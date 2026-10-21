‘Subnautica 2′ prepara una gran actualización con nuevos biomas y criaturas

Subnautica 2, de Unknown Worlds.

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Unknown Worlds Entertainment presentó la próxima gran actualización del acceso anticipado de Subnautica 2 en Steam y Xbox Series. El contenido, denominado Early Access 2, incorporará una región submarina, nuevos biomas, criaturas, herramientas y elementos narrativos, pero todavía no tiene una fecha de lanzamiento confirmada.

Una segunda etapa, no un lanzamiento separado

El nombre Early Access 2 describe la magnitud de la actualización y no corresponde a una secuela, una versión independiente ni un segundo estreno del videojuego. Unknown Worlds comenzó a explicar sus planes mediante una nueva serie de videodiarios centrados en el desarrollo.

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El primer adelanto estuvo protagonizado por Anthony Gallegos, director creativo del proyecto. Gallegos confirmó que el equipo trabaja en una región completa con ecosistemas que todavía no forman parte de la versión disponible. La expansión del mapa estará acompañada por criaturas inéditas y nuevos lugares para investigar y recolectar recursos.

La actualización también introducirá dispositivos y cambios en diferentes mecánicas de juego. Unknown Worlds no detalló para qué servirán esas herramientas ni cuáles serán los sistemas modificados, por lo que su impacto en la exploración, la fabricación y la construcción de bases sigue sin estar claro.

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El componente narrativo crecerá junto con el mapa. Los nuevos acontecimientos permitirán conocer más sobre el planeta alienígena, sus habitantes y los misterios que rodean la expedición. La historia todavía está incompleta porque el título continúa en acceso anticipado, un modelo que permite publicar regiones, sistemas y capítulos mientras avanza la producción de la versión definitiva.

Una zona diseñada para evitar el combate

Gallegos definió la nueva región como una de las áreas más aterradoras que Unknown Worlds ha creado hasta ahora. El entorno combinará oscuridad, amenazas letales y paisajes submarinos diseñados para mantener el contraste habitual de la franquicia: ecosistemas visualmente atractivos que pueden ocultar peligros fuera del campo de visión.

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Algunas de las nuevas criaturas no podrán ser eliminadas por el jugador. Esa limitación impedirá resolver todos los encuentros mediante ataques directos y obligará a buscar rutas alternativas, mantener distancia o adaptarse al comportamiento de cada amenaza. Unknown Worlds todavía no mostró cómo funcionarán estos animales ni qué recursos tendrá el jugador para escapar de ellos.

La presentación coincidió con la proximidad de Halloween, aunque el estudio no indicó que la región esté vinculada con un evento temporal. Todo lo anunciado forma parte de la ampliación permanente prevista para el acceso anticipado.

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El terror provocado por la profundidad y la falta de visibilidad ha sido una característica central de Subnautica desde la primera entrega. Early Access 2 utilizará ese recurso en una zona donde los jugadores tendrán menos control sobre los encuentros, especialmente frente a criaturas imposibles de matar. Los nuevos dispositivos podrían formar parte de esas alternativas de supervivencia, pero sus funciones aún no fueron reveladas.

Subnautica 2, de Unknown Worlds.

El camino hasta la versión 1.0

Subnautica 2 mantiene los pilares de los juegos anteriores: exploración submarina, recolección de materiales, fabricación de herramientas y construcción de bases. La secuela transcurre en otro planeta alienígena y permite recorrerlo en modo cooperativo en línea con hasta cuatro participantes.

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Unknown Worlds ya publicó cambios dirigidos al multijugador, entre ellos un sistema de comunicación por voz basado en proximidad. Esta función hace que las conversaciones dependan de la distancia entre los participantes y busca facilitar la coordinación durante las expediciones. El estudio también dispone de una versión experimental donde prueba determinadas funciones antes de incorporarlas a la rama principal del acceso anticipado.

El estudio estima que Subnautica 2 permanecerá en acceso anticipado durante dos o tres años antes de alcanzar la versión 1.0. Mientras continúa ese proceso, los próximos videodiarios ofrecerán más información sobre las criaturas, las herramientas y el contenido narrativo de Early Access 2, cuya fecha de publicación sigue sin anunciarse.

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