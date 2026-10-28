La Fundación de la Familia Policial reunió a más de 700 invitados en una cena solidaria y anunció la creación del primer jardín maternal

Genoveva Ferrero, presidenta de la Fundación de la Familia Policial

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La Fundación de la Familia Policial celebró su cena solidaria de fin de año con más de 700 invitados, una amplia presencia de autoridades políticas, judiciales e institucionales de la Ciudad de Buenos Aires y un anuncio central: la creación del primer jardín maternal destinado a los hijos de los integrantes de la Policía porteña, que comenzará a funcionar en marzo de 2027. El encuentro se realizó en El Central de La Rural, en Palermo, con el objetivo de recaudar fondos para los programas de asistencia que desarrolla la institución, presidida por Genoveva Ferrero, dirigente de extensa trayectoria y actual administradora del Poder Judicial porteño.

La cena contó con la conducción de la actriz y presentadora de televisión Juana Viale y reunió a dirigentes de diferentes espacios políticos, empresarios, magistrados, funcionarios y referentes sociales. Entre los asistentes estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; los principales funcionarios de la administración de la Ciudad; autoridades judiciales nacionales y porteñas; y destacados representantes del ámbito empresarial, académico y social.

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La convocatoria tuvo un significado especial por la diversidad de los invitados, que compartieron una noche destinada a respaldar el trabajo de una organización que brinda apoyo a una comunidad integrada por unos 26.000 policías y 1.750 bomberos de la Ciudad, además de sus familias.

Jorge Macri habló en la cena anual de la Fundación Familia Policial

Durante el encuentro se recaudaron aproximadamente 50 millones de pesos en donaciones, que permitirán sostener y ampliar los programas de acompañamiento social, asistencia ante emergencias y becas educativas que impulsa la Fundación.

En su discurso, Ferrero destacó la importancia de reunir a representantes de distintos sectores alrededor de un propósito compartido, especialmente en un contexto de fuertes diferencias políticas.

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“Muchos de nosotros pensamos muy distinto en muchas cosas. Y seguramente mañana nos cruzaremos y discutiremos por muchos temas. Pero hoy estamos todos juntos acá compartiendo los mismos valores y queriendo cuidar a quienes nos cuidan todos los días”, afirmó la presidenta de la Fundación, ante un auditorio que respondió con aplausos.

La cena reunió a dirigentes políticos, funcionarios, empresarios y magistrados

El tradicional evento de la Fundación Familia Policial reunió a más de 700 invitados

La presencia política e institucional fue uno de los aspectos destacados de la noche. Además de Jorge Macri, quien asistió acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, participaron los principales integrantes del gabinete porteño, encabezados por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, exjefe de la Policía de la Ciudad; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el titular de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine; y el secretario de Gobierno, Francisco Quintana. También estuvo el vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Gustavo Coria.

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Entre los invitados especiales estuvieron Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, titular del bloque libertario en la Legislatura porteña y una de las dirigentes de confianza de Karina Milei; Fernando de Andreis, diputado nacional, secretario general del PRO y hombre de confianza de Mauricio Macri; el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; y el dirigente radical Daniel Angelici.

También participaron el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el exgobernador sanjuanino y senador nacional Sergio Uñac; el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; Darío Wasserman, presidente del Banco de la Nación Argentina; el exministro de Seguridad Martín Ocampo, el diputado nacional Emilio Monzó y el dirigente político y funcionario de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Diego Kravetz; .

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La conductora Juana Viale sostiene la camiseta de la selección argentina de fútbol en el escenario durante un acto de la Fundación de la Policía.

La convocatoria incluyó además a las legisladoras porteñas Silvia Lospennato, Silvia Idas, Sandra Rey y Andrea Freguia, junto con los legisladores Juan Pablo Arenaza y Nicolás Pakgojz. Participaron también los dirigentes del PRO Cristian Gribaudo, Federico Salvai y Carolina Stanley; la diputada Guadalupe Tagliaferri; la exdiputada Paula Oliveto y la exsubdirectora de la AFI Silvia Majdalani.

El encuentro reunió también a numerosos integrantes del Poder Judicial. Entre ellos estuvieron el magistrado federal José Antonio Michilini -a cargo del juicio Hotesur-Los Sauces-; la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño Marcela De Langhe; la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Karina Leguizamón; y el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Bujan.

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También participaron la presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Alejandra García; el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta; el titular de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, Hernán Najenson; y Martín Miguel Converset, fiscal general adjunto en lo Civil y Comercial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Entre las autoridades de las fuerzas de seguridad estuvieron el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rolle; la subjefa de la Policía de la Ciudad, Carla Mangiameli; y representantes de la Prefectura Naval.

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La cena reunió además a Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae; el presidente de ADEPA y directivo del Grupo Clarín, Martín Etchevers; los empresarios Adrián Werthein y Georgie Neuss; el periodista Eduardo Feinmann; Carmen Polledo, presidenta de la Fundación Banco Ciudad, entre otros.

El anuncio del primer jardín maternal

Dirigentes y legisladores de La Libertad Avanza de la ciudad de Buenos Aires estuvieron presentes en el encuentro de la Fundación Familia Policial

La principal novedad de la noche fue el anuncio de la inauguración, en marzo de 2027, del primer jardín maternal de la Fundación de la Familia Policial, que funcionará en la zona sur de Buenos Aires y contará con salas para niños de uno, dos y tres años.

