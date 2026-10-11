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Las perlitas del triunfo del Manchester City ante el Liverpool: del chispazo entre Enzo Fernández y Mac Allister al golazo de Cherki

Los Ciudadanos se impusieron por 3-0 en Anfield y siguen con puntaje ideal en la Premier League

Durante el partido entre Liverpool y Manchester City de la Premier League, el árbitro muestra una tarjeta amarilla tras una infracción en el campo. Alexis Mac Allister se aproxima para tomar la pelota mientras Enzo la sostiene junto al colegiado.
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El Manchester City derrotó por 3-0 al Liverpool este domingo en Anfield, por la sexta fecha de la Premier League, y mantuvo el liderazgo en soledad del torneo inglés con puntaje perfecto. El partido, que tuvo como protagonistas a los mediocampistas argentinos Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quedó marcado en el segundo tiempo por la expulsión de Ryan Gravenberch y por un golazo de Rayan Cherki que selló el resultado final.

Durante los primeros 45 minutos, el encuentro tuvo pocas situaciones claras de gol debido a la falta de precisión de los delanteros de ambos equipos. En ese contexto, Fernández y Mac Allister se destacaron por su manejo de la pelota en la mitad de la cancha, donde ambos se ubicaron como doble cinco del lado izquierdo del campo.

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Las dos ocasiones más claras del primer tiempo tuvieron a los campeones del mundo como protagonistas directos. Mac Allister estuvo cerca de abrir el marcador con una pirueta en el área tras un rebote de córner. Minutos después, Fernández sacó un remate desde afuera del área tras asistencia de Cherki que exigió una buena atajada del arquero Alisson.

*El golazo de Cherki

A los 57 minutos, con el marcador aún 0-0, se produjo un cruce entre Fernández y Mac Allister. La jugada mostró al mediocampista de Liverpool con intenciones de recuperar el balón para reanudar rápido el juego tras una falta, pero su compatriota se adelantó y se lo retuvo, sin cedérselo, y luego lo tiró por detrás de él. De todos modos, se pudo observar la complicidad entre ambos con la sonrisa de Enzo.

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Minutos más tarde, el complemento se definió por un hecho disciplinario. A los 62, Ryan Gravenberch recibió la tarjeta roja por doble amonestación tras una falta sobre Antoine Semenyo en la mitad de la cancha, lo que dejó al Liverpool con uno menos durante casi media hora.

Esta expulsión tuvo un efecto inmediato en el marcador. Con un toque desde su propio campo, Fernández puso a correr a Semenyo, quien trasladó la pelota hasta el borde del área y sacó un centro que se desvió en Mac Allister. La pelota quedó servida para Erling Haaland, que apareció con su olfato goleador y definió de zurda para el 1-0, a los 65 minutos.

A partir de ese gol, el City comenzó a imponer su superioridad. A los 68, el ingresado Jeremy Doku amplió la ventaja con una definición de media distancia que se clavó en el ángulo tras controlar de zurda y encarar hasta el vértice del área.

Con el Liverpool ya resignado, Cherki estableció el 3-0 definitivo a los 78 minutos. El francés recibió un pase de Elliot Anderson, dejó correr la pelota para que la controlara Josko Gvardiol y quedó mano a mano con el defensor Jeremie Frimpong. En lugar de definir directamente, Cherki encaró, dejó pasar de largo a su marcador con un amague y abrió el pie derecho para vencer a Alisson.

Con este resultado, el Manchester City llegó a seis victorias en seis presentaciones y se mantiene como único líder de la Premier League, con tres puntos de ventaja sobre el Arsenal, su escolta inmediato. El Liverpool, en tanto, quedó en la novena posición de la tabla con nueve unidades, tras perder otra oportunidad de acercarse al grupo de arriba.

*El resumen del partido

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