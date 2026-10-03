Economía

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 2

El organismo previsional difundió el calendario de pagos, con fechas diferenciadas según la prestación y una actualización del 1,66 % en los haberes y las asignaciones

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La ANSES aplica un aumento del 1,66 % en octubre de 2026 sobre la base de la inflación de agosto
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de octubre de 2026, con nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios con DNI terminado en 2 cobrarán en distintas fechas, según la prestación correspondiente.

El aumento fue establecido mediante la resolución 284/2026, conforme al mecanismo de movilidad previsto en el Decreto 274/24. La fórmula toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago: para octubre se consideró la inflación de agosto, de 1,7 %, que determinó una actualización de 1,66 %.

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Jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mínima cobrarán el martes 13 de octubre si su documento termina en 2. El haber mínimo actualizado para octubre asciende a $ 435.748,51.

A ese importe se suma un bono extraordinario de $ 70.000 para quienes perciben la mínima, por lo que el total a cobrar llega a $ 505.748,51. El Gobierno dispone este refuerzo desde 2024 y lo confirma para cada período de pago. Quienes cobren por encima de la mínima, pero no alcancen ese total, recibirán un adicional proporcional.

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

Las personas con DNI terminado en 2 que cobran una jubilación o pensión superior al haber mínimo tendrán acreditado el pago el lunes 26 de octubre. El monto dependerá de los aportes, la trayectoria laboral y el beneficio individual de cada titular.

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Las personas con jubilaciones superiores al haber mínimo y DNI terminado en 2 cobran el 26 de octubre (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las personas con jubilaciones superiores al haber mínimo y DNI terminado en 2 cobran el 26 de octubre (REUTERS/Agustin Marcarian)

El haber máximo del sistema previsional quedó fijado en $ 2.932.174,85. Los jubilados que superen el umbral previsto para recibir el refuerzo no percibirán el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 2 cobrarán el 13 de octubre.

La AUH tiene un valor general de $ 156.588 por hijo y de $ 203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $ 509.863 en el valor general y de $ 662.822 para la zona 1.

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $ 78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $ 1.212.301. El monto disminuye según la escala de ingresos y llega a $ 16.487 en el último tramo.

Asignación por Embarazo

Quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y tienen DNI terminado en 2 cobrarán el miércoles 14 de octubre.

La prestación tiene un valor general de $ 156.588, mientras que para residentes de la zona 1 asciende a $ 203.565. El pago está destinado a personas gestantes que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acreditará el jueves 15 de octubre para los documentos terminados en 2 y 3. El valor depende del ingreso del grupo familiar.

El monto más alto es de $ 78.304 para ingresos familiares de hasta $ 1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $ 52.821, $ 31.949 y $ 16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $ 78.304 y tienen un piso de $ 32.231.

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Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documento terminado en 2 cobran el 14 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio estarán disponibles entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento, incluido el DNI finalizado en 2.

En octubre, la asignación por nacimiento es de $ 91.273, la correspondiente a matrimonio alcanza los $ 136.662 y la de adopción llega a $ 545.685. El cobro requiere que la persona haya presentado la documentación y reúna las condiciones exigidas por ANSES.

Pensiones no contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 2 cobrarán el viernes 9 de octubre.

La pensión por invalidez o por vejez equivale a $ 305.023 sin bono, mientras que la PNC para madres de siete hijos o más alcanza el haber mínimo de $ 435.748,51. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no acceden a una jubilación ordinaria, se ubica en $ 348.598,81.

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrarse entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre, sin distinción por la terminación del DNI.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 2 perciben sus haberes el 9 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asignación por hijo tiene un valor general de $ 156.588, que sube a $ 203.565 para la zona 1. En los casos de hijo con discapacidad, los importes son de $ 509.863 en el valor general y de $ 662.822 en la zona 1.

Desempleo Plan 1

Las personas con DNI terminado en 2 que cobran la Prestación por Desempleo tendrán depositado el pago el viernes 23 de octubre, junto con los documentos finalizados en 3.

Para octubre, la prestación tiene un piso de $ 191.900 y un tope de $ 383.800. El importe final se calcula de forma individual según los salarios previos y los aportes registrados antes de la desvinculación laboral.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

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