fue un mal viernes en cuanto a velocidad del auto. Creo que estamos ahí de los diez primeros. Intentaremos dar el salto mañana”.

En diálogo con el portal Motorsport, Colapinto remarcó que Alpine tiene margen de mejora para las próximas sesiones. “Hay mucho por mejorar y creo que tenemos bastante margen y varias áreas en las que podemos concentrarnos para mañana”, analizó.

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Franco se refirió a los sectores de la pista que fueron reasfaltados y presentan condiciones adversas para los pilotos. “Esperaba que fuera peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco. En mojado, buena suerte. Creo que habrá un poco más de variación en el asfalto y en el nivel de agarre durante las frenadas y las entradas a las curvas, pero por el momento no está tan mal”, destacó.

Colapinto fue uno de los pilotos que más vueltas registró en el viernes. Tras computar 33 giros en la FP1, el argentino quedó 9° con un registro de 1:12.654. En el lugar de Gasly estuvo el rookie Gabriele Miní, quien terminó 7° (0.085 más rápido que el argentino) al completar un notable tiempo con gomas blandas sobre el cierre de la tanda.

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Franco volvió a ser uno de los corredores que más tiempo estuvo en la segunda tanda con 34 giros y terminó 11° con un tiempo de 1:11.996. Su compañero de Alpine Pierre Gasly figuró 14° con un mejor registro de 1:12.109, a 0.113 del argentino.

La actividad de la Fórmula 1 continuará en la jornada del sábado. Tras el cierre de los entrenamientos a las 11:30, la clasificación para delimitar la grilla está pautada para las 15:00. La carrera principal, que tendrá 71 vueltas, del Gran Premio de Brasil será el domingo a las 14:00.