El régimen de Corea del Norte lanzó un proyectil “no identificado” hacia el mar de Japón

El destructor naval Kang Kon realiza pruebas durante una evaluación de sus sistemas de combate, incluyendo el lanzamiento de prueba de un misil de crucero estratégico, en una ubicación desconocida de Corea del Norte, el 3 de julio de 2026 (KCNA vía REUTERS)

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El régimen norcoreano lanzó este domingo un proyectil “no identificado” hacia el mar del Este, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El lanzamiento se produjo ocho días después de que Corea del Norte disparara varios misiles balísticos de corto alcance contra el mismo objetivo.

“El Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar del Este”, señaló el organismo militar surcoreano en un comunicado breve. El mar del Este es la denominación utilizada por Corea para la masa de agua conocida también como mar de Japón.

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Tokio confirmó también la detección del proyectil que identificó como un “sospechoso misil balístico” y que “ya cayó”, según informó la oficina de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el Ministerio de Defensa.

La oficina de la jefa de Gobierno comunicó el lanzamiento a través de la red social X. Más tarde, el Ministerio de Defensa indicó que el proyectil “ya había caído”, sin aportar información adicional sobre el punto de impacto ni sobre posibles daños.

El viernes pasado Corea del Norte rechazó una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que exigió el desmantelamiento de su programa nuclear y afirmó que el documento no modifica su posición como “Estado con armas nucleares”.

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Personas observan una televisión que transmite un informe de noticias sobre el lanzamiento de varios misiles de corto alcance por parte de Corea del Norte, en Seúl (REUTERS/Kim Hong-Ji/Archivo)

Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, también sostuvo que reclamar a Pyongyang la renuncia a su arsenal mientras se ignoran, según dijo, las amenazas de Estados Unidos y de otras potencias equivale a pedirle al país que abandone “su propia existencia y su derecho a vivir”.

“Hacer la vista gorda ante la amenaza y la proliferación nucleares de Estados Unidos y otras fuerzas hostiles, al tiempo que se exige a Corea del Norte que renuncie a sus armas nucleares, equivale a pedirnos que renunciemos a nuestra propia existencia y a nuestro derecho a vivir”, afirmó en un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

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La resolución fue aprobada el jueves durante la 70ª Conferencia General del OIEA, celebrada en Viena. El texto pide a Corea del Norte que abandone de forma completa, verificable e irreversible sus armas y programas nucleares. El organismo también reclamó el cese de todas las actividades nucleares y de la expansión de instalaciones destinadas a producir material fisionable, incluidos los procesos de enriquecimiento y reprocesamiento.

El planteo del OIEA coincide con un informe publicado en agosto, que documentó una ampliación del programa nuclear norcoreano. El reporte mencionó la construcción de una segunda instalación de enriquecimiento de uranio en Yongbyon.

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Kim Yo-jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un (REUTERS/Jorge Silva/Archivo)

Kim Yo-jong recordó que Corea del Norte abandonó el OIEA en 1994. Además, acusó a la entidad de ignorar la disuasión extendida de Estados Unidos sobre Corea del Sur y Japón, así como el proyecto surcoreano para adquirir submarinos de propulsión nuclear.

“Garantizar que la credibilidad de la fuerza nuclear no sea cuestionada bajo ninguna circunstancia es el asunto más importante para la seguridad nacional de Corea del Norte”, señaló. La funcionaria afirmó que el país enfrenta de forma constante la amenaza nuclear de fuerzas hostiles. Kim ya había declarado que el estatus nuclear de Corea del Norte es “absoluto e irreversible”.

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El viceministro de Defensa de Corea del Norte, Kim Kang Il, instó en Beijing el jueves a los países que reclaman la desnuclearización de Pyongyang a abandonar sus “ilusiones” y sostuvo que el estatus nuclear del país constituye una “línea roja”.

El funcionario afirmó que la condición de Corea del Norte como potencia nuclear está consagrada en la Constitución y presentó esa definición como un asunto no negociable. Además, acusó a Estados Unidos y a sus “fuerzas seguidoras” de realizar ejercicios militares basados en un eventual uso de armas nucleares y de ampliar los preparativos para una guerra nuclear en la región.

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(Con información de AFP)