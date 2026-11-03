Elecciones en EEUU: inundaciones obligan a cambiar centros de votación en varios estados y estas son las nuevas sedes

Las inundaciones obligaron a las autoridades de varios estados a modificar centros de votación y buzones para las elecciones generales. (REUTERS/David Dee Delgado)

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Las inundaciones que afectaron distintas regiones de Estados Unidos en los días previos a las elecciones generales de este martes 3 de noviembre de 2026 llevaron a las autoridades a modificar algunos puntos habilitados para votar. Las condiciones meteorológicas y los daños en la infraestructura obligaron a reorganizar servicios electorales para mantener el acceso de los ciudadanos a las urnas.

Los cambios no son iguales en todos los estados. Mientras algunos condados trasladaron centros de votación y buzones para entregar boletas, otras jurisdicciones mantienen sus instalaciones abiertas según el calendario previsto. Las autoridades también advirtieron que los cierres de carreteras pueden afectar el traslado de los electores, incluso cuando los establecimientos funcionan con normalidad.

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Colorado: traslado de centros de votación y puntos alternativos para entregar boletas

En el condado de Archuleta, las inundaciones del río San Juan obligaron a cambiar la ubicación de algunos servicios electorales en Pagosa Springs. El centro de votación que debía funcionar en el Ross Aragon Community Center fue trasladado al Archuleta County Courthouse, ubicado en 109 Harmon Park Drive. Este establecimiento recibe a los votantes este martes entre las 7:00 a las 19:00.

El cambio también afecta a quienes tenían previsto entregar su boleta en el buzón del Ayuntamiento de Pagosa Springs, que permanece cerrado debido a las inundaciones. Para reemplazarlo, el condado habilitó un punto móvil en 10 Solomon Drive, en el estacionamiento de Mountain Spirits Liquor y Feather Your Nest. Un vehículo del condado, atendido por un equipo bipartidista de funcionarios electorales, recibe las boletas en ese lugar durante el horario de votación.

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Los residentes de Archuleta cuentan con otras alternativas para participar en la elección. El centro principal de servicios electorales del condado, situado en 305 Village Drive, también permite votar presencialmente y entregar boletas por correo. Además, el edificio de extensión del condado, en 344 Highway 84, funciona como otro centro habilitado durante este martes.

Otra opción es el centro electoral conjunto de los condados de Archuleta y La Plata, ubicado en Pine River Library, 395 Bayfield Center Drive, en Bayfield. Los residentes de Archuleta pueden acudir allí para votar en persona durante la jornada electoral. Esta alternativa permite que quienes tengan dificultades para llegar a las instalaciones de Pagosa Springs dispongan de otro punto dentro de la zona.

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En cuanto a la entrega de boletas, el buzón del TARA Community Center, en 333 Milton Lane, en Arboles, continúa disponible hasta las 19:00 del martes. Por el contrario, las autoridades piden no dirigirse al buzón del Ayuntamiento ni al centro electoral del Ross Aragon Community Center, porque ambos dejaron de funcionar como puntos habilitados.

El estado también contempla una alternativa para los electores que no puedan votar presencialmente ni devolver su boleta por correo debido a las inundaciones: pueden solicitar una boleta de emergencia a través de los recursos habilitados por la Secretaría de Estado de Colorado. La recomendación es consultar la información electoral oficial antes de trasladarse, especialmente si las condiciones de las carreteras siguen cambiando.

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La crecida del río San Juan forzó el traslado del centro electoral de Pagosa Springs hacia la sede judicial del condado de Archuleta. (REUTERS/Emilija Jefremova)

Florida: siete condados con centros reubicados por las inundaciones

En Florida, la División de Elecciones publicó una lista de cambios temporales para mantener el acceso a las urnas en las zonas afectadas por las inundaciones. Las modificaciones se aplican en siete condados —Brevard, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie—, bajo la orden ejecutiva 26-227, relacionada con la emergencia por las inundaciones de otoño de 2026.

La medida contempla el traslado de distintos recintos a edificios alternativos. En el condado de Brevard, por ejemplo, los votantes asignados a los precintos 307, 512 y 525, cuyo lugar habitual era el Max K. Rodes Park Community Center, deben acudir al New Shiloh Christian Center, en Melbourne. La misma sede recibe a quienes tenían asignado el Veterans Memorial Complex para el precinto 309.

