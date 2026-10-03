Política

El Gobierno no quiere confrontar con la Iglesia, pero apuntan contra García Cuerva

La clave de evitar la politización se mantiene a pesar de la ola de cuestionamientos del arzobispo de la Ciudad y otros representantes. Apuestan a las internas entre los sectores eclesiásticos y esperan más cuestionamientos hoy antes de la peregrinación a Luján

Via Crucis / Catedral Bs As pascuas Monseñor Jorge Garcia Cuerva
El arzobispo Jorge García Cuerva volvió a apuntar contra el mileísmo
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A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV, el Gobierno mantuvo el habitual silencio —al menos en las primeras líneas— ante las renovadas críticas que emitió ayer el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Y planean hacer lo propio de cara a los cuestionamientos que, descuentan, se precipitarán hoy durante la peregrinación a Luján.

La orden histórica de los hermanos Milei a sus ministros y secretarios de mantener “sin politizar” la relación con la Iglesia se mantiene intacta. Pero por lo bajo en la Casa Rosada apuntan contra el monseñor, lo acusan por sus vínculos con el kirchnerismo y distinguen su posición de la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina, a cargo de Marcelo Colombo.

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En sus homilías, García Cuerva suele ser particularmente duro con el mileísmo, aunque sin mencionarlo, por las formas y por el modelo económico y social que propone y aplica el Gobierno. Y ayer retomó el mismo camino.

García Cuerva habló en la puerta de la Catedral Metropolitana, antes de la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján. Consultado sobre el país que encontrará el Pontífice al visitar el país entre el 8 y el 11 de noviembre, dijo que se va a encontrar con “una Argentina herida, una Argentina dividida”. También habló de un país “en crisis” y con un porcentaje alto de pobres. Y pidió evitar que el Papa sea ubicado de uno u otro lado de la grieta.

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Javier Milei y su hermana Karina Milei
La orden de los Milei a las primeras líneas del Gobierno fue no confrontar con el arzobispo porteño (EFE)

Antes había señalado que existen diferencias entre la Iglesia y el Gobierno y destacó la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo. Y deslizó, además, que los gobiernos nacionales y locales y la Iglesia están sentados a una misma mesa para organizar la visita. Pero esos señalamientos, más conciliadores, no fueron suficientes para evitar que en el oficialismo, incómodos, tuvieran que morderse la lengua nuevamente.

Desde Francia, el Presidente ofreció otra lectura de la situación social tras la suba de la pobreza. En el cierre de la Argentina Week Paris, al recibir el premio al “Economista más influyente” del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia, el jefe de Estado se mostró sensible. “No estoy diciendo que la foto sea buena, la foto sigue siendo un espanto, la foto sigue siendo horrible, pero sin lugar a dudas es la mejor película de la historia argentina”, sostuvo.

En Casa Rosada solo permiten que las segundas líneas salgan a responder, mientras las primeras se quedan en el molde. De esa dinámica surge el caso de Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo, que tuiteó con dureza en respuesta al Arzobispo porteño. Núñez integra las tropas de Santiago Caputo y es de confianza del grupo de tuiteros de Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”.

La publicación de Felipe Núñez contra el arzobispo Jorge García Cuerva
La publicación de Felipe Núñez contra el arzobispo Jorge García Cuerva

En el oficialismo señalan que hay internas entre los sectores de la Iglesia. Distinguen entre el Episcopado y el arzobispo porteño: según comentarios en off the record, los Milei valoran más al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. Un alto funcionario de Casa Rosada explicó que el vínculo no es uniforme y que “no son los mismos lazos políticos” con ambos. Esa lectura es la que sostiene el apuntar contra García Cuerva sin enfrentarse con el conjunto de la Iglesia.

Si bien su prédica es más resonante, García Cuerva no es el único. Ayer, en una entrevista con A24, el párroco de San Cayetano, Lucas Arguimbau, habló con pesar de la situación de los endeudados, los jubilados y los discapacitados, los principales puntos débiles del Gobierno, junto a la educación universitaria. Fue un mensaje muy crítico con el Gobierno que, como el del arzobispo, no lo mencionó. No es la primera vez que la Iglesia porteña pone esos temas sobre la mesa: el 7 de agosto, en la misa de San Cayetano, García Cuerva había dicho que la libertad económica no puede ser absoluta y pidió por los pobres y los endeudados.

García Cuerva encabezó la misa de cierre de la Peregrinación a Luján
Se esperan nuevas críticas al Gobierno en el marco de la peregrinación a Luján

Lo dicho por García Cuerva ayer fue un adelanto de la Iglesia. Y se esperan más críticas hoy, en la peregrinación a Luján. Eso podría empañar los esfuerzos del Presidente por ensalzar las inversiones conseguidas en Francia, en medio de los cuestionamientos por el estado de la actividad de la economía. Hay sectores que repuntan, como los de la minería y el petróleo, pero la industria y el comercio caen con fuerza y hay cada vez más despidos.

Peregrinación a Luján. El Arzobispado informó que monseñor García Cuerva atenderá a la prensa entre las 7 y las 7.30 en el santuario de San Cayetano. La imagen peregrina saldrá de allí a las 10.

Para entonces es probable que el Gobierno vuelva a escuchar señalamientos.

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