Panamá

Panamá enfrenta un conjunto de desafíos que deben atenderse, señala informe del sector privado

El reto no es solo crecer económicamente, sino convertir ese crecimiento en oportunidades, alega el análisis de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

Ilustración de trabajadores en Panamá con un hombre cargando un monstruo de deuda y otros intentando recolectar monedas en un entorno urbano con la Torre F&F.
Una ilustración muestra a un trabajador en Panamá cargando un monstruo de deuda, mientras otros luchan por ahorrar, en un contexto de dificultad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La inclusión financiera en Panamá muestra avances significativos, al registrarse que el acceso a cuentas financieras entre adultos de 15 años o más pasó de 45% a 64.1%.

El incremento representa una oportunidad clave para facilitar el acceso al crédito formal y avanzar en el cierre de brechas de género, señala el IX Informe de Calidad de Vida presentado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

PUBLICIDAD

Se destaca un crecimiento en el uso de pagos digitales, de 36.4% a 52.1%, así como a la cultura del ahorro en instituciones financieras, de 15.1% a 32.9%.

Sin embargo, la investigación confirma que la seguridad ciudadana se mantiene como una de las principales preocupaciones para la calidad de vida en Panamá.

La tasa de delitos denunciados, de acuerdo con el análisis, aumentó de 2,239.2 por 100 mil habitantes en 2023 a 2,286.9 en 2025.

Cinta policial amarilla acordonando una escena de crimen nocturna con un cuerpo cubierto, una pistola en el suelo mojado y luces de emergencia.
La tasa de homicidios pasó de 12.4 en 2023 a 12.9 en 2025, asegura el análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma línea, se agrega que la tasa de homicidios pasó de 12.4 a 12.9 en el mismo período.

En medio de este escenario, la violencia doméstica continúa situándose como uno de los principales componentes de las denuncias.

Se puntualiza que el sistema penitenciario también enfrenta presiones importantes, en tanto que la violencia mantiene componentes territoriales y de género que requieren respuestas diferenciadas y preventivas, justicia eficiente y reducción de la impunidad, más allá del control policial.

PUBLICIDAD

Al referirse al sector vivienda y de servicios públicos, el documento revela que el déficit habitacional nacional experimentó una reducción significativa, ubicándose en un 8.5% en 2025, lo que equivale a aproximadamente 112,715 viviendas.

No obstante, al incorporar las carencias de agua potable, saneamiento y electricidad, se documenta que el déficit habitacional ampliado aumentó a 24.3%, aproximadamente 322,755 viviendas.

El documento revela que el déficit habitacional nacional experimentó una reducción significativa, ubicándose en un 8.5% en 2025, lo que equivale a aproximadamente 112,715 viviendas. (Foto AP/Matías Delacroix)
El documento revela que el déficit habitacional nacional experimentó una reducción significativa, ubicándose en un 8.5% en 2025, lo que equivale a aproximadamente 112,715 viviendas. (Foto AP/Matías Delacroix)

Las mayores carencias se concentran en las comarcas indígenas y en territorios con mayores rezagos socioeconómicos, siempre de acuerdo con el informe.

En cuanto a la expansión urbana y el crecimiento del parque vehicular, se consigna que continúan ejerciendo presión sobre la infraestructura.

Entre 2015 y 2024 el parque vehicular aumentó 28%, superando el millón de vehículos, mientras que los automóviles particulares crecieron 41% y las motocicletas 50%.

El transporte público mostró una recuperación, reflejando que los pasajeros movilizados por MiBus y Metro aumentaron 4.8% entre 2024y 2025, la accidentalidad vial continúa siendo elevada.

En 2025 se registraron 52,812 accidentes, equivalentes a 145 diarios, aproximadamente seis por hora o un accidente cada diez minutos. La tasa alcanzó 1,148.5 accidentes por cada 100 mil habitantes, da a conocer el análisis.

Una calle urbana con tráfico de coches, taxis, un autobús y una motocicleta. Hay edificios altos, palmeras, semáforos y señales de tráfico.
Entre 2015 y 2024 el parque vehicular aumentó 28%, superando el millón de vehículos, mientras que los automóviles particulares crecieron 41% y las motocicletas 50%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del IX Informe de Calidad de Vida destaca que el país mantiene fortalezas ambientales importantes.

Da a conocer que durante el año pasado la nación registró una cobertura forestal del 62.2% de su territorio y consolidó un 54.4% de superficie marina protegida, cifras que lo posicionan como uno de los líderes ambientales de la región.

