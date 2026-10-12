Deportes

La revelación de Maxi López sobre la actitud de Messi en Barcelona después de ganarles el Balón de Oro a Xavi e Iniesta

El ex futbolista relató lo que sucedió en el entrenamiento posterior a la entrega del galardón del año 2010

El exfutbolista Maxi López analiza en un programa de streaming la situación interna vivida en el FC Barcelona tras la entrega del Balón de Oro 2010. Durante la entrevista, relata detalles sobre la convivencia y el ambiente entre los futbolistas del equipo azulgrana al día siguiente de la ceremonia celebrada en Zúrich.

Guardar

Maxi López recordó la tensión que se vivió en el Barcelona tras la entrega del Balón de Oro 2010, el premio que Lionel Messi obtuvo por segunda vez consecutiva en una ceremonia celebrada en Zúrich el 10 de enero de 2011 y en la que el podio quedó integrado por tres futbolistas formados en las categorías juveniles del club catalán: el rosarino, Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Además, dio detalles de lo que sucedió el día siguiente en los entrenamientos.

El ex futbolista argentino relató que, durante el viaje de ida hacia la gala, el ambiente dentro del avión privado del Barcelona era de euforia colectiva. Según su versión, los jugadores españoles del plantel daban por hecho que el trofeo quedaría en manos de Iniesta o de Xavi, ya que consideraban que Messi ya contaba con un Balón de Oro en su palmarés y que correspondía repartir el reconocimiento. “Fueron todos felices y contentos”, describió López sobre ese tramo del trayecto.

PUBLICIDAD

La situación cambió por completo en el regreso. De acuerdo con el relato de López, cuando se confirmó que el premio quedaba nuevamente en poder de Messi, “había una tensión adentro del avión privado del Barcelona que se cortaba”. El ex delantero sostuvo que esa atmósfera reflejaba la expectativa frustrada de parte del plantel catalán, que esperaba ver premiado a alguno de los dos mediocampistas españoles tras la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010.

Lionel Messi - Barcelona
Messi, Iniesta y Xavi integraron la terna nominada al Balón de Oro 2010 (AFP PHOTO/ JOSEP LAGO)

López, que supo ser compañero de los tres implicados durante su etapa en el conjunto catalán, añadió un episodio posterior, ocurrido al día siguiente durante los entrenamientos del equipo. Según contó, en los habituales partidos reducidos que se disputan en las prácticas, Messi tuvo una actuación que sorprendió a sus propios compañeros. El exjugador remarcó que no presenció la escena de manera directa, sino que la conoció a través del relato de un defensor que, según sus palabras, “se casó con una cantante famosa”. Aunque no dio precisiones, la descripción le cabe perfectamente a Gerard Piqué.

PUBLICIDAD

Ese testimonio, reproducido por López, describió una actuación fuera de lo común del rosarino: “Les pegó tal paseo a todos, pero a todos, de una manera...”, habría dicho el defensor, quien agregó: “Yo nunca lo vi así. Mirá, nunca lo vi así”. López interpretó ese comentario como una respuesta directa a las dudas que, a su entender, habían surgido dentro del vestuario tras la definición del premio. “Como si hubiera dudas, ¿entendés? O sea que era el mejor de todos, lejos”, cerró.

La votación de 2010 ubicó a Messi en el primer lugar con el 22,65% de los votos, seguido por Iniesta con el 17,36% y por Xavi con el 16,48%. Los tres habían surgido de la cantera del club y compartieron podio en una gala que también contó con la presencia del entonces técnico Pep Guardiola y de otros jugadores del plantel, como Carles Puyol, Gerard Piqué y David Villa, que integraban junto a los nominados el equipo ideal de la FIFA de ese año.

