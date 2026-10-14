Las sugerentes imágenes de la aventura nocturna de Romário con una surfista 34 años menor

El ex futbolista fue captado en una fiesta junto a la surfista Júlia Dixon

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A sus 60 años, Romário ya dejó atrás su época de gloria en el fútbol y disfruta de una vida marcada por otras obligaciones. El campeón del mundo con la selección brasileña en 1994 es senador de Río de Janeiro, y suele ser protagonista de diferentes polémicas ligadas al deporte que tantas alegrías le dio, aunque en esta oportunidad fue noticia por dejarse ver en una discoteca de esa región del país en compañía de una joven de 26 años.

El reconocido portal O Globo fue uno de los medios brasileños que se hicieron eco de esta situación: afirmaron que asistió a una fiesta junto a la surfista Júlia Dixon. Incluso, la joven publicó fotos de esa noche en sus redes sociales, entre las que se destacó una imagen de ambos en el establecimiento bailable.

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La misma fuente hizo hincapié en la viralización de un video, en el que se lo ve al ex delantero en el asiento delantero de un coche. Dixon era la conductora del vehículo y había tres mujeres más en la parte de atrás.

Romário fue vista con la surfista, Júlia Dixon, de 26 años

La deportista ya había sido vista con Romário en mayo pasado. En ese momento, acudieron a otra discoteca ubicada en Florianópolis, Santa Catarina, y la mujer apareció con las manos apoyadas en los hombros del político. En otra ocasión, fueron fotografiados en compañía de su padre, el psiquiatra Paulo Dixon.

O Globo había precisado que Julia Dixon tenía 10.000 seguidores en las primeras horas de la mañana de este martes, pero su aparición junto al ex futbolista hizo crecer este número hasta superar los 25.000 followers. Precisaron que suele surfear en la playa Arpoador de Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro, también practica pole dance y es licenciada en Gestión Ambiental.

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El perfil de Dixon en Instagram contiene videos entre ambos, como uno publicado en julio con un comentario en broma sobre que Romário ganó él solo la Copa del Mundo 1994 con la Verdeamarela. “¿Debería creerlo?”, escribió la chica en la descripción del posteo. Y otra filmación en la que ella manifestaba su intención de alentar por Noruega después de la eliminación del Scratch a manos de los nórdicos en los octavos de final del Mundial 2026: “Romário no aprueba esta idea”.

El exfutbolista brasileño Romario posa junto a Júlia Dixon durante una salida nocturna

La publicación de estas imágenes fue difundida por diferentes medios brasileños, pero ninguna de las dos personas hizo oficial una posible relación sentimental entre ambos, y tampoco es extraño ver a la estrella en compañía de diferentes mujeres. Según repasó el portal Extra, asistió a la última cita mundialista en compañía de Marcielle Mota, una antigua pareja con la que había ido al evento de Qatar 2022, mantuvieron una relación hasta el tercer trimestre de 2023 y viajaron a París a finales de mayo de 2026.

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Júlia Dixon es seguida en redes sociales por Tiffany Barcelos, quien es identificada como una ex novia del actual presidente de América Football Club, una entidad de Río de Janeiro que milita en la cuarta categoría de Brasil. El medio Extra aseguró que Barcelos dejó de hablarse con Romário después de que él decidió viajar al archipiélago Fernando de Noronha con una amiga suya, Bárbara Cavalcanti, con quien también recorrió diferentes ciudades de Europa.

Hasta el momento, Dixon y el ex futbolista no se hicieron eco de ningún anuncio en torno a ellos y disfrutan de sus salidas sin tapujos ante los ojos de las redes sociales.

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MÁS FOTOS DE JÚLIA DIXON

Júlia Dixon tiene 26 años (Créditos: @juliadxn_/Instagram)

Tuvo un crecimiento exponencial en redes sociales, ya que pasó de 10.000 a 25.000 seguidores (Créditos: @juliadxn_/Instagram)

No cuenta con experiencia profesional como surfer, según detallan desde Brasil (Créditos: @juliadxn_/Instagram)

La mujer luce su esbelta figura con diferentes publicaciones en sus cuentas oficiales (Créditos: @juliadxn_/Instagram)

Se recibió como licenciada en Gestión Ambiental (Créditos: @juliadxn_/Instagram)