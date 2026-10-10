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La preocupante frase del técnico de Boca sobre la lesión de Paredes antes de enfrentar a Vasco da Gama en la Sudamericana

El Vasco se refirió a la situación de su figura después de sufrir un dolor en el isquiotibial de su pierna derecha durante el partido contra Instituto en Córdoba

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Rodolfo Arruabarrena se sentó en la sala de conferencias después del empate 2-2 de Boca Juniors ante Instituto por la fecha 12 del Torneo Clausura y el principal tema de conversación con los periodistas fue la situación de Leandro Paredes, quien jugó 16 minutos en Córdoba y pidió el cambio por una molestia física. A la espera de los estudios médicos, el entrenador del Xeneize dio casi afuera al volante central de cara al cruce de este martes desde las 21:30 ante Vasco da Gama por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana.

Lea se lesionó”, fue la primera respuesta del Vasco y, más adelante, recibió otra pregunta sobre la condición de la máxima estrella del plantel: “Se tendrá que hacer los estudios, pero al salir y por las caras... No estuve con él, pero supongo que para el martes está descartado”. El subcampeón del mundo dejó la cancha tras acusar un dolor en el isquiotibial de su pierna derecha.

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“Lo único que lamentamos nosotros es la lesión de Lea. Ahora, llegaremos al hotel para descansar y empezar a pensar en el famoso martes”, manifestó Arruabarrena con la intención de dar vuelta la página con rapidez. Sin embargo, subrayó cuánto pierde su equipo sin él en cancha: “Hemos perdido al capitán y al líder adentro y afuera del grupo, pero tenemos con quién suplantarlo, con otra característica. Ya hemos pasado por estos momentos y siempre damos la cara”.

*El Vasco remarcó lo que pierde Boca sin Paredes

En este sentido, adelantó cómo podría rearmar el mediocampo después de haber puesto en Córdoba un mix entre titulares y suplentes en la formación inicial: “Hoy jugó Alarcón, el Chelo (Delgado) jugó bien, tuvo minutos el Ruso (Ascacíbar), podemos armar un buen medio. Una cosa es hablar, pero lo tenemos que demostrar el martes. Estoy seguro de que tienen hambre y ganas, esperemos hacer un buen partido”.

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Por otro lado, reclamó una presunta infracción en el primer gol de la Gloria, pero eligió no caerle al arbitraje de Leandro Rey Hilfer: “Hemos hecho un partido serio y entretenido. La gente que vino disfrutó de un buen partido, hubo momentos para ellos y nosotros. Ellos nos complicaron con la pelota parada. No vi el primer gol, pero me comentaron que hay una falta clara... Pero bueno, se pueden equivocar, no hay problema”.

Tras prolongar su invicto a 17 partidos, Rodolfo Arruabarrena analizó cómo observa la situación física del plantel con vistas al tramo final del año con los clásicos ante Independiente y River Plate y la serie definitoria contra Vasco da Gama en el horizonte: “Hemos hecho una buena pretemporada y eso lo hemos demostrado porque venimos jugando cada tres días. Obviamente, tuvimos bajas importantes y que uno no quisiera tener, pero esto es fútbol y sabíamos que, si hacíamos las cosas bien, íbamos a tener muchos partidos. Los soldados se van cayendo y lo importante es tratar de recuperarlos y que, a los que les toca, aprovechen su oportunidad”.

*El resumen del partido

Además, destacó la respuesta del equipo ante la adversidad, luego de haberse repuesto a los goles de Fernando Alarcón y Jonathan Galván al comienzo de cada tiempo con los tantos de Enner Valencia y Miguel Merentiel: “Hemos tenido momentos buenos y no tan buenos, pero vamos al frente. Podemos tener errores, nos han convertido de pelota parada. Estuvimos dos veces abajo en el resultado, lo fuimos a buscar y sentía que lo podíamos ganar”.

Por último, se enfocó en el primer duelo contra los brasileños, que marcará el inicio de una seguidilla clave para seguir en la pelea por todos los títulos: “Tenemos que tratar de hacer un buen partido con nuestra gente. Sabemos que el hincha está ilusionado, se identifica con este grupo. Es un mes cargado de partidos. El martes tenemos los primeros minutos de una final y esperemos hacer unos buenos 90 minutos”.

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