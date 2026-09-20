Mundo

Las elecciones en Rusia entran en su última jornada tras denuncias de fraude y una baja participación del electorado

La Comisión Electoral Central informó que menos de la mitad de las personas llamadas a votar emitieron su sufragio durante el fin de semana. Los comicios transcurren mientras la guerra en Ucrania entra en su quinto año

Dos urnas, en un centro de votación durante las elecciones parlamentarias en la zona controlada por Rusia de la provincia ucraniana de Donetsk, el 18 de septiembre de 2026 (AP)
Dos urnas, en un centro de votación durante las elecciones parlamentarias en la zona controlada por Rusia de la provincia ucraniana de Donetsk, el 18 de septiembre de 2026 (AP)
Guardar

Los rusos continuarán con la votación este domingo durante la última jornada de las elecciones parlamentarias, un proceso que renovará los 450 escaños de la Duma Estatal y que previsiblemente consolidará el dominio de Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin.

Rusia Unida ganó todas las elecciones legislativas desde 2003 y cuenta con el respaldo de Putin, quien pidió a los ciudadanos que participen en la votación como una “respuesta a quienes quieren debilitar a Rusia”.

PUBLICIDAD

El Tribunal Supremo inhabilitó semanas antes de los comicios al partido liberal y pacifista Yábloko para presentar su lista federal. La fuerza, que reclama el fin de los combates, mantiene candidatos en algunas circunscripciones uninominales. El Partido Comunista, el ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), Rusia Justa y Gente Nueva completan la oferta electoral. Todas esas formaciones apoyan al Kremlin y la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 18:00 GMT. La Comisión Electoral Central informó que la participación rondaba 40% a las 18:00 del sábado en Moscú, equivalentes a las 15:00 GMT. Los comicios transcurren mientras la guerra en Ucrania entra en su quinto año.

PUBLICIDAD

Una mujer sale de una cabina de votación frente a un panel que rinde homenaje y conmemora a militares rusos en un colegio electoral, durante el segundo día de las elecciones parlamentarias de tres días en Rusia y en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Mariúpol —una ciudad de Ucrania bajo control ruso—, el 19 de septiembre de 2026 (REUTERS/Alexander Ermochenko)
Una mujer sale de una cabina de votación frente a un panel que rinde homenaje y conmemora a militares rusos en un colegio electoral, durante el segundo día de las elecciones parlamentarias de tres días en Rusia y en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Mariúpol —una ciudad de Ucrania bajo control ruso—, el 19 de septiembre de 2026 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, acusó a Ucrania de lanzar más de 1.600 drones contra Rusia durante las últimas horas. Según afirmó, 250 de esos aparatos se dirigían hacia la capital. “El ataque sin precedentes fue claramente planeado con el objetivo de perturbar las elecciones. El enemigo no lo logró”, escribió Sobianin vía Telegram.

La campaña electoral tuvo una actividad limitada. Yábloko denunció el arresto de uno de sus observadores el sábado y recordó que uno de sus exdirigentes regionales recibió una condena de 11 años de prisión el mes pasado. La oposición rusa en el exilio pidió a los ciudadanos contrarios al Kremlin que voten “contra el partido de Putin”. Yulia Naválnaya, viuda del opositor Alexéi Navalny, convocó a los críticos de la guerra a acudir a los centros electorales al mediodía.

El presidente de Yábloko, Nikolái Ribakov, rechazó esa propuesta y defendió la abstención. “¿Sugieres que, una vez más, nos dejemos llevar como ovejas, bailando al son de su música, y votemos por quienes han causado la muerte de personas en Rusia y Ucrania?”, declaró.

El proceso electoral coincide con temores a una nueva movilización militar después de los comicios, similar a la orden de 2022 que convocó a 300.000 reservistas y provocó la salida de hombres en edad de combatir. Putin niega que ese plan esté en evaluación.

Un periodista trabaja frente a pantallas que muestran imágenes en directo de los colegios electorales de todo el país en la sede de la Comisión Electoral Central (REUTERS/Shamil Zhumatov)
Un periodista trabaja frente a pantallas que muestran imágenes en directo de los colegios electorales de todo el país en la sede de la Comisión Electoral Central (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Los ataques con drones ucranianos también alteraron la vida cotidiana en zonas de Rusia y provocaron escasez de combustible, incluso en Siberia y los Urales. “Mucha gente ha perdido su trabajo. Los salarios ahora están bajando en lugar de subir”, afirmó Diana, una votante de 30 años en Moscú.

