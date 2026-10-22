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Julia Stiles recuerda a Heath Ledger con un homenaje a una icónica escena de ‘10 cosas que odio de ti’

La actriz recuperó elementos de su personaje, Kat Stratford, para una presentación en ‘Dancing With the Stars’

La actriz recuperó elementos de su personaje, Kat Stratford, para una presentación en ‘Dancing With the Stars’.
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Julia Stiles rindió homenaje a Heath Ledger durante la más reciente edición de Dancing With the Stars, emitida el martes por la noche, con una coreografía contemporánea inspirada en una de las escenas más recordadas de la película 10 cosas que odio de ti (1999), protagonizada por ambos actores.

Durante la denominada “Dedication Night”, la actriz bailó junto a su compañero Ezra Sosa al ritmo de “Can’t Take My Eyes Off You”, la canción de Frankie Valli que el fallecido actor interpretó en la película para conquistar al personaje de Kat Stratford, encarnado por Stiles.

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En aquella secuencia, Patrick, el personaje de Ledger, cantaba desde las gradas mientras Kat participaba en una práctica de fútbol.

La presentación retomó elementos visuales vinculados con la cinta, entre ellos el vestido azul que utilizó Julia Stiles en el filme y un peinado similar al de aquella época.

La actuación también estuvo acompañada por una referencia al legado artístico de Heath Ledger, quien murió en enero de 2008 a los 28 años.

Julia Stiles bailó “Can’t Take My Eyes Off You” para recordar a Heath Ledger.
Julia Stiles bailó “Can’t Take My Eyes Off You” para recordar a Heath Ledger.

En declaraciones a Variety después de la presentación, la artista explicó que quería incorporar al elenco de la película al homenaje.

“Dije que, si teníamos que contar con alguien en el escenario que representara el legado de Heath o de la película, tenían que ser todos los integrantes del reparto”, señaló.

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La actriz agregó que pidió la participación de cada uno de sus compañeros y que todos respondieron a la convocatoria.

Julia Stiles también habló sobre la experiencia de verse nuevamente caracterizada de una manera semejante a la de su personaje de 1999. Describió la sensación como algo “realmente extraño” y reflexionó sobre el tiempo transcurrido desde el estreno de la producción.

“Cuando tenía 17 años, nunca habría imaginado que estaría aquí, a los 45, celebrando mi cuerpo, bailando en el programa que tanto me gusta, y que los fans seguirían interesados en esta película y todavía se sentirían conmovidos y emocionados por ella”, declaró.

Julia Stiles admitió estar sumamente conmovida por la presentación. REUTERS/Caitlin Ochs
Julia Stiles admitió estar sumamente conmovida por la presentación. REUTERS/Caitlin Ochs

La actriz había compartido anteriormente algunos detalles sobre los ensayos y la reacción emocional que le provocó preparar la coreografía.

En una entrevista con Variety realizada a principios de esa misma semana, reconoció que inicialmente pensó que la distancia temporal respecto de la película le permitiría afrontar la presentación sin una reacción intensa.

“Sé que la Noche de las Dedicaciones es emotiva, pero pensé que estaba lo suficientemente distanciada de aquello. Pensé: han pasado tantos años”, explicó.

Sin embargo, ver fragmentos de la película, observar imágenes de aquella etapa y escuchar las voces de ambos actores hizo que regresaran numerosos recuerdos. Julia Stiles señaló que comenzó a llorar durante los ensayos.

“Sé que la Noche de Dedicación es emotiva, pero pensé que ya había superado esa etapa. Pensaba: ‘¡Ay, qué tiempos aquellos!’. Ver fragmentos de esa película, imágenes, escuchar mi voz y la suya me trae muchos recuerdos. Es muy emotivo”, dijo.

Primer plano de Julia Stiles y Heath Ledger dentro de un coche. Stiles sujeta una guitarra eléctrica blanca, mientras Ledger, con pelo rizado, la mira sonriendo
Julia Stiles aseguró que se llenó de recuerdos al volver a ver las escenas de "10 Cosas que Odio de Ti". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intérprete también se refirió al papel de las actuaciones en la conexión entre los artistas y el público.

“Una de las cosas que más esperamos lograr como artistas es conmover al público y que se interesen por nuestro trabajo, y su memoria perdura gracias a una actuación increíble”, indicó.

Estrenada en 1999, 10 cosas que odio de ti es una comedia romántica juvenil inspirada en La fierecilla domada, de William Shakespeare, pero ambientada en un instituto estadounidense.

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