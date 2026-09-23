Panamá enfrenta un conjunto de desafíos que deben atenderse, señala informe del sector privado

Una ilustración muestra a un trabajador en Panamá cargando un monstruo de deuda, mientras otros luchan por ahorrar, en un contexto de dificultad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inclusión financiera en Panamá muestra avances significativos, al registrarse que el acceso a cuentas financieras entre adultos de 15 años o más pasó de 45% a 64.1%.

El incremento representa una oportunidad clave para facilitar el acceso al crédito formal y avanzar en el cierre de brechas de género, señala el IX Informe de Calidad de Vida presentado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

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Se destaca un crecimiento en el uso de pagos digitales, de 36.4% a 52.1%, así como a la cultura del ahorro en instituciones financieras, de 15.1% a 32.9%.

Sin embargo, la investigación confirma que la seguridad ciudadana se mantiene como una de las principales preocupaciones para la calidad de vida en Panamá.

La tasa de delitos denunciados, de acuerdo con el análisis, aumentó de 2,239.2 por 100 mil habitantes en 2023 a 2,286.9 en 2025.

La tasa de homicidios pasó de 12.4 en 2023 a 12.9 en 2025, asegura el análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma línea, se agrega que la tasa de homicidios pasó de 12.4 a 12.9 en el mismo período.

En medio de este escenario, la violencia doméstica continúa situándose como uno de los principales componentes de las denuncias.

Se puntualiza que el sistema penitenciario también enfrenta presiones importantes, en tanto que la violencia mantiene componentes territoriales y de género que requieren respuestas diferenciadas y preventivas, justicia eficiente y reducción de la impunidad, más allá del control policial.

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Al referirse al sector vivienda y de servicios públicos, el documento revela que el déficit habitacional nacional experimentó una reducción significativa, ubicándose en un 8.5% en 2025, lo que equivale a aproximadamente 112,715 viviendas.

No obstante, al incorporar las carencias de agua potable, saneamiento y electricidad, se documenta que el déficit habitacional ampliado aumentó a 24.3%, aproximadamente 322,755 viviendas.

El documento revela que el déficit habitacional nacional experimentó una reducción significativa, ubicándose en un 8.5% en 2025, lo que equivale a aproximadamente 112,715 viviendas. (Foto AP/Matías Delacroix)

Las mayores carencias se concentran en las comarcas indígenas y en territorios con mayores rezagos socioeconómicos, siempre de acuerdo con el informe.

En cuanto a la expansión urbana y el crecimiento del parque vehicular, se consigna que continúan ejerciendo presión sobre la infraestructura.

Entre 2015 y 2024 el parque vehicular aumentó 28%, superando el millón de vehículos, mientras que los automóviles particulares crecieron 41% y las motocicletas 50%.

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El transporte público mostró una recuperación, reflejando que los pasajeros movilizados por MiBus y Metro aumentaron 4.8% entre 2024y 2025, la accidentalidad vial continúa siendo elevada.

En 2025 se registraron 52,812 accidentes, equivalentes a 145 diarios, aproximadamente seis por hora o un accidente cada diez minutos. La tasa alcanzó 1,148.5 accidentes por cada 100 mil habitantes, da a conocer el análisis.

Entre 2015 y 2024 el parque vehicular aumentó 28%, superando el millón de vehículos, mientras que los automóviles particulares crecieron 41% y las motocicletas 50%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del IX Informe de Calidad de Vida destaca que el país mantiene fortalezas ambientales importantes.

Da a conocer que durante el año pasado la nación registró una cobertura forestal del 62.2% de su territorio y consolidó un 54.4% de superficie marina protegida, cifras que lo posicionan como uno de los líderes ambientales de la región.

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Pero, el estudio enciende una señal de alerta respecto al consumo energético. Señala que la energía renovable en el consumo final bajó de 30.5% (2015) a 24.8% (2023), lo que para la investigación es una muestra de que la transición energética limpia no avanza al ritmo necesario.

Renán Arjona, coordinador del Observatorio Panamá, ¡cuéntame!, encargado de presentar los resultados del referido IX Informe de Calidad de Vida, manifestó que “Panamá no enfrenta un solo problema de calidad de vida, sino un conjunto de desafíos que se refuerzan mutuamente: pobreza, desigualdad territorial, exclusión educativa, informalidad laboral, brechas en salud, inseguridad, carencias habitacionales, congestión urbana y riesgos ambientales”.

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Añadió que “el reto no es solo crecer económicamente, sino convertir ese crecimiento en oportunidades, capacidades y bienestar sostenible para toda la población, cerrando las brechas territoriales”.