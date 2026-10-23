Malditos Nerds

‘Fatekeeper’ supera las 500.000 copias vendidas durante su acceso anticipado

Los comentarios de los jugadores servirán para ajustar el combate, ampliar el mapa y preparar la versión final

Fatekeeper presenta su tráiler.
Guardar

El RPG de fantasía en primera persona Fatekeeper superó las 500.000 copias vendidas en Steam mientras todavía permanece en acceso anticipado para PC. El proyecto está desarrollado por Paraglacial, un estudio de apenas 13 integrantes con sede en Garmisch-Partenkirchen, Alemania, y cuenta con la publicación de THQ Nordic.

Un éxito antes de la versión definitiva

La cifra resulta especialmente significativa por el tamaño del equipo y por el estado actual del juego. El acceso anticipado permite vender una obra antes de que esté terminada y actualizarla con nuevos contenidos, correcciones y ajustes a partir de la experiencia de los usuarios.

PUBLICIDAD

Fatekeeper se ofrece a un precio promocional de 9,99 euros o dólares. Paraglacial y THQ Nordic no comunicaron una fecha para abandonar el acceso anticipado, pero confirmaron que el rendimiento comercial garantiza la continuidad del plan de desarrollo.

El estudio agradeció el interés, los comentarios y la ayuda de la comunidad. Según los desarrolladores, esa retroalimentación ya sirve para trabajar sobre aspectos concretos, entre ellos el equilibrio de las armas y la fluidez de las animaciones.

PUBLICIDAD

Las ventas también permitirán ampliar el mapa e incorporar nuevos capítulos argumentales antes del lanzamiento definitivo. El programa previsto incluye futuras actualizaciones gratuitas de contenido, aunque todavía no se detallaron su calendario ni su alcance.

Combate con armas, magia y tácticas cambiantes

Fatekeeper propone recorrer un mundo de fantasía oscura en primera persona. Sus escenarios incluyen ruinas de civilizaciones antiguas, campos de batalla, bosques, cuevas subterráneas y santuarios destruidos. En esos lugares, el jugador combate contra criaturas, busca secretos y reúne reliquias, armaduras, equipo y hechizos.

El sistema de combate combina armas cuerpo a cuerpo con conjuros elementales. Los enemigos poseen ataques, fortalezas y vulnerabilidades diferentes, por lo que repetir una misma estrategia no siempre funciona. Estudiar sus movimientos, esquivar en el momento adecuado y elegir el equipo correcto puede ser tan importante como atacar con rapidez.

La progresión permite orientar al personaje hacia distintos estilos. Es posible mejorar la fuerza física para favorecer el combate directo, desarrollar velocidad y precisión, o concentrarse en escuelas de magia. Las reliquias también ofrecen atributos pasivos: efectos que permanecen activos sin necesidad de ejecutar una acción específica y que pueden modificar el resultado de una pelea.

Estas decisiones ganan peso frente a los jefes de gran tamaño. Antes de cada encuentro, el jugador puede ajustar armas, protecciones, artefactos y hechizos según las características del adversario. El objetivo es que la preparación y la lectura de los patrones de ataque tengan tanta relevancia como los reflejos.

Fatekeeper, de Paraglacial
Fatekeeper, de Paraglacial

Exploración, secretos y próximos contenidos

Aunque la historia conduce al jugador por un recorrido determinado, los escenarios incluyen sectores opcionales y secretos. La exploración fuera de la ruta principal puede entregar armaduras pesadas, artefactos antiguos y reliquias capaces de abrir nuevas combinaciones de habilidades.

Esa estructura conecta el avance narrativo con la personalización del personaje. Los recursos encontrados en bosques, cavernas y ruinas ofrecen alternativas para enfrentar zonas posteriores, mientras que las diferencias entre enemigos obligan a revisar periódicamente la configuración elegida.

El equipo continuará utilizando las observaciones de los jugadores durante el acceso anticipado. Esto permite detectar problemas de equilibrio y pulir animaciones antes de cerrar la versión definitiva, aunque también significa que varios elementos pueden cambiar mientras el desarrollo siga activo.

Fatekeeper permanece disponible exclusivamente para computadoras a través de Steam por 9,99 euros o dólares. Paraglacial planea sumar contenido gratuito, nuevas áreas del mapa y capítulos de la historia antes de publicar la versión completa, que todavía no tiene fecha anunciada.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingFatekeeperParaglacial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PRIMERAS IMPRESIONES | Call of Duty: Modern Warfare 4 - DMZ tiene personalidad propia

La nueva entrega de Call of Duty estrenó el acceso anticipado a su modo de shooter de extracción que, a diferencia de los intentos previos, parece haber encontrado una identidad propia

PRIMERAS IMPRESIONES | Call of Duty: Modern Warfare 4 - DMZ tiene personalidad propia

‘Dispatch’ cumple un año con nuevo contenido, merchandising y concierto en Los Ángeles

La versión para iOS y Android debutará el 9 de diciembre con cuatro episodios gratuitos

‘Dispatch’ cumple un año con nuevo contenido, merchandising y concierto en Los Ángeles

REVIEW | Tenebris Somnia: cuando el cine y los videojuegos confluyen en un infierno de horror y maestría

El cineasta (entre tantas otras cosas) Andrés Borghi suma fuerzas con Saibot Studios (Doorways, Hellbound) para crear un survival horror único que se posiciona entre lo mejor del año

REVIEW | Tenebris Somnia: cuando el cine y los videojuegos confluyen en un infierno de horror y maestría

‘Un amor posible’ llega a Netflix con Lee Chang-dong detrás de cámara

Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Jo In-sung y Cho Yeo-jeong encabezan el elenco

‘Un amor posible’ llega a Netflix con Lee Chang-dong detrás de cámara

La temporada 3 de WARDOGS se adelanta tras las críticas a Bulkhead Studios

El estudio explicará el nuevo calendario y parte del contenido en un diario de desarrollo

La temporada 3 de WARDOGS se adelanta tras las críticas a Bulkhead Studios

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

La película de ‘Star Wars’ de Taika Waititi queda suspendida por tiempo indefinido

La película de ‘Star Wars’ de Taika Waititi queda suspendida por tiempo indefinido

Paramount Pictures prepara ‘Red Rising’ con Francis Lawrence y Justin Rhodes

‘Godzilla Minus Zero’ enfrenta a Japón con Godzilla y King Ghidorah

¿Por qué Friday the 13th pasó más de una década sin sacar una entrega?

Matt Reeves se aleja temporalmente de ‘The Batman II’ y Steven Soderbergh toma el rodaje

SERIES

Entrevistamos a Emily Hampshire, estrella de VisionQuest

Entrevistamos a Emily Hampshire, estrella de VisionQuest

‘Los anillos de poder’ estrena tráiler con Barad-dûr, Mordor y los Nazgûl

DC Studios prepara la primera serie de ‘Poison Ivy’ para HBO

‘Mayor of Kingstown’ revela imágenes y fecha de su temporada final con Jeremy Renner

Netflix fija el regreso de ‘The Hunting Wives’ y anuncia una tercera temporada