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También se modificó la ubicación correspondiente al precinto 306 de Brevard. En este caso, el centro Eddie Lee Taylor Sr. Community Center fue reemplazado por el Joseph N. Davis Community Center, también en Melbourne. Estos cambios muestran que una misma localidad puede tener diferentes sedes temporales según el precinto electoral al que pertenece cada votante.

En Highlands, uno de los cambios informados corresponde al Springlake Community Center, cuyo servicio electoral fue trasladado al Penny Ogg Operations Center, en Sebring. En Palm Beach también se anunciaron modificaciones para determinados puntos, entre ellos Casa Rio Clubhouse e Ironhorse Country Club.

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La lista de reubicaciones incluye otros establecimientos de los condados alcanzados por la orden ejecutiva. Por eso, no basta con comprobar que el centro habitual se encuentra en la misma ciudad: cada elector debe verificar la dirección correspondiente a su precinto. La División de Elecciones de Florida advierte que la información puede actualizarse si las condiciones de emergencia requieren nuevos cambios.

Los ciudadanos pueden consultar el listado de la autoridad estatal para identificar tanto el lugar original como la sede temporal que le corresponde. Esta comprobación es especialmente importante para quienes suelen votar en centros comunitarios, clubes o edificios públicos que pudieron quedar afectados por las inundaciones.

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Nuevo México: todos los centros abiertos de 7:00 a 19:00

En Nuevo México, la oficina de la secretaria de Estado informó el lunes 2 de noviembre de 2026 que todos los centros electorales previstos para este martes abrirían según lo programado y estarían accesibles para los votantes. El anuncio se produjo después de las condiciones meteorológicas extremas registradas durante el fin de semana y de las consultas realizadas con los funcionarios electorales de los condados.

Las urnas funcionan entre las 7:00 y las 19:00. Además, los ciudadanos registrados pueden votar en cualquier centro habilitado dentro del condado donde están inscritos, por lo que no necesariamente deben acudir al establecimiento que visitan habitualmente. Esta posibilidad puede facilitar la participación de quienes encuentren dificultades para desplazarse hasta su sede original.

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La Secretaría de Estado también recomendó consultar con la oficina electoral del condado para obtener información actualizada sobre los lugares habilitados y sus horarios. La autoridad recordó que los organismos estatales y locales deben coordinar sus planes de emergencia para garantizar la continuidad del proceso electoral.

En el caso de las personas que votan por correo, la oficina estatal indicó que las boletas completadas deben entregarse antes de las 19:00 del día de las elecciones en un centro de votación, un buzón oficial o la oficina del secretario del condado donde está registrado el elector. Si alguien todavía no recibió su boleta enviada por correo, puede optar por votar presencialmente, siempre que complete el procedimiento correspondiente.

La orden ejecutiva 26-227 dispuso la reubicación de recintos electorales en siete condados de Florida por el temporal. (REUTERS/Eric Lee)

Flagstaff: centros electorales operativos pese a los cierres de carreteras

En Flagstaff, Arizona, las autoridades municipales confirmaron que los centros de votación ubicados en instalaciones de la ciudad funcionan con normalidad este martes 3 de noviembre de 2026. El anuncio se realizó después de que el municipio cerrara sus oficinas administrativas y otros edificios no esenciales el lunes 2 de noviembre de 2026 para facilitar la respuesta de los equipos de emergencia ante las inundaciones.

La ciudad indicó que sus oficinas y espacios municipales reabren durante esta jornada y que las operaciones electorales se desarrollan según lo previsto. Por lo tanto, el cierre temporal de instalaciones del lunes no implica una suspensión de los servicios de votación programados para este martes.

Sin embargo, los cierres de carreteras continúan vigentes debido a las inundaciones. El municipio pidió a los residentes evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de las vías. La advertencia es relevante para quienes necesitan trasladarse hasta un centro electoral, ya que una sede puede permanecer abierta aunque el acceso por la ruta habitual esté restringido.

Las autoridades locales mantienen activo un centro de operaciones de emergencia para coordinar las tareas de respuesta y recuperación. También recomendaron consultar los avisos municipales antes de viajar y seguir las indicaciones de los equipos que trabajan en las zonas afectadas.