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Una brutal patada a Julián Álvarez que terminó en roja y el cabezazo agónico del Cuti Romero: Atlético Madrid ganó y pelea por la cima

El plantel del Cholo Simeone encontró la victoria durante los instantes finales en Mendizorroza con actuaciones decisivas de los jugadores argentinos

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Los futbolistas argentinos tuvieron un rol central en la ajustada victoria del Atlético Madrid para imponerse en el final por 2-1 sobre Alavés. Los del Cholo Simeone se impusieron como visitantes en el Estadio de Mendizorroza con tantos de Alex Grimaldo y Cristian Cuti Romero, quien metió un cabezazo triunfal a los 86 tras un fenomenal centro de tres dedos de Álex Baena. El dueño de casa, que tuvo el empate transitorio con un grito de penal del ex River Plate Lucas Boyé, vio irse expulsado a Ángel Pérez a los minutos por una brutal patada sobre Julián Álvarez.

El conjunto visitante tomó ventaja a los 33 minutos con una acción colectiva que terminó en la red. Álex Grimaldo abrió el marcador tras asociarse con Jonathan David en una pared y definir de zurda para el 1-0. Antes del entretiempo, el Deportivo Alavés respondió con un remate de Ángel Pérez que Jan Oblak desvió.

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El equipo local encontró la igualdad a través de una pelota parada. Robin Le Normand cometió una falta sobre Toni Martínez dentro del área y el árbitro cobró penal. Lucas Boyé ejecutó desde los doce pasos y marcó el 1-1, resultado que se mantuvo hasta el descanso.

El Cholo Simeone movió el banco al inicio del complemento con los ingresos de Julián Álvarez y Álex Baena. A los 58 minutos, el delantero argentino disputó una pelota con Ángel Pérez y recibió una patada grave. El árbitro revisó la acción en el VAR, expulsó al futbolista del Alavés y dejó al equipo local con diez jugadores. El araña ejecutó el tiro libre posterior, aunque su remate pasó cerca del arco.

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La definición llegó a los 87 minutos mediante una pelota parada. Álex Baena envió un centro y el Cuti Romero conectó un cabezazo para el 2-1 definitivo, en el primer tanto del defensor con la camiseta del Colchonero. En el medio, el ahora capitán de la selección argentina convirtió durante la fecha FIFA en la goleada 4-0 ante Bolivia en Córdoba.

Cristian Romero y Julián Álvarez celebraron la victoria agónica del Atlético de Madrid (EFE/ Adrián Ruiz Hierro)
Cristian Romero y Julián Álvarez celebraron la victoria agónica del Atlético de Madrid (EFE/ Adrián Ruiz Hierro)

El equipo dirigido por el Cholo Simeone acumuló 19 puntos con el triunfo en Mendizorroza. Su próximo desafío será ante el Manchester United, el martes 13 de octubre a las 16.00, por la Champions League, después de sostener su posición como escolta del Barcelona en LaLiga 2026/27.

El entrenador valoró la intervención de Cristian Romero, que resolvió el partido en los minutos finales. “Iban pasando los minutos, e iban pasando los minutos, y bueno apareció ese golazo del Cuti que nos permite tener una gran alegría que nos permite ganar un partido muy importante y necesario”, afirmó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El Cholo Simeone elogió a ambos argentinos en el triunfo que le permitió sostenerse en lo alto de LaLiga (REUTERS/Vincent West)
El Cholo Simeone elogió a ambos argentinos en el triunfo que le permitió sostenerse en lo alto de LaLiga (REUTERS/Vincent West)

El técnico también se refirió al ingreso de Julián Álvarez, quien participó del tramo en el que el Atlético consiguió superioridad numérica tras la expulsión de un rival. “Lo vi muy bien, entró con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacerlo bien, con muchas ganas de ayudar al equipo desde el lugar que le tocó. Terminó el partido en buenas condiciones”, dijo sobre la actuación del delantero argentino.

Simeone extendió su análisis al rendimiento colectivo y destacó la respuesta de los futbolistas que ingresaron desde el banco. “Lo que más me gustó fue la respuesta de todos los que entraron, de los 16 que jugaron. Todos fueron en busca de lo que queríamos. Planteamos el partido tal y como se jugó, fuimos detrás de la idea y salió bien porque encontramos el gol. Si hubiéramos empatado, no habría variado mucho el discurso, más allá de que, cuando ganas, todo tiene más valor”, concluyó el Cholo.

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