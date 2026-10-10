Sofía Gonet reveló su insólita condición para volver a estar con un hombre: “Nunca podría ser sugar baby”

Sofía Gonet contó la única condición por la que volvería a estar con un hombre

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Sofía Gonet reaccionó a los comentarios de sus seguidores, quienes elaboraban teorías sobre quién podía ser su acompañante a partir de algunas pistas en sus posteos, como dos tazas, una mano o salidas a hoteles. Frente a las especulaciones, explicó por qué descarta mantener una relación sentimental con un hombre y reveló la única condición que aceptaría para volver a hacerlo.

En un video que compartió en sus redes sociales, la creadora de contenido mostró a su madre para desmentir que la persona que aparecía junto a ella fuera un supuesto “sugar”. “Ustedes de verdad simplemente no lo entienden. Chicas, ¿por qué siempre que hago un plan fancy o se ven dos tazas o se ve una mano piensan que es un sugar? Ella no quiere ser grabada, ¡pero es mi madre! Dijeron que tenés mano de viejo. A ver tu mano”, dijo Gonet. Su madre intervino entonces con una breve respuesta: “Envejecer es un privilegio”.

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La influencer también se refirió a las versiones que la vinculan con hombres mayores y fue categórica sobre esa posibilidad. “Nunca podría ser sugar baby. De no ser que haya algún viejo ahí dispuesto a mantenerme con lo cara que soy, con lo que gasto y que se deje maltratar. Eso es un win-win. La única manera de que yo vuelva a estar con un hombre en la vida es que deje que lo maltrate. Bueno, en fin. Chicos, basta, basta de estas acusaciones”, expresó.

Gonet sostuvo que no necesita que un hombre cubra sus gastos y mencionó a Dior al responder a esas versiones: “Pero gracias a Dior no necesito de ningún macho. Todos los que han hecho acusaciones de ese tipo contra mí fueron tipos envidiosos porque no podían tener todas las cosas que yo tengo. Siempre todos esos comentarios asquerosos vinieron de hombres fracasados”.

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Sofía Gonet mostró su rutina de relajamiento tras un evento: té y helado en la bañera

Por último, detalló quiénes suelen acompañarla en las imágenes que generan conjeturas entre sus seguidores. “Así que no, siempre que estoy en hoteles o en estos lugares, siempre estoy o con mis gays de confianza, mis amigos, o con mi equipo de trabajo, o con mi mamá, o con... Pero nunca jamás voy a estar con un chongo que me pague. Primero, porque no lo consigo, son todos ratas. Y segundo, porque tampoco los tolero. O sea, está bien, ponele que lo encontrás, pero ¿cómo hacés después para soportarlo? Es la misión imposible, no hay chances”.

Además, la influencer reveló su rutina de relax tras un intenso evento y contó que necesita recuperar energías luego de pasar tiempo en espacios concurridos. Sofía Gonet mostró el ritual que realiza al volver a su casa, que incluye un baño con sales, burbujas, helado y una infusión.

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Sofía Gonet desmintió las teorías sobre un acompañante oculto y aclaró que en sus posteos aparecía su madre

“Les voy a mostrar lo que hago siempre que vuelvo de un evento donde me cruzo a personas. Yo soy una persona con una batería social totalmente nula y escasa. Cuando vuelvo después de un lugar con mucha gente, necesito limpiar mis energías, porque la única mala energía de un lugar tengo que ser yo, no los demás. Así que me doy un baño con esta cantidad de sales. [ruedo de la canilla] Voy a poner esto para que haga burbujitas. Y mientras esto se llena, acá tengo un Ténabras y dos bochas de helado. Las voy a llevar a la bañera. Entonces, me doy un baño mientras como mi helado y tomo mi tecito. Y haciendo esto me limpio energéticamente y vuelvo a tener únicamente mi mala energía”, relató la influencer.

La creadora de contenido presentó la secuencia como su forma de distenderse después de eventos con mucha gente y de recargar su energía social.