Pero, el estudio enciende una señal de alerta respecto al consumo energético. Señala que la energía renovable en el consumo final bajó de 30.5% (2015) a 24.8% (2023), lo que para la investigación es una muestra de que la transición energética limpia no avanza al ritmo necesario.

Renán Arjona, coordinador del Observatorio Panamá, ¡cuéntame!, encargado de presentar los resultados del referido IX Informe de Calidad de Vida, manifestó que “Panamá no enfrenta un solo problema de calidad de vida, sino un conjunto de desafíos que se refuerzan mutuamente: pobreza, desigualdad territorial, exclusión educativa, informalidad laboral, brechas en salud, inseguridad, carencias habitacionales, congestión urbana y riesgos ambientales”.

Añadió que “el reto no es solo crecer económicamente, sino convertir ese crecimiento en oportunidades, capacidades y bienestar sostenible para toda la población, cerrando las brechas territoriales”.

Temas Relacionados

PanamáInformeCalidadVidaCámara de ComercioFinancieraOportunidadClaveAvancesCuentasIncrementoSeguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ocho nuevas aprehensiones elevan a 15 las capturas por presunto peculado en Panamá

Ocho nuevas aprehensiones elevan a 15 las capturas por presunto peculado en San Miguelito

Ocho nuevas aprehensiones elevan a 15 las capturas por presunto peculado en Panamá

Hidroeléctricas aportan el 46% de la electricidad en Panamá en medio de El Niño

Fortuna encabezó la producción del 22 de septiembre, mientras los embalses del occidente mostraron niveles más cercanos a sus máximos operativos que Bayano.

Hidroeléctricas aportan el 46% de la electricidad en Panamá en medio de El Niño

En Panamá aumentan las brechas estructurales ante pocos avances, señala informe del sector privado

Persisten abismos en pobreza, desigualdad, empleo, educación y servicios básicos, con mayor impacto en las comarcas, la niñez, los jóvenes y las mujeres, apunta el análisis

En Panamá aumentan las brechas estructurales ante pocos avances, señala informe del sector privado

En Panamá condenan a un hombre a 10 años de prisión por el delito de hurto pecuario agravado

Entre 2019 y 2023 en el país se hurtaron 3,970 reses, 1,003 bovinos en 2024 y entre enero y febrero de 2025 unos 174 animales fueron sustraídos, según las cifras oficiales

En Panamá condenan a un hombre a 10 años de prisión por el delito de hurto pecuario agravado

Panamá destaca en congreso internacional el papel de la ciencia en la conservación de los océanos

El país impulsa el ambiente y la conservación de su biodiversidad, afirman las autoridades

Panamá destaca en congreso internacional el papel de la ciencia en la conservación de los océanos

TECNO

Trump buscará un ‘Zar de la IA’ y plantea rebautizar la inteligencia artificial como ‘Inteligencia Superior’

Trump buscará un ‘Zar de la IA’ y plantea rebautizar la inteligencia artificial como ‘Inteligencia Superior’

Cuáles son las diferencia tecnológicas de un vehículo ‘normal’ y uno deportivo

Google Translate ya traduce conversaciones habladas al instante en más de 70 idiomas

Microsoft desmanteló EvilTokens, la red de fraude con IA que vulneró 12.000 cuentas corporativas

OpenAI y Anthropic piden a Australia entrenar sus IA con contenido protegido bajo condiciones

ENTRETENIMIENTO

Los easter eggs de la nueva película de ‘Resident Evil’ que los fans reconocerán de los videojuegos

Los easter eggs de la nueva película de ‘Resident Evil’ que los fans reconocerán de los videojuegos

Jack Haven, estrella de “Atypical”, recurre a las redes para pedir trabajo: “Estoy en una emergencia”

Del fan fiction de Star Wars al mayor estreno romántico del año en Prime Video: cómo se adaptó “La hipótesis del amor”

Larissa Brito dos Santos, modelo brasileña, fue hallada muerta en el auto de su exnovio

Jesse Eisenberg admite que durante años menospreció la actuación: “Es un trabajo tan ridículo, nos pagan demasiado”

MUNDO

El Senado de Italia aprobó el retorno de la energía nuclear tras casi cuatro décadas

El Senado de Italia aprobó el retorno de la energía nuclear tras casi cuatro décadas

Estados Unidos invitó a Vladimir Putin a la cumbre del G20 en Miami

Un caballo, una estela real y un barrio de adobe reaparecen bajo las arenas de la fortaleza de Tell Al-Abqain, en Egipto

Recorrieron más de 4.000 kilómetros y le brindaron una chance a su especie: la curiosa travesía de 3 perros salvajes en África

El Gobierno de Australia reduce en 38.000 las visas de vacaciones y trabajo en dos años: cuáles son los cambios