Tiempo después, Xavi, quien supo dirigir al Barcelona, se refirió públicamente a aquella definición y explicó que la votación española se había dividido entre numerosos candidatos: “Estábamos Iniesta, yo, Villa, Casillas, Pique, Ramos... Éramos muchos”. El exmediocampista sostuvo además que, pese a la expectativa generada, consideraba justa la elección final: “Cuando estábamos Iniesta, Messi y yo para ganar, salió el sobre que decía Messi y sentí justicia, mi sensación es que el fútbol hace justicia dándoselo al mejor futbolista del momento y de la historia”.

Temas Relacionados

Maxi LópezLionel MessiXaviIniestaFC BarcelonaBalón de Orodeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gimnasia de Mendoza y Newell’s cierran la jornada de lunes del Torneo Clausura

Tras el triunfo de Lanús a Vélez en La Fortaleza, el Lobo recibe a la Lepra rosarina por la fecha 12

Gimnasia de Mendoza y Newell’s cierran la jornada de lunes del Torneo Clausura

La inédita entrevista de Guillermo Vilas: la revelación sobre uno de los rituales de Nadal

El histórico tenista se encuentra alejado del foco público hace varios años y se develaron testimonios desconocidos sobre su carrera profesional

La inédita entrevista de Guillermo Vilas: la revelación sobre uno de los rituales de Nadal

El incómodo momento que vivió Kimi Antonelli en el GP de Singapur de F1: así lo “salvó” Max Verstappen

El neerlandés intervino ante la seguridad cuando el líder del campeonato no logró acreditar su condición de piloto y lo acompañó al paddock durante el fin de semana

El incómodo momento que vivió Kimi Antonelli en el GP de Singapur de F1: así lo “salvó” Max Verstappen

Los videos de Lando Norris y Oliver Bearman en una disco en Singapur que desataron la polémica: la burla a otro piloto de la F1

El campeón mundial fue filmado en un boliche junto al piloto de Haas en una escena que acumuló más de 2 millones de reproducciones y reavivó el debate sobre sus actitudes fuera de la pista

Los videos de Lando Norris y Oliver Bearman en una disco en Singapur que desataron la polémica: la burla a otro piloto de la F1

La terminante sentencia de Santiago Sosa sobre la ausencia de Paredes en el choque entre Vasco Da Gama y Boca por la Sudamericana

El volante del Xeneize se perderá el cruce por las semifinales del certamen internacional y el ex River analizó cuánto podrá incidir en el funcionamiento de su rival

La terminante sentencia de Santiago Sosa sobre la ausencia de Paredes en el choque entre Vasco Da Gama y Boca por la Sudamericana

MALDITOS NERDS

Final Fantasy VII y Persona encabezan los nuevos DLC de ‘Sonic Racing: CrossWorlds’

Final Fantasy VII y Persona encabezan los nuevos DLC de ‘Sonic Racing: CrossWorlds’

Prime Video prepara el regreso de ‘Stargate’ con la creadora de ‘WandaVision’

Bad Bunny y Lana del Rey conducirán dos de las primeras radios de ‘GTA 6′

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

ENTRETENIMIENTO

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

Michael J. Fox casi no dormía mientras protagonizaba ‘Volver al futuro’: “Estaba agotado”

El momento en que Hugh Grant estuvo a punto de reemplazar a Charlie Sheen en ‘Two and a Half Men’

Sale a la luz una colaboración olvidada de Britney Spears y Justin Timberlake de hace 25 años

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno busca agilizar una ayuda que aún no llega a la mayoría de los damnificados por el terremoto del viernes en Panamá

Gobierno busca agilizar una ayuda que aún no llega a la mayoría de los damnificados por el terremoto del viernes en Panamá

Paz anunció encuentros con presidentes de países vecinos para reforzar la lucha contra el narcotráfico

Detienen en Costa Rica a hombre que amenazó al ministro de Justicia tras polémico video sobre trato a presos

El Ejército de Guatemala reconoce que movilizó tropas sin la Policía Nacional Civil antes de la muerte de ocho civiles en Huité

Esposaron a una diputada dominicana durante un operativo y Policía Nacional dice ya investiga el caso