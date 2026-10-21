Tencent revela 22 minutos de ‘Ordinary Oddness’, su surrealista RPG gacha

Ordinary Oddness presenta su tráiler.

Guardar

COSMICPUP Studio, filial de Tencent Games, anunció Ordinary Oddness, un RPG gacha de mundo abierto para PlayStation 5, Xbox Series y PC, acompañado por un primer video de 22 minutos con historia, exploración y combates. El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero el registro anticipado para computadoras ya se encuentra abierto desde su sitio oficial.

Una ciudad donde lo extraño es cotidiano

La historia transcurre en Elysian Skies, una ciudad suspendida sobre un mar de nubes en la que humanos y seres conocidos como Mythoids conviven desde el Juicio Albinox, un acontecimiento que alteró las reglas de ese mundo. Las leyendas urbanas dejaron de ser relatos de terror y ahora forman parte de la vida diaria de sus habitantes.

PUBLICIDAD

El jugador asumirá el papel de un investigador consultor certificado por la Mythoids Investigation Agency, también llamada MIA. Tras establecer una agencia en Breezeway Lane, deberá aceptar encargos de humanos y Mythoids a cualquier hora. Los casos comienzan como trabajos cotidianos, pero poco a poco descubren secretos relacionados con la convivencia entre ambos grupos.

Uno de los eventos centrales es Mythoid Day, una celebración anual con un gran desfile por las calles. El material de presentación muestra cientos de Mythoids participando en la procesión, entregando dulces y mezclándose con los ciudadanos. Esa apariencia festiva contrasta con un fenómeno que transforma a humanos en criaturas con capacidades fuera de lo normal. Algunos de los afectados se vuelven violentos y deben ser enfrentados.

PUBLICIDAD

El video también presenta una misión dedicada a rastrear a Luminar. Durante el caso, el protagonista es arrastrado a una Psycheidos Zone, un espacio construido a partir de una obsesión, y atraviesa recuerdos del pasado mientras avanza por unas vías. Estas zonas alteradas permiten que los escenarios cotidianos cambien de forma y adopten reglas propias.

Combates con cambios de personaje y jefes por fases

El sistema de batalla combina bloqueos, evasiones perfectas y cambios de personaje ejecutados en momentos específicos. Las acciones pueden encadenarse, por lo que el jugador deberá decidir cuándo defenderse, esquivar o sustituir al combatiente activo. El estudio asegura que los encuentros no tendrán una única solución correcta.

PUBLICIDAD

Los jefes transformados en Mythoids estarán vinculados tanto a su historia como a sus mecánicas. Su apariencia, sus antecedentes y sus habilidades determinarán las reglas de cada pelea. También contarán con varias fases, lo que obligará a modificar la estrategia mientras se desarrolla el enfrentamiento.

El video de revelación incluye dos secuencias de combate con mecánicas distintas. Entre ambas se observan armas, habilidades especiales y transiciones desde las calles de la ciudad hasta lugares deformados por anomalías, como las ruinas del Nightingale Theater. El cambio ocurre sin una pantalla de carga visible en el material publicado.

PUBLICIDAD

Ordinary Oddness fue presentado como un RPG gacha, una categoría asociada con sistemas de obtención aleatoria de personajes u objetos. Sin embargo, COSMICPUP Studio todavía no detalló cómo funcionarán el reclutamiento, las probabilidades, las monedas ni la monetización. El anuncio se concentra en la narrativa, la exploración y el combate, por lo que ese componente permanece sin explicación.

Los jugadores podrán elegir su punto de partida y recorrer el mundo abierto mientras completan misiones y buscan secretos. El material también anticipa personajes y habitantes con diseños excéntricos, aunque todavía no fueron anunciados los eventos posteriores al estreno ni el calendario de actualizaciones.

PUBLICIDAD

Ordinary Oddness

Unreal Engine 5 y registro anticipado en PC

El proyecto está desarrollado con Unreal Engine 5, motor utilizado para construir sus escenarios, personajes y secuencias cinematográficas. COSMICPUP Studio destacó el uso de iluminación, reflejos, animaciones faciales y distorsiones visibles en el aire cuando aparece un Mythoid. Todo lo exhibido en el video de 22 minutos fue creado con esta tecnología.

La presentación alterna calles concurridas, celebraciones públicas y espacios inquietantes. La música y los movimientos de cámara acompañan las transformaciones del escenario, especialmente cuando la realidad urbana da paso a las ruinas del Nightingale Theater. También se publicó una muestra de la banda sonora con el tema de Luminar, titulado Little Monster.

PUBLICIDAD

El registro anticipado está habilitado para PC mediante la página oficial y las tiendas Steam, Epic Games Store y WeGame, esta última disponible en China. Las versiones para las consolas de Sony y Microsoft continúan en desarrollo y todavía no cuentan con una opción equivalente confirmada.

COSMICPUP Studio tampoco informó una ventana aproximada de lanzamiento ni aclaró si todas las versiones llegarán al mismo tiempo. Por ahora, el video de 22 minutos funciona como el primer vistazo extenso a Elysian Skies, sus investigaciones y los enfrentamientos contra humanos transformados en Mythoids.

PUBLICIDAD