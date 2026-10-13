Argentina confirmó la lista de convocados para el Mundial Sub 15: el novedoso formato que tendrá el torneo

La selección argentina confirmó los convocados para el Mundial Sub 15 (www.afa.com.ar)

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La selección argentina Sub-15 ya tiene a los 14 futbolistas que representarán al país en la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, que se disputará en Azerbaiyán del 24 al 30 de octubre. El entrenador Adrián Gallará confirmó la nómina de cara al debut del equipo, que integra el Grupo B junto con Argelia, China Taipéi, Malaui, Omán y Surinam.

El certamen marca el inicio de una competición que la FIFA pretende instalar de manera permanente en el calendario internacional. La edición femenina se disputará por primera vez en 2027 y, a partir de 2028, ambas ramas, masculina y femenina, se jugarán con carácter anual. La decisión de poner en marcha este formato fue tomada por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2025 y habilita la participación de todas las federaciones miembro, sin distinción de tamaño o tradición futbolística.

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El torneo se jugará bajo un formato de ocho contra ocho, con partidos divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno, pensado para maximizar el desarrollo de los jugadores y su tiempo de participación en cancha. El Complejo de Competición Hovsan, en Bakú, será la sede principal y albergará cerca de 1.000 partidos a lo largo de seis jornadas. El Crystal Hall de la capital azerbaiyana recibirá el partido inaugural y los encuentros decisivos.

La Albiceleste debutará el 24 de octubre a las 02.00 frente a Argelia. Al día siguiente, 25 de octubre, enfrentará a China Taipéi a las 05.45 y a Omán a las 12.30. El cierre de la fase de grupos llegará el 26 de octubre, con los partidos ante Surinam a las 04.30 y ante Malaui a las 11.15.

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Entre las especificaciones del torneo, el terreno de juego tendrá dimensiones de 68 por 47 metros, con arcos de tamaño reglamentario de 7,32 por 2,44 metros. Cada delegación está compuesta por 14 jugadores y hasta seis miembros adicionales de cuerpo técnico y staff. Los criterios de convocatoria establecen que solo pueden participar futbolistas nacidos en 2011 o 2012. Se espera la participación de más de 3.000 jóvenes jugadores.

El formato de competición contempla una primera fase por grupos, con representación deportiva y regional diversa, cuyos resultados determinarán el nivel en el que cada selección quedará encuadrada para la segunda fase. Esta instancia inicial constará de entre cuatro y cinco partidos en formato de liguilla. La segunda fase sumará entre cuatro y cinco encuentros adicionales por equipo, según el rendimiento obtenido previamente, y estará dividida en seis niveles de competencia, cada uno con su propio ganador. El equipo que se imponga en el nivel A se consagrará campeón de la Copa Mundial y Festival Sub-15.

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Para armar una clasificación equilibrada entre los grupos, la organización tuvo en cuenta los resultados de la selección absoluta de cada país y el desempeño de sus combinados juveniles, con el objetivo de reflejar tanto el potencial global de cada federación como la actividad de su estructura de desarrollo. Todos los equipos disputarán partidos hasta la última jornada, lo que garantiza una experiencia competitiva pareja para todos los participantes.

La infraestructura del Complejo Hovsan permite la disputa simultánea de hasta 20 partidos en distintos campos, con un máximo de diez encuentros diarios por cancha. La FIFA sostiene que este formato busca equilibrar la intensidad competitiva con el bienestar físico de los jugadores, en una competición orientada a dar oportunidades de juego internacional a federaciones para las que clasificar a torneos tradicionales de la FIFA resulta, por lo general, un objetivo difícil de alcanzar.

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LA LISTA DE CONVOCADOS

La lista de convocados

Joaquín del Campo (Independiente)

Santino Arias (Estudiantes de La Plata)

Bruno Juárez (Independiente)

Salvador Rivadeneira (Talleres)

Ramiro Díaz (Banfield)

Renzo Gonella (Independiente)

Ramiro Gómez (Independiente)

Felipe Benavídez (Racing Club)

Ezequiel Garfagnoli (Rosario Central)

Joaquín Reinoso (Vélez Sarsfield)

Ian Mosqueira (Racing Club)

Elías Torres (Banfield)

Nicolás Losavio (San Lorenzo)

Camilo Lacherra (Argentinos Juniors)

Director técnico: Adrián Gallará.