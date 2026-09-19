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Nadia Podoroska sigue de racha en el WTA de San Pablo: ganó un partidazo y se metió en semifinales

La rosarina superó a la neerlandesa Suzan Lamens en tres sets y enfrentará a la española Paula Badosa, ex número 2 del mundo, por un lugar en la final

Nadia Podoroska volvió a ganar en Brasil (Crédito: @spopenoficial)
Nadia Podoroska volvió a ganar en Brasil (Crédito: @spopenoficial)
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Nadia Podoroska no detiene su marcha en el WTA 250 de San Pablo. Un día después de volver a instalarse en los cuartos de final de un torneo de este nivel después de dos años, la rosarina dio otro paso y se metió entre las cuatro mejores. Derrotó a la neerlandesa Suzan Lamens (182ª) por 7-6, 3-6 y 6-3 y ahora irá por un lugar en la final ante la española Paula Badosa (70ª), segunda favorita y ex número 2 del mundo.

Para Podoroska, ubicada actualmente en el puesto 317 del ranking mundial, la clasificación tiene un valor especial. La argentina atraviesa una semana que le permitió volver a ganar partidos de manera consecutiva en el circuito WTA y, después de una larga etapa marcada por las lesiones y la inactividad, vuelve a jugar una instancia decisiva en un torneo de la máxima categoría.

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El recorrido en Brasil había comenzado el martes con una victoria sobre la italiana Lucrezia Stefanini (119ª), por 6-3 y 6-4. En octavos, el jueves, superó a la alemana Eva Lys (99ª), quinta cabeza de serie, por 7-5 y 6-2. Ese triunfo le había permitido regresar a los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años: la última vez había sido en septiembre de 2024, en Hua Hin II, Tailandia.

Ante Lamens, la historia fue diferente. La neerlandesa llegaba también en un buen momento después de haber eliminado a Solana Sierra (90ª), tercera preclasificada y número uno del tenis argentino, por 6-3 y 6-2. En su debut, además, había remontado frente a la brasileña Carolina Alves (296ª), a quien venció por 3-6, 7-6 (2) y 6-2.

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Podoroska consiguió quedarse con un primer set muy parejo en el tie-break y sacó ventaja, pero la neerlandesa reaccionó en la segunda manga y llevó la definición a un tercer parcial.

Allí, la ex número 36 del mundo mostró carácter para reponerse a un quiebre en contra en el primer game. Recuperó el break en el sexto juego y logró el desnivel en el octavo para luego cerrar el partido con su saque, tras 2 horas y 37 minutos.

La actuación de la rosarina adquiere todavía mayor dimensión por el contexto de su temporada. Podoroska llegó a San Pablo ubicada en el puesto 317 del ranking, en sus primeros meses de nuevo en la competencia tras una inactividad de 440 días. Este nuevo triunfo le asegura un salto de al menos 79 lugares: ahora está 238° en el ranking en vivo.

En el reciente US Open, y tras hacer uso de su ranking protegido, la tenista de 29 años había conseguido volver a ganar un partido de Grand Slam: derrotó a la suiza Simona Waltert en primera ronda antes de caer ante Iga Swiatek, ex número 1 y actual 9 del mundo. En San Pablo, en cambio, ya acumula tres victorias consecutivas y todavía tiene por delante al menos un partido más.

Será su quinta semifinal en el nivel WTA. Las otras veces que Podoroska llegó a esa instancia fue en su memorable Roland Garros 2020, en Chennai 2022 y en Budapest y Ningbo en 2023.

Ahora tendrá enfrente a Badosa, una rival a la que conoce desde hace muchos años y que llega a esta instancia como una de las principales candidatas del cuadro. La española, actual 70ª del mundo y segunda cabeza de serie, derrotó en los cuartos de final a la estadounidense Mary Stoiana (116ª) por 6-4 y 6-2 y también atraviesa una semana de recuperación de posiciones en el circuito.

El historial favorece a Badosa. La española se impuso en los dos enfrentamientos previos entre ambas: el primero fue en la clasificación del torneo de Tampico en 2014, cuando ganó 7-5 y 6-4, y el segundo se produjo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con triunfo por 6-2 y 6-3.

Nadia Podoroska sigue en alza en el circuito WTA (Crédito: @spopenoficial)
Nadia Podoroska sigue en alza en el circuito WTA (Crédito: @spopenoficial)

Ese antecedente, sin embargo, pertenece a otro momento de las carreras de ambas. Cuando se enfrentaron en Tokio, Podoroska venía de haber alcanzado las semifinales de Roland Garros y Badosa comenzaba a instalarse entre las mejores del circuito. Seis años después, el escenario será diferente: la española intentará avanzar a una nueva final mientras la argentina buscará prolongar una semana que ya representa uno de sus mejores resultados recientes.

Además, el partido tendrá un condimento especial para Podoroska porque el SP Open se disputa en el Parque Villa-Lobos, sobre canchas duras y al aire libre. La cercanía geográfica convierte al torneo brasileño en una oportunidad poco habitual para las tenistas sudamericanas de competir en un certamen WTA sin alejarse demasiado de la región. La propia Podoroska había destacado, después de vencer a Eva Lys, la importancia de jugar en Brasil y de contar con torneos de este nivel en Sudamérica.

Podoroska ya dejó atrás a Stefanini, Lys y Lamens. Ahora aparece Badosa en el camino y, del otro lado del cuadro, ya quedó definida la otra semifinal: la española Kaitlin Quevedo (105ª), séptima preclasificada, enfrentará a la francesa Anna Blinkova (94ª), cuarta cabeza de serie.

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