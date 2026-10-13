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El llamativo apodo que una figura del Manchester City le puso a Enzo Fernández

Luego del triunfo 3-0 de visitante sobre el Liverpool, el ex volante generó elogios de sus compañeros y comentarios virales

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Enzo Fernández sumó un nuevo apodo en el vestuario del Manchester City luego del triunfo por 3-0 ante el Liverpool en Anfield, por la sexta fecha de la Premier League. Quedó al descubierto luego de un posteo del volante de la selección argentina en sus redes sociales, en el que celebró la victoria de este domingo.

El ex jugador de River Plate había escrito en su cuenta de Instagram, tras el final del partido disputado ese domingo: “Estamos de vuelta. Qué victoria fuera de casa. Gracias por su apoyo, como siempre. Que lo disfruten”. Fue en esa publicación donde su compañero Rayan Cherki le respondió con el sobrenombre “Hulk”. Este se sumó a una lista de sobrenombres que ya circula entre los jugadores del plantel celeste, entre los que se destaca “Spiderman” para Julián Álvarez.

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Como reacción en la misma publicación, el defensor Rúben Dias lo bautizó como “Bicho”, en otro gesto que refleja la rápida integración del ex jugador de Chelsea al grupo dirigido por Enzo Maresca. A los comentarios se sumó su compañero en la selección argentina, Cristian Cuti Romero, quien le puso “qué distinto sos, Gordo”.

El argentino se incorporó al equipo Ciudadano el mes pasado. Lleva disputados seis encuentros con el City y marcó un tanto y brindó una asistencia. No le costó la adaptación y desde el primer minuto se consolidó en su nuevo equipo.

El encuentro en Anfield tuvo como protagonistas centrales a los mediocampistas argentinos Fernández y Alexis Mac Allister, compañeros en la selección campeona del mundo y rivales de turno en la Premier League. Durante el primer tiempo, ambos se destacaron por el manejo de pelota en la mitad de la cancha, donde se ubicaron como doble cinco del lado izquierdo del campo, en un desarrollo con pocas situaciones claras de gol.

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El posteo de Enzo Fernández y los comentarios de Cherki, Cuti Romero y Ruben Dias (IG: @enzojfernandez)
El posteo de Enzo Fernández y los comentarios de Cherki, Cuti Romero y Ruben Dias (IG: @enzojfernandez)

Las ocasiones más nítidas de los primeros 45 minutos tuvieron a los dos campeones del mundo como protagonistas directos. Mac Allister estuvo cerca de abrir el marcador con una pirueta dentro del área tras un rebote de córner, mientras que Fernández exigió una buena atajada del arquero Alisson con un remate desde afuera del área, tras una asistencia de Cherki.

El complemento se definió por un hecho disciplinario clave. A los 62 minutos, Ryan Gravenberch recibió la tarjeta roja por doble amonestación tras una falta sobre Antoine Semenyo, lo que dejó al Liverpool con un jugador menos durante casi media hora. La expulsión tuvo un efecto inmediato en el resultado: tres minutos después, Fernández inició una jugada con un toque desde su propio campo que habilitó a Semenyo, quien trasladó la pelota hasta el borde del área y sacó un centro desviado por Mac Allister. La pelota quedó servida para Erling Haaland, que definió de zurda para el 1-0.

A partir de ese gol, el City impuso su dominio. A los 68 minutos, el ingresado Jeremy Doku amplió la ventaja con una definición de media distancia que se clavó en el ángulo, tras un control de zurda y una gambeta hasta el vértice del área. El 3-0 definitivo llegó a los 78 minutos por intermedio de Cherki, quien recibió un pase de Elliot Anderson, dejó correr la pelota para que la controlara Josko Gvardiol y quedó mano a mano con el defensor Jeremie Frimpong. El francés optó por encarar, dejó pasar de largo a su marcador con un amague y definió con el pie derecho para vencer a Alisson.

Con este resultado, el Manchester City llegó a seis victorias en seis presentaciones y se mantiene como único líder de la Premier League, con tres puntos de ventaja sobre el Arsenal, su escolta inmediato. El Liverpool quedó en la novena posición de la tabla con nueve unidades, tras perder otra oportunidad de acercarse al grupo de arriba de la clasificación.

En la próxima fecha ambos jugarán este sábado a las 11.00 (hora de Argentina). El Manchester City recibirá al Ipswich y el Liverpool visitará al Brentford.

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