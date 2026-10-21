‘No, I’m not a Human’ llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch en 2027

No, I’m Not A Human presenta su tráiler.

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Critical Reflex y Trioskaz anunciaron que No, I’m not a Human llegará a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC mediante Microsoft Store en 2027. El thriller de horror y ansiedad, centrado en la paranoia y la desconfianza durante el fin de los tiempos, había debutado en computadoras a través de Steam el 15 de septiembre de 2025.

De Steam a consolas

El lanzamiento de 2027 llevará el juego a las tres familias actuales de consolas y sumará una nueva opción de compra en PC. Hasta ahora, la versión para computadoras se encontraba disponible mediante Steam, por lo que la llegada a Microsoft Store ampliará su distribución digital dentro de esa plataforma.

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Critical Reflex y Trioskaz todavía no comunicaron un día concreto para el estreno ni aclararon si todas las ediciones aparecerán al mismo tiempo. El anuncio tampoco detalla posibles diferencias técnicas, contenidos adicionales o funciones específicas para cada consola.

La versión original se lanzó el 15 de septiembre de 2025 y fue presentada como un thriller de horror sobre la paranoia. Su propuesta gira alrededor de decisiones inmediatas: abrir o mantener cerrada la puerta, interrogar a desconocidos y buscar señales que permitan determinar si cada visitante es realmente humano.

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Un mundo abrasado por el sol

La historia transcurre mientras la Tierra atraviesa sus últimas horas. Durante el día, las calles están quemadas por el sol, el aire resulta irrespirable y mirar hacia el exterior puede provocar heridas mortales. Los cuerpos calcinados forman parte de un escenario en el que permanecer expuesto ya no es una opción segura.

La noche ofrece un alivio frente al calor, pero introduce la amenaza central del juego. Es el momento en el que aparecen los Visitantes, seres capaces de verse, hablar e incluso oler como humanos. Esa semejanza impide identificarlos de inmediato y convierte cada pedido de refugio en un posible peligro.

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Las personas llegan solas a la puerta y solicitan entrar. Algunas pueden ofrecer ayuda, mientras que otras necesitan protección. El problema es que entre ellas también se esconden los Visitantes, por lo que aceptar a todos puede ser letal. Rechazar cada solicitud tampoco resuelve la situación: según la descripción oficial, el aislamiento permite que estas criaturas terminen superando al protagonista.

No, I’m not a Human

Interrogar antes de abrir la puerta

La mecánica principal consiste en recibir a desconocidos, escuchar sus historias y examinar posibles indicios sobre su identidad. El jugador debe decidir quién puede permanecer en la casa y quién representa una amenaza. La información disponible no siempre ofrece una respuesta definitiva, lo que obliga a actuar bajo presión y con el riesgo de condenar a una persona inocente.

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El conflicto se vuelve más grave cuando un sospechoso ya está dentro. Los Visitantes matan, y el protagonista cuenta con la posibilidad de eliminarlos antes de convertirse en su víctima. Cada interrogatorio puede terminar así en una decisión irreversible, basada en señales físicas, comportamientos y testimonios que deben ser evaluados con cuidado.

Esta estructura combina gestión de huéspedes, conversaciones y decisiones de supervivencia. El terror surge de la incertidumbre: los personajes que buscan refugio parecen humanos y pueden contar historias creíbles, pero cualquiera de ellos podría atacar después de ser admitido.

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El anuncio de las versiones para consolas fue acompañado por un nuevo tráiler. Critical Reflex y Trioskaz solo fijaron la ventana de lanzamiento en 2027, sin informar todavía la fecha exacta ni el precio de estas ediciones.