Tatiana, de 71 años, expresó su apoyo a Rusia Unida. “Es el partido más grande, el que más trabaja y el más productivo”, dijo.

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, informó que el sistema de voto electrónico de Moscú sufrió ciberataques “potentes”. También denunció cortes de líneas de comunicación en el extremo oriental del país.

Consideramos el incidente como un acto deliberado de sabotaje y un intento de perturbar la votación en la región”, señaló Pamfilova, según la agencia estatal TASS.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaRusiaVladimir PutinElecciones Rusia 2026Elecciones en RusiaMoscúGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las rutas de transporte y permisos necesarios para viajar a los ocho lugares más aislados del planeta

Una selección de la revista Condé Nast Traveler analiza la logística de expedición que exige llegar a bases polares, islas sin aeropuerto y comunidades rodeadas por el hielo

Las rutas de transporte y permisos necesarios para viajar a los ocho lugares más aislados del planeta

Cómo los científicos entrenaron inteligencia artificial para descifrar el comportamiento nocturno de las ballenas

Un equipo de biólogos marinos usó sensores inerciales y algoritmos de aprendizaje automático para revelar cómo una especie en peligro se alimenta en la superficie durante la noche

Cómo los científicos entrenaron inteligencia artificial para descifrar el comportamiento nocturno de las ballenas

Turquía condenó los ataques hutíes y no descartó apoyar a Arabia Saudita a través del acuerdo de Defensa de La Meca

El canciller Hakan Fidan dijo que Ankara podría cubrir necesidades de Riad dentro del pacto suscrito también con Pakistán, y condenó los bombardeos del grupo insurgente yemení contra infraestructura energética

Turquía condenó los ataques hutíes y no descartó apoyar a Arabia Saudita a través del acuerdo de Defensa de La Meca

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet se bajó de la carrera para dirigir la ONU

Su decisión se produjo después de la última ronda de consultas no vinculantes realizada el viernes, en la que terminó en el penúltimo lugar entre los candidatos

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet se bajó de la carrera para dirigir la ONU

La República Democrática del Congo inició una vacunación contra el ébola en Bunia, epicentro del brote

La inmunización arrancó este sábado en las zonas sanitarias y prioriza a médicos, enfermeros, ambulancias, laboratorios y equipos de vigilancia expuestos al virus Bundibugyo

La República Democrática del Congo inició una vacunación contra el ébola en Bunia, epicentro del brote
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 20 de septiembre:

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 20 de septiembre:

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 20 de septiembre de 2026

Automovilista invade carril del Metrobús, provoca choque contra motociclista y escapa en Insurgentes Norte

Resultados del Gana Diario de este sábado 19 de setiembre: números ganadores del último sorteo

Alan Ramírez revela los consejos que le daba Yeison Jiménez y cómo recibió la noticia de su muerte en pleno show

DEPORTES

Salió campeón con Boca y San Lorenzo, jugó con Maradona y busca volver al ruedo: “Cuando dejás de jugar, al otro día ya no te llama nadie”

Salió campeón con Boca y San Lorenzo, jugó con Maradona y busca volver al ruedo: “Cuando dejás de jugar, al otro día ya no te llama nadie”

Ganó dos Mundiales, fue uno de los mejores de la historia y murió a los 49 años sumergido en el alcohol: ascenso y caída de Garrincha

La difícil infancia de Zlatan Ibrahimovic y cómo la “heladera vacía” fue el motor de su carrera: “En mi casa no valía lloriquear”

Leonardo Ponzio analizó su primera derrota como entrenador de River: “Fuimos superiores en situaciones, pero hay cosas que corregir”

Las 15 medallas que Argentina consiguió en la séptima jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

ENTRETENIMIENTO

La película mexicana que ha sorprendido en San Sebastián y que pide ternura en tiempos de guerra: “Envidiamos cómo se hacen las cosas en España a nivel industria”

La película mexicana que ha sorprendido en San Sebastián y que pide ternura en tiempos de guerra: “Envidiamos cómo se hacen las cosas en España a nivel industria”

Rosemary Harris, la tía May de “Spider-Man”, cumple 99 años: su vida después de la trilogía

Michael B. Jordan anunció que se retirará temporalmente del cine tras ganar el Oscar y completar sus nuevos proyectos

Debby Ryan reveló que sufrió una grave lesión cerebral que la dejó fuera de actividad durante seis meses

Matthew McConaughey se resiste a la prueba de ADN que podría revelar si Woody Harrelson es su hermano: “Si es verdad, tendría mucho que asimilar”