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El desconocido gesto de Messi con los empleados de la AFA que reveló un ex ayudante de Sabella: “Es así y después se matan por él”

Julián Camino, ex colaborador del cuerpo técnico, recordó sorteos de motos, gestos con el personal de Ezeiza y un episodio con una camiseta firmada tras la semifinal de Brasil 2014

Uno de los ayudantes de Alejandro Sabella al frente de la selección argentina contó los regalos habituales que hacía La Pulga a los empleados de la AFA

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Julián Camino, ex futbolista de Estudiantes e integrante del cuerpo técnico de Alejandro Sabella en la selección argentina, reveló en el programa de streaming No juegan con nadie una serie de anécdotas inéditas sobre Lionel Messi durante los años en que compartieron trabajo en el predio de Ezeiza. Entre los relatos, Camino contó cómo el capitán organizaba sorteos de motos y otros premios para el personal del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un gesto que, según su testimonio, se repitió a lo largo de los años en los que Messi integró el plantel nacional.

“Messi ha ayudado mucho a los empleados del predio de la AFA. Hacía regalos, sorteos, siempre muy presente, lo mismo dividiendo los premios. Todo ese grupo tenía grandes gestos”, relató Camino, quien trabajó junto al capitán durante la gestión de Sabella al frente del seleccionado, entre 2011 y 2014.

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Camino describió una relación cercana entre Messi y los colaboradores del plantel, lejos de la imagen distante que suele asociarse a las grandes figuras del fútbol mundial. Según su testimonio, el rosarino nunca marcó diferencias jerárquicas con quienes integraban el staff técnico, pese a que ya entonces era considerado el mejor futbolista del planeta.

“Lo disfrutamos bastante a Messi. Él siendo el mejor jugador del mundo, en ningún momento nos puso un reparo. Siempre nos apoyó. Nunca nos hizo a un costado a pesar de falencias, siempre tiró para adelante”, afirmó el ex futbolista.

Esa cercanía también se manifestaba en los viajes del plantel. Camino recordó que los jugadores integraban a los miembros del cuerpo técnico en las dinámicas grupales, incluso en los momentos de distensión durante los traslados en avión.

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“Siempre muy positivo y siempre nos metieron en el grupo con el plantel. Íbamos en el avión y nos venían a buscar para jugar al truco. A mí, a Claudio Gugnali y el profe”, detalló Camino.

Fotos Seleccion Argentina derrota en finales
El cuerpo técnico de Alejandro Sabella y el plantel argentino tras la final perdida ante Alemania en el Mundial 2014 (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

El gusto de Messi por el truco, el juego de cartas tradicional del Río de la Plata, trascendió aquella etapa con Sabella. Durante el Mundial de Qatar 2022 el plantel organizó un torneo interno con un pozo de 3.600 dólares para el ganador, en el que el capitán compitió junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, aunque en esa ocasión no se quedó con el primer puesto.

Entre los recuerdos personales que Camino conserva de aquella etapa, mencionó un episodio vinculado al Mundial de Brasil 2014. Tras la clasificación a semifinales frente a Bélgica, el ex jugador le pidió a Messi la camiseta que había utilizado durante el partido.

“Le pedí una camiseta y me la robaron. La camiseta de cuando pasamos a semifinales contra Bélgica. En el vestuario la dejó tirada, le pregunté y obviamente me la dio. Me la llevé sin lavarla y a los días me la firmó”, contó Camino.

El objeto tenía un valor sentimental particular para el ex futbolista, quien decidió enmarcarlo y exhibirlo en una propiedad personal. Sin embargo, tiempo después sufrió un robo que le hizo perder esa pieza. “Hice un cuadro lindo con esa camiseta, la tenía en una quinta acá y me la robaron”, lamentó Camino.

Aquel Mundial terminó con Argentina en la final, derrotada 1 a 0 ante Alemania en tiempo suplementario. Messi fue elegido mejor jugador del torneo pese a la caída, un reconocimiento individual que no logró compensar la frustración de perder la definición.

Las anécdotas compartidas por Camino se suman a otros testimonios recogidos por distintas figuras que acompañaron a Messi desde su llegada al predio de Ezeiza, siendo apenas un adolescente. El profesor Gerardo Salorio, preparador físico de las divisiones juveniles, el primer contacto del rosarino con la Selección se produjo en 2004, cuando todavía integraba las inferiores de Barcelona y la Federación Española de Fútbol intentaba sumarlo a su seleccionado.

“Vos entrás al predio y ves la cancha 1, ahí estábamos entrenando. Y Hugo (Tocalli) me llama. Había una persona grande con un adolescente al lado. No lo conocía, era Messi”, recordó Salorio en diálogo con Infobae.

Dos décadas después de aquel primer paso por Ezeiza, Messi cerró su ciclo con la camiseta argentina el martes 6 de octubre, en el estadio Monumental, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 3 a 0 a Benín con un gol de penal del propio capitán y dos asistencias. El partido marcó el final de 21 años de carrera internacional, con un saldo de 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias, cifras que lo ubican como el máximo goleador y asistidor histórico del seleccionado nacional, según datos oficiales de la AFA.

Durante ese período, Messi conquistó el Mundial de 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la medalla de oro olímpica en Beijing 2008, además de disputar otras tres finales continentales y dos definiciones mundialistas más. El testimonio de Camino aporta una mirada desde adentro del grupo sobre los años en que el capitán comenzó a consolidarse como referente del plantel, en una etapa previa a buena parte de esos logros con la casaca nacional.

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