Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Juan Calvente era padre de dos hijos

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“Quiero justicia, sí, pero justo sería que los asesinos y su familia pasen por lo mismo que pasamos nosotros. Que te llame un sobrino para decirte tía, por favor, recordame a papá porque estoy perdiendo cómo era su voz, que tu mamá se haya transformado totalmente por el dolor, que nuestro hermano mayor haya muerto entre otras cosas por la angustia que le provocó el asesinato de Juan. Eso sería Justicia. Y no hablo de venganza, si no de que sepan cómo arruinaron a una familia para siempre. No me lo van a devolver más, pero por lo menos que se pudran en la cárcel”.

El crimen se produjo el 15 de enero de 2022 en La Plata

El monólogo, crudo, interior y desgarrador es de Daniela Calvente, la hermana del hincha de Independiente Juan Calvente, asesinado el 15 de enero de 2022 cuando iba en la caravana de la barra y las peñas del Rojo a ver un partido al estadio Uno de La Plata frente a San Lorenzo. Esta mañana comienza el juicio por aquel crimen, uno de los más inentendibles del fútbol argentino.

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En aquel entonces, se había organizado un torneo de verano en el que también participaban Boca Juniors, Talleres de Córdoba, Colo Colo y Universidad de Chile. El día anterior se habían enfrentado los dos equipos trasandinos por lo que ese sábado sería el primer encuentro con dos clubes grandes locales y con ambas parcialidades. El partido estaba pautado para las 21,15 pero la Seguridad había dispuesto un operativo imponente para trasladar con mucha distancia de tiempo a las dos hinchadas. La primera que salió desde el Nuevo Gasómetro fue la de San Lorenzo. Pero en la autopista Buenos Aires-La Plata el clima estaba caldeado. Había un corte a la altura del kilómetro 11 provocado por habitantes del asentamiento Rancho Grande, ubicado a metros del predio que Independiente tiene en Wilde, que pedían por el restablecimiento de la luz eléctrica que llevaba más de 24 horas sin servicio. Cuando La Butteler, la barra brava del Ciclón pasó por el lugar, todavía quedaba un carril para circular y si bien fue a paso de hombre, logró atravesar el cerco. Pero dos horas más tarde, cerca de las 19, llegó la caravana Roja compuesta por más de 20 micros. Y en ese momento ya el corte de la autovía era total con quema de neumáticos incluidos.

"Por su memoria, necesitamos que hagan justicia. Aunque no me lo devuelvan nunca más”, pidió Daniela, hermana de Juan

Los referentes de Los dueños de Avellaneda, tal como se apoda la barra de Independiente, bajaron a convencer a su manera de que los dejaran continuar. No hubo arreglo y entonces desde los primeros cinco micros de la barra, bajaron cientos de violentos a despejar la zona por su cuenta. Lo increíble es que iban con acompañamiento policial quienes apenas vieron la situación, superados en número, dejaron actuar. Hubo corridas, piedrazos, golpes cuerpo a cuerpo y en cuestión de minutos, la barra Roja desactivó el piquete. El problema fue que mientras sus micros pasaban con la escolta policial, los de las peñas, que eran los que iban detrás, quedaron a la deriva. Calvente viajaba en uno de los últimos tres. Cuando quisieron cruzar la zona, de la nada apareció en la vera de la autopista gente armada y comenzaron los disparos sobre el ómnibus. Juan fue asesinado y otros tres quedaron heridos. Insólitamente, un refuerzo policial llegó un rato más tarde, hizo seguir a los micros hasta La Plata y el partido se jugó igual con triunfo de San Lorenzo por uno a cero.

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Los videos fueron importantes para identificar a los acusados por el crimen

Por el hecho se abrieron dos causas judiciales. Una por el crimen y otra por el accionar policial. Esta última se cerró sin culpables. La otra determinó que dos jóvenes dispararon desde una moto contra la caravana. Para eso fue clave un vídeo que en aquel momento Infobae consiguió en exclusiva. A partir de ese dato, la Policía dio con los dos sospechosos que desde hoy serán juzgados por el homicidio: Tomás Mariano S. de 21 años, y Alan Misael G., de 22. Que se enfrentan a una pena de hasta 25 años de prisión. El tribunal encargado del debate es el Oral Número 1 de Avellaneda-Lanús compuesto por los magistrados Alejandro Rull, Brenda Madrid y Laura Matrakar. Es, el mismo que con el cambio de un único integrante (ingresó Rull, salió Martín Pizzolo), condenó a prisión perpetua el 8 de julio de este año a cuatro barras de Lanús por el asesinato de un rival en la interna por el poder de la tribuna. Y el fiscal será el mismo que sostuvo aquella acusación: Martín Rodríguez. Mientras que la familia de Calvente estará representada por el abogado Juan Manuel Lugones, ex titular del Aprevide hasta 2021.

El crimen se produjo en la previa del partido entre Independiente y San Lorenzo

“Tengo indignación y bronca por todo lo que se tardó en llegar a esta instancia. Me gustaría confiar en la Justicia pero si yo no empujaba las medidas junto a mi abogado, esto quedaba en la nada. Y quiero aclarar que mi hermano no tenía nada que ver con la barra, él siempre iba a la cancha con la peña de San Fernando. Nosotros vivimos en Don Torcuato y de ahí a la cancha es mucho trayecto. Entonces él iba a Panamericana y 202, donde se detenía el micro de la peña, pagaba su boleto y podía subir. Pero no tenía actividad ni con los de la peña, creo que no sabía ni dónde quedaba. Fijate cómo será el tema que ninguno siquiera se bajó a acompañarlo cuando recibió el balazo y empezó a escupir sangre. Vos sabés muy bien que si el muerto hubiese sido de la barra, el partido ni siquiera se hubiera jugado. Porque ellos manejan todo. Pero acá la caravana fue a la cancha como si nada y los que después vinieron a darme el pésame estaban en la tribuna cantando como si todo fuera normal. Ni uno lo acompañó. Ni uno”, dice Daniela al borde de las lágrimas.

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Juan Calvente estaba en un micro de una peña de Independiente que fue tiroteado por barras de San Lorenzo

Cuando habla de Juan, una mezcla de dolor y de recuerdos le cambian el semblante. “Era una persona hermosa. Como todo capricorniano tenía sus viajes, pero era bueno, divertido, súper compañero. Había cumplido 36 años cinco días antes, podés creer. Todavía veo los videos de ese día y no entiendo nada. Se desvivía por mi mamá y por sus hijos de siete y seis años. Trabajaba en un restaurante y cuando éste cerró por la pandemia, se puso a hacer churros con la mano que vendía en el barrio para darle de comer a sus hijos. Para él no existía más que ellos e Independiente. Era re fanático, iba a todos lados. Nosotros somos seis hermanos, él era el segundo y el más futbolero de todos. Y me lo mataron. Por su memoria, necesitamos que hagan justicia. Aunque no me lo devuelvan nunca más”.