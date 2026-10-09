El Kily González reveló el consejo que le dio a Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

El técnico rosarino detalló que su viaje a Buenos Aires para la despedida de Messi no alteró la preparación del plantel

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Cristian González viajó a Buenos Aires para asistir a la despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el estadio Monumental y luego regresó a Estados Unidos para retomar sus funciones en el Inter Miami. El entrenador rosarino explicó que su ausencia fue breve y que no afectó la preparación del plantel de cara a la fecha de MLS. Al volver a Florida, el Kily dimensionó el último partido del capitán con la Albiceleste.

“Lo hemos hablado mucho no solamente con él (Messi) sino también con la gente del club. No es que uno dice: ‘Me voy y dejo...’ No, no. Se dejó una planificación, tengo gente que está preparada para asumir, he llegado y los jugadores estaban energéticamente muy bien”, detalló el Kily este viernes ante la prensa. La presencia del técnico en Argentina estuvo vinculada a la última presentación de Messi con la Albiceleste, una noche que el entrenador vivió desde cerca antes de reincorporarse al trabajo cotidiano de las Garzas.

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“Fue increíblemente intenso. Lo único que importaba era que lo disfrutara. Simplemente le dije que lo disfrutara, que absorbiera todo el cariño no solo de Argentina, sino del mundo entero”, comentó sobre la despedida del 10. “Por supuesto que lo vamos a extrañar con esa camiseta, pero hoy lo tenemos acá. Los que estamos acá tenemos que disfrutarlo”, agregó. Mientras, el club entra en una etapa de exigencia en la Major League Soccer y busca recuperar regularidad en el torneo local.

El Kily González habló de la despedida de Messi en el Monumental (@InterMiamiCF)

El regreso de Messi a Estados Unidos se produjo después de la victoria de Argentina por 3-0 ante Benín durante el cierre de la fecha FIFA. El capitán retomó los entrenamientos con Inter Miami este jueves y se sumó a la rutina del equipo junto con Rodrigo De Paul, que también había participado en el amistoso. La vuelta de ambos reorientó la preparación hacia el partido del sábado frente a D.C. United, previsto para las 20.30 en el Nu Stadium, en un encuentro que puede influir en la posición del conjunto de Florida dentro de la Conferencia Este.

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“Leo es alguien que transmite una mentalidad determinada cada día; exige que sus compañeros, y todos nosotros, demos el 100% en todos los aspectos. Es un competidor nato. Se nota en cada entrenamiento y es increíble. Tiene 39 años, pero busca constantemente nuevos retos. Eso es fantástico para todos, no solo para sus compañeros, sino también para el cuerpo técnico y el club. Te impulsa a ser mejor cada día”, afirmó el entrenador.

El capitán rosarino ya está devuelta en Florida para encarar el tramo final de la MLS (@InterMiamiCF)

El desafío inmediato de Inter Miami será dejar atrás una racha de cinco partidos consecutivos sin triunfos en la MLS. El equipo, de todos modos, levantó la Campeones Cup tras vencer a Cruz Azul por 2-0 en la final y ahora afronta el cierre de la fase regular con el objetivo de ajustar su rendimiento. Las Garzas ocupan el tercer puesto de la Conferencia Este con 46 unidades, las mismas que New England, mientras Nashville lidera la zona con una ventaja de 14 puntos.

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“Estamos en un buen momento. Los jugadores que regresaron de sus respectivas selecciones nacionales están rindiendo muy bien. Hemos entrenado eficazmente y sabemos que necesitamos volver a ganar, eso es fundamental. Tenemos algunos partidos para asentarnos bien, llegar a la recta final de la temporada en plena forma y pulir los detalles para ser el mejor equipo posible”. El equipo de Florida se mantiene además en el sexto lugar de la clasificación general, una posición desde la que todavía conserva opciones en la pelea por el Supporters’ Shield, encabezado por Nashville con 60 puntos. La clasificación a los playoffs aparece encaminada porque Inter Miami se encuentra entre los nueve equipos que avanzarán en cada conferencia, una instancia en la que buscará defender la MLS Cup que ganó en 2025.