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La furia de Brian Sarmiento tras su polémica separación de Danelik: “Es la última vez”

El exfutbolista publicó un video durante su entrenamiento y elogió a su exnovia, tras varios días de versiones y cruces en redes sociales que rodearon la ruptura de la pareja

Brian Sarmiento se pronunció sobre su separación de Danelik Galazán durante la preparación de su pelea frente a El Polaco en Párense de Manos IV (Video: Instagram)

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Brian Sarmiento rompió el silencio sobre el final de su relación con Danelik Galazán a través de un video grabado durante su entrenamiento matutino, en medio de la preparación para la pelea que tendrá contra El Polaco en Párense de Manos IV. El exfutbolista, visiblemente cansado de las especulaciones que circularon en los últimos días, fue contundente al advertir que no volvería a referirse al tema públicamente.

“Esto para que quede claro lo que hablé el otro día en la nota que salió en Los Profesionales, que mi hija me va a estar acompañando en mi pelea, que es algo muy importante para mí. Mi hija me va a venir, después de tanto tiempo, a acompañar”, arrancó diciendo el exdeportista en el clip que compartió en sus historias de Instagram, antes de referirse directamente a su ex pareja.

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“Y es la última vez que hablo de esto, que Danelik es una gran persona. Danelik me acompañó en todo este proceso que yo tuve después fuera de la casa. Fue la que se bancó los trapos cuando todo el mundo me hacía mie... Solo tengo palabras de agradecimiento, solo tengo cariño para ella. La quiero un montón”, remarcó el ex jugador de fútbol, visiblemente molesto por la repercusión que había tomado la polémica en los días previos.

Brian Sarmiento afirmó que la separación con Danelik Galazán fue una decisión mutua (Video: Los Profesionales con Flor, El Nueve)

Para cerrar el mensaje, el exfutbolista fue tajante respecto de su intención de no volver a hablar sobre la separación: “Así que nada, esto que quede claro. Y es la última vez que voy a hablar de esto, para que quede bien en claro, para que dejen de hablar pelotudeces, para que dejen de generar quilombo entre nosotros”. Cerró el video con un saludo y una frase vinculada a su entrenamiento: “Así que les mando un beso. A seguir metiéndole”.

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El conflicto había tomado mayor dimensión luego de que el exfutbolista hablara sobre el final de la relación en el programa Los Profesionales con Flor (El Nueve). Allí había sostenido que la separación respondió a “diferentes estilos de vida” y había remarcado que ambos buscaban proyectos distintos para su futuro. “Ya no conectábamos mucho a través del amor y lo mejor es, antes de hacerse daño, estar cada uno por su lado”, había explicado en esa entrevista, además de descartar que la diferencia de trece años entre ambos influyera en la decisión.

Danelik Galazán difundió imágenes de recuerdos rotos en sus redes sociales tras la emisión de los comentarios televisivos de Sarmiento
Danelik Galazán difundió imágenes de recuerdos rotos en sus redes sociales tras la emisión de los comentarios televisivos de Sarmiento

Esas declaraciones generaron un fuerte enojo en Danelik Galazán, exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), quien respondió con dureza en sus redes sociales. La influencer compartió una imagen con fotografías y recuerdos rotos, desparramados sobre el piso, junto a un mensaje cargado de reproches: “Se puede ser todo en esta vida, pero ser FALSO con uno mismo, naaah. De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me AMABA. Una banda”.

La tucumana no se quedó únicamente con esa publicación. En su cuenta de X, redobló la apuesta con un descargo más extenso en el que acusó al exfutbolista de buscar generarle dolor de manera deliberada. “Si buscaba hacerme doler, lo está logrando”, escribió, en referencia directa a las declaraciones televisivas de su exnovio. Además, cuestionó la coherencia entre el pedido de respeto que, según ella, le había hecho Sarmiento en privado y sus comentarios posteriores en los medios: “Primero me decís que nos respetemos y después salís a hablar cosas en la tele. Me quiere dar vuelta todo, como que yo soy la loca que interpreta mal las cosas”.

La creadora de contenido acusó a Sarmiento en la red social X de generar dolor deliberado y de contradecir los pedidos de respeto acordados en privado
La creadora de contenido acusó a Sarmiento en la red social X de generar dolor deliberado y de contradecir los pedidos de respeto acordados en privado

En medio de la escalada de tensión, Danelik reconoció públicamente el desgaste emocional que le provocó la exposición mediática de la ruptura. A través de un vivo en TikTok, la joven reapareció sumida en un ataque de llanto para expresar su arrepentimiento por las reacciones impulsivas que había tenido en redes. “Por el enojo que tenía actué e hice todas esas cosas que no tenía ganas de hacer”, confesó, y agregó que la exposición terminó perjudicando su propia estabilidad emocional: “Todo lo que hice me hizo quedar más dolida. Subí esas cosas hablando y haciendo vivo”.

La influencer también había manifestado, en un mensaje previo en X, su decisión de mantenerse alejada de notas y entrevistas mientras procesaba la ruptura. “Realmente no tengo ganas de hacer notas, ni mucho menos ir a programas porque no estoy bien y de ánimos ni les cuento, no quiero salir de casa”, había escrito, al tiempo que pidió comprensión a los medios que buscaban su palabra sobre el tema.

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