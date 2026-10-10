Empresa Privada respalda proyecto de soya y biodiésel que Honduras busca impulsar con inversión brasileña

El COHEP considera fundamental la coordinación entre el Gobierno y los empresarios para atraer inversiones destinadas a nuevos proyectos productivos. (Foto: Cortesía)

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Honduras busca abrir una nueva oportunidad para diversificar su producción agrícola y fortalecer el sector energético mediante el cultivo de soya y la fabricación de biocombustibles, una iniciativa que cuenta con el respaldo del sector privado y el impulso del Gobierno de Nasry Asfura.

El proyecto contempla atraer inversiones para desarrollar una planta procesadora de biodiésel y aprovechar las condiciones del país para producir materias primas destinadas a esta industria.

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La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, destacó el potencial de la propuesta y señaló que la coordinación entre el Gobierno y los empresarios será determinante para atraer capital y concretar las inversiones necesarias.

“Vemos un proyecto con mucho potencial, ya que Honduras tiene condiciones climáticas y disponibilidad de suelo para poder implementar un proyecto de cultivo de soya, sacar todos sus productos y pensar también en el tema del biocombustible”, expresó la representante empresarial.

Gallardo consideró que las características climáticas y la disponibilidad de terrenos podrían favorecer el desarrollo de cultivos de soya, cuyo aprovechamiento permitiría elaborar productos derivados y obtener materias primas para la producción de biodiésel.

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Anabel Gallardo destacó que Honduras cuenta con condiciones climáticas y terrenos que podrían favorecer el cultivo de soya. (Foto: Cortesía)

La dirigente empresarial explicó que el sector privado ha participado en la elaboración de la Ley de Biocombustibles, cuyo marco legal busca facilitar el desarrollo de proyectos vinculados con esta industria y abrir oportunidades para nuevos inversionistas.

Según Gallardo, la coordinación entre las instituciones gubernamentales y las empresas será fundamental para establecer las condiciones que permitan avanzar desde la propuesta hasta la ejecución de proyectos de producción agrícola y procesamiento industrial.

“Lo importante también es que el Gobierno está apoyando esta iniciativa, porque necesitamos trabajar todos en conjunto, el sector Gobierno y el sector privado, para atraer esa inversión”, enfatizó.

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El planteamiento empresarial apunta a que el aprovechamiento de los recursos agrícolas del país permita desarrollar nuevas actividades productivas, generar oportunidades comerciales y fortalecer las cadenas de valor relacionadas con la soya y los combustibles de origen vegetal.

La propuesta contempla impulsar el cultivo de soya para obtener materias primas destinadas a la elaboración de productos derivados y biocombustibles. (Foto: X)

La eventual ejecución del proyecto también requeriría avanzar en las condiciones legales y técnicas necesarias para establecer las operaciones de cultivo y procesamiento, así como para atraer el capital que demanda una inversión de esta magnitud.

En las últimas horas, la Presidencia de la República informó que el mandatario hondureño, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con Erasmo Carlos Battistella, presidente ejecutivo de la empresa brasileña Be8, para establecer una ruta de trabajo orientada al desarrollo de esta iniciativa.

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De acuerdo con la información oficial, el encuentro tuvo como objetivo impulsar la producción de biodiésel y potenciar el cultivo de soya en Honduras, mediante una propuesta que busca ampliar la actividad agrícola, generar empleo en las zonas rurales y disminuir la dependencia de productos importados.

“El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con Erasmo Carlos Battistella, presidente ejecutivo de la empresa brasileña Be8, para establecer una ruta de trabajo orientada a instalar una planta procesadora de biodiésel y potenciar el cultivo de soya en el país”, comunicó la Presidencia.

El desarrollo de una planta procesadora de biodiésel figura entre los objetivos de la iniciativa promovida por el Gobierno hondureño. (Foto: X)

La propuesta contempla desarrollar una planta para procesar la materia prima y avanzar en el establecimiento de cultivos que abastezcan la producción. Sin embargo, la información oficial disponible no detalla el monto de la inversión, la ubicación prevista para las instalaciones ni un calendario de ejecución.

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Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es ampliar las oportunidades económicas en las comunidades rurales mediante el desarrollo de nuevos cultivos y actividades industriales asociadas.

El impulso a la soya podría contribuir a diversificar la producción agrícola hondureña, mientras que el procesamiento de esta materia prima abriría posibilidades para elaborar productos derivados y desarrollar una cadena productiva vinculada con los biocombustibles.