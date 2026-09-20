Las elecciones en Rusia entran en su última jornada tras denuncias de fraude y una baja participación del electorado

Dos urnas, en un centro de votación durante las elecciones parlamentarias en la zona controlada por Rusia de la provincia ucraniana de Donetsk, el 18 de septiembre de 2026 (AP)

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Los rusos continuarán con la votación este domingo durante la última jornada de las elecciones parlamentarias, un proceso que renovará los 450 escaños de la Duma Estatal y que previsiblemente consolidará el dominio de Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin.

Rusia Unida ganó todas las elecciones legislativas desde 2003 y cuenta con el respaldo de Putin, quien pidió a los ciudadanos que participen en la votación como una “respuesta a quienes quieren debilitar a Rusia”.

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El Tribunal Supremo inhabilitó semanas antes de los comicios al partido liberal y pacifista Yábloko para presentar su lista federal. La fuerza, que reclama el fin de los combates, mantiene candidatos en algunas circunscripciones uninominales. El Partido Comunista, el ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), Rusia Justa y Gente Nueva completan la oferta electoral. Todas esas formaciones apoyan al Kremlin y la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 18:00 GMT. La Comisión Electoral Central informó que la participación rondaba 40% a las 18:00 del sábado en Moscú, equivalentes a las 15:00 GMT. Los comicios transcurren mientras la guerra en Ucrania entra en su quinto año.

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Una mujer sale de una cabina de votación frente a un panel que rinde homenaje y conmemora a militares rusos en un colegio electoral, durante el segundo día de las elecciones parlamentarias de tres días en Rusia y en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Mariúpol —una ciudad de Ucrania bajo control ruso—, el 19 de septiembre de 2026 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, acusó a Ucrania de lanzar más de 1.600 drones contra Rusia durante las últimas horas. Según afirmó, 250 de esos aparatos se dirigían hacia la capital. “El ataque sin precedentes fue claramente planeado con el objetivo de perturbar las elecciones. El enemigo no lo logró”, escribió Sobianin vía Telegram.

La campaña electoral tuvo una actividad limitada. Yábloko denunció el arresto de uno de sus observadores el sábado y recordó que uno de sus exdirigentes regionales recibió una condena de 11 años de prisión el mes pasado. La oposición rusa en el exilio pidió a los ciudadanos contrarios al Kremlin que voten “contra el partido de Putin”. Yulia Naválnaya, viuda del opositor Alexéi Navalny, convocó a los críticos de la guerra a acudir a los centros electorales al mediodía.

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El presidente de Yábloko, Nikolái Ribakov, rechazó esa propuesta y defendió la abstención. “¿Sugieres que, una vez más, nos dejemos llevar como ovejas, bailando al son de su música, y votemos por quienes han causado la muerte de personas en Rusia y Ucrania?”, declaró.

El proceso electoral coincide con temores a una nueva movilización militar después de los comicios, similar a la orden de 2022 que convocó a 300.000 reservistas y provocó la salida de hombres en edad de combatir. Putin niega que ese plan esté en evaluación.

Un periodista trabaja frente a pantallas que muestran imágenes en directo de los colegios electorales de todo el país en la sede de la Comisión Electoral Central (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Los ataques con drones ucranianos también alteraron la vida cotidiana en zonas de Rusia y provocaron escasez de combustible, incluso en Siberia y los Urales. “Mucha gente ha perdido su trabajo. Los salarios ahora están bajando en lugar de subir”, afirmó Diana, una votante de 30 años en Moscú.

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Tatiana, de 71 años, expresó su apoyo a Rusia Unida. “Es el partido más grande, el que más trabaja y el más productivo”, dijo.

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, informó que el sistema de voto electrónico de Moscú sufrió ciberataques “potentes”. También denunció cortes de líneas de comunicación en el extremo oriental del país.

“Consideramos el incidente como un acto deliberado de sabotaje y un intento de perturbar la votación en la región”, señaló Pamfilova, según la agencia estatal TASS.

(Con información de AFP)