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Los tres puestos que no tienen dueño en la Selección en la nueva formación ideal de Scaloni

El combinado nacional ya comenzó la era post Messi y el director técnico empieza a probar variantes para conformar el equipo de la nueva renovación

Scaloni todavía no confirmó su continuidad, pero ya empezó con la renovación del plantel (Foto REUTERS/Rodrigo Valle)
Scaloni todavía no confirmó su continuidad, pero ya empezó con la renovación del plantel (Foto REUTERS/Rodrigo Valle)
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La renovación de la renovación. Eso es lo que ya puso en marcha Lionel Scaloni, decidido a purificar el aire futbolístico de la Selección luego de cada Copa del Mundo y más ahora que Lionel Messi anunció su retiro del equipo albiceleste. Para la actual fecha FIFA, el técnico convocó a cuatro caras nuevas -Román Vega, Valentín Gómez, Tobías Andrada y Leonel Flores- y a nueve futbolistas que no fueron al último Mundial: Santiago Beltrán, Agustín Giay, Juan Foyth, Tomás Palacios, Ezequiel Fernández, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro. No ingresa en este listado Leonardo Balerdi, quien volvió tras perderse la Copa del Mundo por una lesión casi sobre el comienzo de la competencia. En ese marco, Scaloni ya tiene en su cabeza casi el 75% de su equipo ideal. Dicho de otro modo: solamente hay tres puestos que hoy no tienen dueño en su nueva formación ideal.

Si Argentina tuviera que jugar esta noche otra final mundialista en lugar de un amistoso frente a Burkina Faso, Scaloni no dudaría en poner de entrada a estos siete jugadores: Emiliano Martínez en el arco, Cristian Romero y Lisandro Martínez de marcadores centrales, Nicolás Tagliafico (hoy dejando atrás una lesión muscular) en el lateral izquierdo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister para el mediocampo, y Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la delantera.

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Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la dupla de ataque de la Selección (Foto REUTERS/Amanda Perobelli)
Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la dupla de ataque de la Selección (Foto REUTERS/Amanda Perobelli)

En consecuencia, a Scaloni le quedarían apenas tres casilleros por completar: el del lateral derecho y el de dos de los integrantes de la mitad de la cancha.

Si se tiene en cuenta que se viene el tiempo de Lautaro Martínez como titular ante la ausencia de Messi, el técnico comenzará a poner con frecuencia a una dupla de ataque muy pedida por los hinchas: la que conforman Julián Álvarez y el capitán del Inter italiano.

La nueva era de la Selección contempla la presencia de Julián y de Lautaro conviviendo en el ataque. Cuando estaba Messi, Scaloni solía explicar que los tres juntos podían jugar solamente en circunstancias especiales ya que necesitaba garantizar un equilibrio para que el equipo no quedara descompensado.

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Ahora, ya sin Messi, el escenario cambió: el ataque de Argentina tendrá -siempre que no haya imponderables como lesiones o suspensiones- a dos de los diez mejores centrodelanteros del mundo: Julián y Lautaro, Lautaro y Julián.

Mac Allister y Enzo Fernández, dos fijas en la mitad de la cancha. Leandro Paredes deberá esperar por la suspensión (Foto EFE/EPA/WILL OLIVER)
Mac Allister y Enzo Fernández, dos fijas en la mitad de la cancha. Leandro Paredes deberá esperar por la suspensión (Foto EFE/EPA/WILL OLIVER)

Los dos laterales derechos que Scaloni llevó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 son Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Uno (Molina) cumplió una de las siete fechas que le dieron de suspensión tras la trifulca dentro del campo de juego en la final que Argentina perdió ante España. El otro (Montiel) no fue convocado por Scaloni para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Dispuesto a probar, el técnico citó a Agustín Giay, quien quedó a las puertas de jugar el último Mundial, y a Juan Foyth, desafectado de esta convocatoria por una lesión muscular. Si estuvieran los cuatro disponibles, la sensación es que Giay picaría en punta para quedarse con la titularidad, pero en definitiva a eso lo terminará definiendo el tiempo.

Con Leandro Paredes que recién cumplió una de las diez fechas que le dieron de suspensión (la AFA ya presentó una apelación ante la FIFA para que se la reduzcan), con Rodrigo De Paul que solamente fue convocado para la despedida de Messi ante Benín y con Thiago Almada recuperándose de un desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda, Scaloni les dio la chance de mostrarse en la goleada 4 a 0 sobre Bolivia a Exequiel Palacios y a Nicolás Paz. Y los dos la aprovecharon con creces: fueron los mejores de la victoria de Argentina, el último miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Ante este escenario, los únicos dos mediocampistas que parecen tener un puesto poco menos que asegurado son Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Evidentemente, se avecina una fuerte disputa entre los futbolistas que encabezan la renovación para intentar ganarse un lugar importante en la consideración de Scaloni. Si esta vez convocó a 37 futbolistas y hay varios más que están en su radar, la puja por “pertenecer” será muy pero muy reñida. Lejos de incomodarlo, Scaloni dice estar encantado de disponer de tantas variantes.

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