ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 2

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de octubre de 2026, con nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios con DNI terminado en 2 cobrarán en distintas fechas, según la prestación correspondiente.
El aumento fue establecido mediante la resolución 284/2026, conforme al mecanismo de movilidad previsto en el Decreto 274/24. La fórmula toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago: para octubre se consideró la inflación de agosto, de 1,7 %, que determinó una actualización de 1,66 %.
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Jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo
Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mínima cobrarán el martes 13 de octubre si su documento termina en 2. El haber mínimo actualizado para octubre asciende a $ 435.748,51.
A ese importe se suma un bono extraordinario de $ 70.000 para quienes perciben la mínima, por lo que el total a cobrar llega a $ 505.748,51. El Gobierno dispone este refuerzo desde 2024 y lo confirma para cada período de pago. Quienes cobren por encima de la mínima, pero no alcancen ese total, recibirán un adicional proporcional.
Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima
Las personas con DNI terminado en 2 que cobran una jubilación o pensión superior al haber mínimo tendrán acreditado el pago el lunes 26 de octubre. El monto dependerá de los aportes, la trayectoria laboral y el beneficio individual de cada titular.
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El haber máximo del sistema previsional quedó fijado en $ 2.932.174,85. Los jubilados que superen el umbral previsto para recibir el refuerzo no percibirán el bono extraordinario.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 2 cobrarán el 13 de octubre.
La AUH tiene un valor general de $ 156.588 por hijo y de $ 203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $ 509.863 en el valor general y de $ 662.822 para la zona 1.
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Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $ 78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $ 1.212.301. El monto disminuye según la escala de ingresos y llega a $ 16.487 en el último tramo.
Asignación por Embarazo
Quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y tienen DNI terminado en 2 cobrarán el miércoles 14 de octubre.
La prestación tiene un valor general de $ 156.588, mientras que para residentes de la zona 1 asciende a $ 203.565. El pago está destinado a personas gestantes que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
La Asignación por Prenatal se acreditará el jueves 15 de octubre para los documentos terminados en 2 y 3. El valor depende del ingreso del grupo familiar.
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El monto más alto es de $ 78.304 para ingresos familiares de hasta $ 1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $ 52.821, $ 31.949 y $ 16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $ 78.304 y tienen un piso de $ 32.231.
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de pago único
Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio estarán disponibles entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento, incluido el DNI finalizado en 2.
En octubre, la asignación por nacimiento es de $ 91.273, la correspondiente a matrimonio alcanza los $ 136.662 y la de adopción llega a $ 545.685. El cobro requiere que la persona haya presentado la documentación y reúna las condiciones exigidas por ANSES.
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Pensiones no contributivas (PNC)
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 2 cobrarán el viernes 9 de octubre.
La pensión por invalidez o por vejez equivale a $ 305.023 sin bono, mientras que la PNC para madres de siete hijos o más alcanza el haber mínimo de $ 435.748,51. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no acceden a una jubilación ordinaria, se ubica en $ 348.598,81.
Asignaciones familiares de pensiones no contributivas
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrarse entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre, sin distinción por la terminación del DNI.
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La asignación por hijo tiene un valor general de $ 156.588, que sube a $ 203.565 para la zona 1. En los casos de hijo con discapacidad, los importes son de $ 509.863 en el valor general y de $ 662.822 en la zona 1.
Desempleo Plan 1
Las personas con DNI terminado en 2 que cobran la Prestación por Desempleo tendrán depositado el pago el viernes 23 de octubre, junto con los documentos finalizados en 3.
Para octubre, la prestación tiene un piso de $ 191.900 y un tope de $ 383.800. El importe final se calcula de forma individual según los salarios previos y los aportes registrados antes de la desvinculación laboral.
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Desempleo Plan 2
Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.
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