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Un ataque con drones impactó una refinería petrolera en Moscú durante el último día de las elecciones rusas

El gobernador de la región de la capital, Andréi Vorobiov, aseguró que desde la medianoche Rusia interceptó 189 vehículos no tripulados, mientras el alcalde confirmó los ataques a la instalación de Kapotnya

Columnas de humo se elevan de los incendios (en el centro) en una refinería de petróleo tras lo que las autoridades describen como un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026 (REUTERS)
Columnas de humo se elevan de los incendios (en el centro) en una refinería de petróleo tras lo que las autoridades describen como un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026 (REUTERS)
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Un ataque masivo con drones contra Moscú y su región obligó a evacuar a unas 400 personas y causó daños en la Refinería Petrolera de Moscú. El alcalde de la capital, Serguéi Sobianine, afirmó que la defensa antiaérea rusa derribó al menos 186 drones desde la medianoche del sábado, mientras el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, elevó el número a 249 aparatos neutralizados en el área bajo su jurisdicción.

Sobianine indicó que los equipos de emergencia acudieron a los sitios donde cayeron fragmentos de los drones interceptados. “Se han derribado un total de 35 drones más. Los equipos de emergencia están trabajando en las zonas donde cayeron los fragmentos”, publicó en redes sociales.

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El alcalde confirmó daños en un sector del complejo industrial de la Refinería Petrolera de Moscú. “Una instalación en el territorio de la Refinería Petrolera de Moscú resultó dañada”, señaló, y añadió que no hubo muertos ni heridos graves en ese punto.

El ataque continúa”, escribió Vorobiov en Telegram durante la madrugada y señaló que los incidentes provocaron daños en zonas residenciales. Las autoridades informaron la muerte de una mujer de 44 años y de un hombre mayor, en dos lugares distintos de la región. Un incendio después de la caída de un dron sobre un edificio obligó a desalojar a cerca de 400 personas.

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Las autoridades rusas atribuyeron la nueva oleada a drones procedentes de Ucrania. El ataque coincidió con la última jornada de elecciones en Rusia, en un contexto de aumento de la ofensiva ucraniana contra infraestructuras energéticas y logísticas dentro del territorio ruso.

El voto electrónico concentró las denuncias de fraude de la oposición al Kremlin durante la segunda jornada de las elecciones legislativas rusas, en las que el partido oficialista del presidente ruso Vladimir Putin busca retener su mayoría constitucional. Representantes opositores afirmaron que integrantes de las comisiones electorales promueven el sufragio telemático en distintas regiones y denunciaron que cinco centros de votación de Moscú no disponían de papeletas para depositar en las urnas.

La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela Pamfílova, rechazó las acusaciones. “Nuestra misión es celebrar las elecciones de la manera más limpia posible. ¡Lo más posible!”, respondió, antes de pedir a los medios que no actúen “en favor de los enemigos que quieren desacreditar nuestras elecciones”.

La Unión Europea y Ucrania anticiparon que no reconocerán los resultados de estos comicios. Por su parte, Puti llamó a la población a participar para contribuir a la victoria de Rusia en Ucrania.

El partido opositor Yábloko denunció que algunos ciudadanos no pudieron votar con papeleta porque el sistema registraba un sufragio electrónico realizado en su nombre. La formación afirmó que los afectados no recibieron explicaciones.

Dos urnas, en un centro de votación durante las elecciones parlamentarias en la zona controlada por Rusia de la provincia ucraniana de Donetsk, el 18 de septiembre de 2026 (AP)
Dos urnas, en un centro de votación durante las elecciones parlamentarias en la zona controlada por Rusia de la provincia ucraniana de Donetsk, el 18 de septiembre de 2026 (AP)

Guerásim, un votante de 60 años, defendió el uso de papeletas. “Por lo mismo que la gente escucha discos de vinilo, porque lo digital es una porquería (...) De todas formas, el papel volverá, la gente ya volvió a los libros de papel. Los valores analógicos regresarán”, dijo en diálogo con la agencia EFE.

Aliona optó por el sistema telemático porque lo considera más cómodo y sostuvo que es el mecanismo al que está acostumbrada la juventud. “Los que están en el Parlamento deben cambiar. Necesitamos gente con nuevas ideas”, afirmó. La jubilada Nadezhda también eligió esa modalidad, aunque expresó su apoyo a los comunistas.

La Comisión Electoral Central informó una participación de 80% entre quienes se registraron para el voto electrónico, equivalente a 3,2 millones de personas. A esa cifra se sumaron 4,6 millones de votantes anticipados.

(Con información de AFP y )

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