El proyecto se desarrolla mediante un trabajo conjunto con el Gobierno porteño, a través del Ministerio de Educación y la Corporación Buenos Aires Sur, cuyo aporte resultó fundamental para avanzar con una iniciativa que la institución tenía pendiente desde la creación de la Policía de la Ciudad.

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Ferrero recordó que la idea surgió hace una década, durante el proceso de transferencia de efectivos y estructuras de la Policía Federal a la nueva fuerza porteña. En aquel momento, las prioridades estuvieron concentradas en organizar la institución y garantizar su funcionamiento, por lo que se implementó un sistema de subsidios como alternativa para acompañar a las familias en el cuidado de sus hijos.

La presidenta de la Fundación mencionó como antecedente el jardín maternal Rayito de Sol, perteneciente a la Policía Federal, y explicó que desde entonces existía el objetivo de contar con un establecimiento similar para los policías porteños.

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“Hoy, después de diez años, quiero anunciarles a todos que gracias al trabajo también en conjunto con la ministra de Educación y con la Corporación Sur, podemos anunciar que el año que viene, en marzo, vamos a inaugurar el primer jardín maternal de la Fundación de la Familia Policial en conjunto con el Gobierno de la Ciudad”, expresó Ferrero, en uno de los momentos más aplaudidos de la cena.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de cuidado y educación inicial para los hijos de los efectivos, especialmente para las familias que deben organizar su vida cotidiana en función de las exigencias del servicio policial, con horarios de trabajo que incluyen turnos nocturnos, fines de semana y feriados.

La participación de la Corporación Buenos Aires Sur permitió impulsar el desarrollo del establecimiento en el sur porteño, mientras que el Ministerio de Educación interviene en la articulación institucional del proyecto.

El jardín maternal representa una ampliación de las prestaciones que ofrece la Fundación, que hasta ahora concentró buena parte de sus recursos en asistencia ante emergencias, programas de apoyo social y becas educativas.

El anuncio coincide, además, con el décimo aniversario de la Policía de la Ciudad, creada en 2016 durante la gestión de Rodríguez Larreta. Ferrero, que participó del proceso de transferencia y organización de la nueva fuerza, recordó las dificultades de aquella etapa y la importancia de incorporar servicios destinados al bienestar de los efectivos y sus familias.

El trabajo solidario detrás de los uniformes

El trabajo solidario de la Fundación Familia Policial se nutre de voluntarios

Antes de los discursos, los organizadores proyectaron videos con testimonios de policías de la Ciudad que recibieron asistencia de la Fundación. Las imágenes permitieron conocer historias de efectivos y familias que atravesaron emergencias sociales, incendios en sus viviendas, dificultades económicas y necesidades educativas.

También se presentaron experiencias de beneficiarios de becas que pudieron continuar sus estudios gracias a los programas de acompañamiento de la institución.

La Fundación desarrolla una tarea de asistencia integral destinada a mejorar las condiciones de vida de los integrantes de la comunidad policial y sus familias. Entre sus principales actividades se encuentran el asesoramiento legal y contable, el apoyo a familias con personas con discapacidad, los programas de subsidios por contingencias y las iniciativas educativas y de capacitación.

Una de sus características es la participación de una red de más de 200 voluntarios, que colaboran para resolver necesidades concretas de los efectivos y sus familias.

La asistencia puede consistir en conseguir materiales para reparar una vivienda después de un incendio, facilitar elementos necesarios para una persona con discapacidad, acompañar a una familia ante una emergencia o ayudar a un estudiante a sostener su formación académica.

Ferrero dedicó una parte de su discurso a reconocer ese trabajo y a explicar que el compromiso personal de los voluntarios constituye uno de los pilares de la organización.

“Todo lo que ustedes pudieron ver acá, que ojalá hayan podido ver el video, todos, tiene que ver con gente que le pone el cuerpo y su tiempo para los otros. Tiene que ver con el que lleva una chapa un fin de semana porque a un policía se le incendió la casa. Tiene que ver con el que acompaña al becario, que le da miedo estudiar y todos los días lo llama y le dice que no se baje de la carrera”, señaló.

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y Genoveva Ferrero (Fotos Gustavo Gavotti y Gentileza)

La vicepresidencia de la Fundación está a cargo de Pedro Potocar, quien fue el primer jefe de la Policía porteña y participa del desarrollo de los programas de acompañamiento. También integra la institución como vocal Agustina Olivero.

La organización fue declarada de Interés Social por la Legislatura porteña en abril de este año, en reconocimiento a su trabajo de apoyo a los integrantes de las fuerzas de seguridad y sus familias.

La cena permitió ampliar la red de colaboradores de la Fundación. Mediante códigos QR distribuidos en las mesas, los invitados pudieron realizar donaciones durante el evento, que alcanzaron una recaudación aproximada de 50 millones de pesos.

La participación superó la de la primera cena a beneficio, realizada en 2025, cuando se habían reunido más de 400 personas. El crecimiento de la convocatoria reflejó la ampliación de los vínculos de la Fundación con distintos sectores políticos, institucionales y empresariales de Buenos Aires.

Con más de 700 participantes, una recaudación significativa y el anuncio de una nueva prestación para las familias policiales, la organización cerró su cena solidaria con el objetivo de seguir ampliando sus programas de asistencia. La apertura del primer jardín maternal, prevista para marzo de 2027, será uno de los proyectos centrales de esa nueva etapa, en el año en que la Policía de la Ciudad celebra su primera década de existencia.